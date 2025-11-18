ETV Bharat / state

ప్రజలకు మరింత చేరువగా వినియోగదారుల ఫోరం - ఆన్​లైన్​లో ఫిర్యాదుల కోసం 'ఈ దాఖల్'

వస్తువు కొనే సందర్భాల్లో మోసపోయే ప్రమాదం - కాపాడేందుకు "వినియోగదారుల ఫోరం" కృషి - వస్తువు, సేవల్లో ఏదైనా లోపం ఉంటే ఫిర్యాదు చేసే వెసులుబాటు - 'ఈ దాఖల్' పోర్టల్​లోనూ సేవలు

Consumer Forum Complaint Telugu
Consumer Forum Complaint Telugu (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 18, 2025 at 3:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Consumer Forum Complaint Telugu : ఏ వస్తువు కొన్నా, నాణ్యత, ధర లోపాలతో పాటు వివిధ రకాల మోసాలకు వినియోగదారులు గురవుతున్నారు. రైతులు తీసుకునే విత్తనాల్లో నాణ్యత లోపాలు, కల్తీ పురుగుల మందులు, వివిధ సందర్భాల్లో బ్యాంకు చెక్కులు, బీమా సొమ్ము పొందడంలో ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు. ఇలాంటి మోసాల నుంచి బాధితులను కాపాడేందుకు "వినియోగదారుల ఫోరం" కృషి చేస్తోంది. ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాలో పలువురు బాధితులు ఈ ఫోరాన్ని ఆశ్రయించి పరిహారం సైతం పొందారు.

2018లో ఓ ఆసుపత్రిలో అధిక పవర్ ఉన్న మందులను వినియోగించడం వలన ఓ మహిళ మృతి చెందింది. ఈ ఘటనపై న్యాయం చేయాలని బాధిత కుటుంబ సభ్యులు వినియోగదారుల ఫోరాన్ని ఆశ్రయించారు. దీంతో బాధిత కుటుంబానికి రూ. కోటి పరిహారం చెల్లించాలని ఇటీవలే వినియోగదారుల కమిషన్ ఆదేశించింది. నెల రోజుల్లోగా పరిహారం చెల్లించకుంటే అదనంగా 9 శాతం వడ్డీ కలిపి చెల్లించాలని ఆదేశాలు జారీ చేసింది.

వస్తు సేవల్లో లోపముంటే : వస్తువు, సేవల్లో ఏదైనా లోపం ఉంటే వినియోగదారులు నేరుగా, న్యాయవాది ద్వారా లేదా వినియోగదారుల కమిషన్​లో ఫిర్యాదు చేయవచ్చని నల్గొండ వినియోగదారుల కమిషన్ జిల్లా ఛైర్మన్ మామిడి క్రిస్టఫర్ అన్నారు. బాధితుల ఫిర్యాదుపై ఒక మహిళా సభ్యురాలు, ఒక పురుష సభ్యుడితో కలిసి ఛైర్మన్ విచారించి తగిన తీర్పునిస్తారని తెలిపారు. జిల్లా కమిషన్​ పరిధిలో వచ్చిన తీర్పు నచ్చకపోతే బాధితులు రాష్ట్ర, జాతీయ కమిషన్​లో సైతం ఫిర్యాదు చేసుకోవచ్చని వివరించారు.

ఇలా ఫిర్యాదు చేయాలి : వినియోగదారులు తమకు వస్తు, సేవల్లో జరిగిన లోపాలపై ఫోరంలో నేరుగా పిర్యాదు చేయవచ్చు. రూ. కోటి లోపు లావాదేవీలకు సంబంధించిన ఫిర్యాదులను జిల్లా వినియోగదారుల కమిషన్​లో నేరుగా తెల్లకాగితంపై రాసి తగిన ఆధారాలతో ఫిర్యాదు చేయవచ్చు. రూ.5 లక్షల లోపు లావాదేవీలకు సంబంధించి ఎలాంటి రుసుము చెల్లించాల్సిన అవసరం లేదు. ఆ తర్వాత వస్తు సేవల విలువను అనుసరించి రూ. 500 నుంచి రూ.5 వేల వరకు రుసుము చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. రూ. కోటి నుంచి రూ.10 కోట్ల వరకు లావాదేవీలపై రాష్ట్ర కమిషన్​లో ఫిర్యాదు చేసుకోవచ్చు. అదే జాతీయ కమిషన్​లో రూ.10 కోట్ల పైన అంశాలను ఫిర్యాదు చేసుకోవచ్చు. ఆన్​లైన్​లో 'ఈ దాఖల్' పోర్టల్​లో సైతం బాధితులు ఫిర్యాదులు చేసుకోవచ్చు.

తరచూ వచ్చే వాటిలో ముఖ్యమైనవి :

  • ఎమ్మార్పీ ధర కంటే అధికంగా విక్రయించడం
  • బ్యాంకు చెక్కుల్లో మోసాలు
  • నకిలీ విత్తనాలు, పురుగు మందులు
  • బ్యాంకు చెక్కుల్లో మోసాలు
  • నకిలీ విత్తనాలు, పురుగు మందులు
  • వైద్య సేవల్లో నిర్లక్ష్యం
  • చిట్టీల పేరిట వంచన
  • బీమా చెల్లింపులో సమస్యలు
  • అవాంతరాలు
  • విద్యుద్​ఘాతంతో పశువుల మృతి

"వస్తువు, సేవల్లో ఏదైనా లోపం ఉంటే వినియోగదారులు నేరుగా, న్యాయవాది ద్వారా లేదా వినియోగదారుల కమిషన్​లో ఫిర్యాదు చేయవచ్చు. బాధితుల ఫిర్యాదుపై ఒక మహిళా సభ్యురాలు, ఒక పురుష సభ్యుడితో కలిసి ఛైర్మన్ విచారించి తగిన తీర్పునిస్తారు. జిల్లా కమిషన్ పరిధిలో వెల్లడించిన తీర్పు నచ్చకపోతే బాధితులు రాష్ట్ర, జాతీయ స్థాయి కమిషన్​లో సైతం ఫిర్యాదులు చేయవచ్చు." - మామిడి క్రిస్టఫర్, వినియోగదారుల కమిషన్ జిల్లా చైర్మన్, నల్గొండ

స్పాంజ్‌ను కడుపులో వదిలేసి కుట్లు వేసిన వైద్యులు.. రూ.15 లక్షలు జరిమానా

కడుపులో సూది మరిచిన వైద్యులు- మహిళకు రూ.5 లక్షల పరిహారం - Needle In Woman Stomach

TAGGED:

వినియోగదారుల ఫోరం
CONSUMER FORUM TELUGU
IMPORTENCE OF CONSUMER FORUM
GIVING COMPLAINT TO CONSUMER FORUM
CONSUMER FORUM COMPLAINT TELUGU

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

21ఏళ్లకే సర్పంచ్​- అత్యంత పిన్న వయస్కురాలిగా ఘనత- శివానీకి పట్టం కట్టిన పల్లెటూరు

సన్​రైజర్స్​ కీలక ప్రకటన- కెప్టెన్​ విషయంలో నో ఛేంజ్​

పైరసీలతో ఏటా సినీ పరిశ్రమకు ఎంత నష్టం కలుగుతుందో తెలుసా?

"ఉమ్రా​ యాత్ర" - ఎలా సాగుతుందో తెలుసుకోండి

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.