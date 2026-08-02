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మీరు చదువుకున్న స్కూల్/కాలేజీ మూతపడిందా? - ఇప్పుడు మీకు సర్టిఫికెట్లు కావాలా? - ఇలా పొందొచ్చు!

మూతపడిన స్కూల్​ నుంచి ధ్రువపత్రాలు ఎలా పొందాలి? - బోనఫైడ్​ సర్టిఫికెట్​ ఎక్కడ తీసుకోవాలి అనే విషయాలపై అధికారుల కీలక సూచనలు

CERTIFICATES FROM CLOSED COLLEGE
How to get Education Certificates From Closed Schools (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 2, 2026 at 2:07 PM IST

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How to get Education Certificates From Closed Schools : మీరు చదువుకున్న ప్రభుత్వ/ ప్రైవేట్ స్కూల్​ మూతపడిందా? అప్పట్లో సర్టిఫికెట్లను తీసుకోవడం మర్చిపోయారా? ఇప్పుడు తీసుకుందామని వెళితే ఆ పాఠశాల కనిపించట్లేదా? బోనఫైడ్ తదితర ధ్రువపత్రాల కోసం ఎవరిని సంప్రదించాలో తెలియక తికమక పడుతున్నారా? అయితే ఎలాంటి ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని ఉమ్మడి పరీక్షల బోర్డు సెక్రటరీ లింబాజీ సూచించారు. మరి విద్యార్హతకు సంబంధించిన ధ్రువపత్రాలు ఎలా పొందాలి? అనే విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

పైచదువులకు, ఉద్యోగాలకు అప్లై చేసేందుకు విద్యార్హత ధ్రువపత్రాలు అనేవి తప్పనిసరి. పేదరికం లేదా కుటుంబ పరిస్థితుల కారణంగా కొంత మంది మధ్యలోనే చదువు ఆపేస్తుంటారు. కొంతకాలానికి మళ్లీ కంటిన్యూ చేయాలనుకుంటుంటారు. కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో కళాశాల ఎత్తి వేసే పరిస్థితులు ఉంటాయి. అలాంటి సందర్భాల్లో స్టడీ సర్టిఫికెట్లు తీసుకోవడం ఎలా అనే సందేహాలు తీవ్ర ఆందోళనకు గురి చేస్తుంటాయి. అలాంటి సందర్భాల్లో సర్టిఫికెట్లను పొందేందుకు ఏం చేయాలంటే?

ఇలా చేయండి :

  • బోనఫైడ్‌ సర్టిఫికెట్​ అవసరమైతే మీరు చదివిన పాఠశాల సమీపంలోని ఉన్నత పాఠశాలను సంప్రదించాల్సి ఉంటుంది. అక్కడి హెడ్ ​మాస్టర్ పరిశీలించి బోనఫైడ్‌ తదితర సర్టిఫికెట్లను జారీ చేస్తారు.
  • ఒకవేళ ఆ పాఠశాలలో విద్యార్థులకు సంబంధించిన రికార్డులు లేకున్నట్లయితే నేరుగా జిల్లా విద్యాశాఖాధికారి కార్యాలయంలో ఫిర్యాదు చేయవచ్చు.
  • మండల విద్యాశాఖాధికారుల(ఎంఈవో) ద్వారా విచారణ జరిపించి, రికార్డులను తెప్పించి మీకు కావాల్సిన పత్రాలను అందజేస్తారు.

ఇదీ ప్రైవేటు పాఠశాలల బాధ్యత :

  • ఒకవేళ ఏదైనా కారణం వల్ల ప్రైవేట్ లేదా ప్రభుత్వ పాఠశాలను మూసివేస్తున్నట్లయితే యాజమాన్యం ఆ సమాచారాన్ని సంబంధిత జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారి వారికి తెలియజేయాలి.
  • జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారి ఆదేశాల మేరకు మండల విద్యాశాఖాధికారికి(ఎంఈవో) గానీ లేదా సమీపంలోని ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాలలో మూతపడిన స్కూళ్ల రికార్డులను పూర్తిగా సమర్పించాలి.

ఎత్తేసిన కాలేజీ నుంచి డిగ్రీ సర్టిఫికెట్లు పొందడం ఎలా? : డిగ్రీ కళాశాల మూసివేసినప్పటికీ విద్యార్థుల అడ్మిషన్, ఉపకారవేతనం వివరాలు, మార్క్స్​ మెమోలు, ట్రాన్స్‌ఫర్‌ సర్టిఫికెట్‌(టీసీ) పుస్తకాలు జాగ్రత్తగా భద్రపరచి ఉంటారు. ఆ బాధ్యత మూసేసిన కళాశాల నిర్వాహకులపై ఉంటుంది. మీరు ఓసారి మేనేజ్​మెంట్​ను కలిసి మీ సమస్యను వివరించండి. ఒకవేళ వారి దగ్గర ఎలాంటి ధ్రువపత్రాలు లేవని చెబితే, అదే విషయాన్ని మీ దరఖాస్తుపై రాతపూర్వకంగా తెలపమని కోరండి. ఆ తరువాత మీ కళాశాల అనుబంధ విశ్వవిద్యాలయంలో పరీక్షల నియంత్రణాధికారిని (కంట్రోలర్​ ఆఫ్ ఎగ్జామ్స్​ను) సంప్రదించండి.

మీ మార్క్స్​ మెమోల కాపీలు సంబంధిత యూనివర్సిటీలో కచ్చితంగా ఉంటాయి. అవి పొందేందుకు ప్రతి యూనివర్సిటీకీ కొన్ని నిబంధనలుంటాయి. రూల్స్​ ప్రకారం దరఖాస్తు చేసి, ఫీజు చెల్లించి, అవసరమైన పత్రాలను సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. ఆ విధంగా చేయడం వల్ల మెమోలను కూడా తిరిగి పొందవచ్చు. ఓపెన్‌ యూనివర్సిటీలో లేటరల్‌ ప్రవేశం ద్వారా డిగ్రీలో చేరాలన్నా, వారు కూడా మార్క్స్​ మెమోను అడుగుతారు.

ఈ సర్టిఫికెట్ల కోసం ఆఫీసుల చుట్టూ తిరగక్కర్లేదు - మీ సేవలోనే అప్లై చేసుకోవచ్చు!

ఇక నుంచి 2 నిమిషాల్లోనే కుల ధ్రువీకరణ పత్రం - ఆధార్​ నెంబర్​ చెప్తే చాలు ఇచ్చేస్తారు

TAGGED:

HOW TO GET CERTIFICATES FROM SCHOOL
HOW TO GET BONAFIDE CERTIFICATE
బోనఫైడ్​ సర్టిఫికెట్​ను పొందడం ఎలా
CERTIFICATES FROM CLOSED COLLEGE
CERTIFICATES FROM CLOSED COLLEGE

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