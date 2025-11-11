ETV Bharat / state

మీ టెన్త్, ఇంటర్​ మెమోలు పోయాయా? - ఇలా చేస్తే సులభంగా తిరిగిపొందొచ్చు

ఉన్నత విద్య, ఉద్యోగాలకు ప్రముఖ పాత్ర పోషిస్తున్న టెన్త్, ఇంటర్ మెమోలు - పోగొట్టు కోవడంతో దిక్కుతోచని స్థితిలో అభ్యర్థులు - ఈ విధంగా దరఖాస్తు చేస్తే సులభంగా తిరిగి పొందే అవకాశం

Regetting Tenth Inter Memos in Telangana
Regetting Tenth Inter Memos in Telangana (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 11, 2025 at 1:59 PM IST

Regetting Tenth Inter Memos in Telangana : వరదలు, అగ్ని ప్రమాదాలు, ప్రయాణాలు, ఇంటర్వూలు, ఫైల్ మర్చిపోవడం ఇలా సందర్భాలు అనేకం. మనకు తెలీకుండానే మన సర్టిఫికేట్లు మాయం అయ్యే అవకాశం ఉంది. మన విద్యార్హతకు సంబంధించిన సర్టిఫికేట్లు కోల్పోవడంతో చాలా మంది దిక్కు తోచని సందిగ్ధ స్థితిలో ఉంటారు. పదోతరగతి, ఇంటర్మీడియట్ ధ్రువపత్రాలు ఉన్నత విద్యను అభ్యసించడానికే కాకుండా, ఉద్యోగాలు సాధించి జీవితంగా స్థిరపడటానికీ ప్రముఖ పాత్ర పోషిస్తాయి. వీటిని ఎక్కడైనా పోగొట్టుకున్నా, పొరపాటున మరిచిపోయినా దాని నకలు పొందేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. అదెలాగో తెలుసుకుందా.

పదోతరగతి ధ్రువపత్రం కోసం :

  • https://bse.telangana.gov.in తెరచి డూప్లికేట్ ఎస్​ఎస్​సీ ధ్రువపత్రానికి దరఖాస్తు డౌన్​లోడ్​ చేయాలి.
  • ఫారంలో వివరాలు నింపి, ఫొటో అతికించి ప్రధానోపాధ్యాయుడి సంతకం చేయించాలి. ధ్రువపత్రం పోయిందని లేఖ తీసుకోవాలి.
  • రూ.50 స్టాంపు పేపర్​పై అఫిడవిట్, ఎస్సై, డిప్యూటీ తహసీల్​దార్ ఇచ్చిన 'నాట్​ ట్రేసింగ్' ధ్రువపత్రం, పాత పదోతరగతి ధ్రువపత్రం కాపీని జత చేయాలి.
  • రూ.250 చలానా తీసి, అన్ని పత్రాలు డైరెక్టర్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్స్​కు ప్రధానోపాధ్యాయుడి ద్వారా పోస్టులో పంపించాలి.
  • నెలరోజుల్లో సర్టిఫికేట్ పాఠశాలకు వస్తుంది. ఫొటో తీసుకువెళ్తే అతికించి హెచ్​ఎం సంతకం చేసి ఇస్తారు.

ఇంటర్మీడియట్ అయితే :

  • https://tgbie.cgg.gov.in/home.do లో 'లాస్/ డ్యామేజ్​డ్​ సర్టిఫికెట్స్'ను ఎంచుకోవాలి.
  • హాల్​టికెట్ నంబరు, పుట్టిన తేదీ, ఇమెయిల్ ఐడీ నమోదు చేస్తే విద్యార్థి వివరాలు కనిపిస్తాయి.
  • సెల్​ఫోన్​ నంబరు నమోదు చేసి ధ్రువపత్రం పోయిందా? చిరిగిపోయిందా? అనే వివరాలను ఎంచుకోవాలి.
  • సర్టిఫికెట్ పోతే ఈ విషయాన్ని పోలీసులకు ఫిర్యాదు చయ్యాలి. సంబంధిత ఎఫ్​ఐఆర్ కాపీని ఈ వెబ్​సైట్​లో అప్​లోడ్​ చేయాలి.
  • (ఎఫ్​ఐఆర్​ కాపీకి మీసేవలో దరఖాస్తు చేయాలి)
  • అఫిడవిట్, కళాశాల ప్రిన్సిపల్ సంతకం చేసిన దరఖాస్తు అప్​లోడ్ చేయాలి.
  • సర్టిఫికేట్ అవసరం తెలియజేయాలి. చలానా తీసి ఆన్​లైన్​లో సబ్మిట్ చేయాలి.
  • తర్వాత వచ్చే అప్లికేషన్ నంబరుతో దరఖాస్తు స్థితిని తెలుసుకోవచ్చు.
  • పత్రాలన్నీ ఒక సెట్ సంబంధిత కళాశాలకు ఇవ్వాలి. డూప్లికేట్ సర్టిఫికేట్ కళాశాలకు వస్తుంది.

తప్పుగా ముద్రితమైతే : చాలా సందర్బాల్లో పుట్టిన తేదీకి పదో తరగతి సర్టిఫికెట్ ఆధారమవుతుంది. మరి అందులోనే తప్పుగా ముద్రితమైతే మార్పుచేసుకునే అవకాశం ఉంది. వాస్తవానికి టెన్త్ ఫలితాలు విడుదలైనప్పటి నుంచి మూడు సంవత్సరాలలోపు మాత్రమే ఈ పొరపాటును సవరించుకోవచ్చు. విద్యార్థులు పాఠశాల విద్యాశాఖ సంచాలకుని (డీఎస్​ఈ) ఆఫీసుకు వెళ్లి అడిగినంత మాత్రాన తేదీని సర్టిఫికెట్లో మార్చరు. ముందుగా మనం టెన్త్ పాసైన పాఠశాల హెచ్​ఎం ధ్రువీకరణతో ఎంఈవో, అక్కడ నుంచి డీఈవో ద్వారా డీఎస్​ఈకి దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.

ఎలాంటి ఫీజు లేదు : స్కూల్ రిజిస్టర్​లో నమోదైన తేదీకి భిన్నంగా సర్టిఫికెట్లో ఉంటేనే పుట్టిన తేదీ మారుస్తారు. డీఎస్​ఈ ఆమోదం తెలిపితే ఎస్​ఎస్సీ బోర్డు అధికారులు తేదీని మార్చి కొత్త సర్టిఫికెట్ ఇస్తారు. దీనికోసం విద్యార్థుల నుంచి ఎటువంటి ఫీజు తీసుకోరు. ప్రతి సంవత్సరం దాదాపు 1,000 నుంచి 1,500 మంది వరకు పదో తరగతి పాసైన విద్యార్థులు మార్కుల మెమోలో తమ పుట్టిన తేదీ తప్పుగా ముద్రితమైందని డీఎస్​ఈ కార్యాలయానికి వస్తుంటారని అధికారులు చెబుతున్నారు.

