గ్యాస్ కనెక్షన్ కావాలా? - ఏజెన్సీకి వెళ్లకుండానే సులభంగా ఇలా పొందండి!

కొత్తగా ఎల్​పీజీ గ్యాస్ కనెక్షన్ పొందాలనుకుంటున్నారా? దరఖాస్తు ప్రక్రియ, సమర్పించాల్సిన పత్రాలకు సంబంధించిన వివరాలను తెలుసుకోండిలా!

How To Get A New LPG Gas Connection
How To Get A New LPG Gas Connection (Etv Bharat)
Published : February 11, 2026 at 1:21 PM IST

Updated : February 11, 2026 at 1:45 PM IST

How To Get A New LPG Gas Connection: గతంలో కొత్తగా గ్యాస్ కనెక్షన్ తీసుకోవాలంటే అదో పెద్ద ప్రక్రియగా ఉండేది. గ్యాస్ ఏజెన్సీ లేదా డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఆఫీసు చుట్టూ రోజుల తరబడి తిరగాల్సిన పరిస్థితి ఉండేది. కానీ మారుతున్న టెక్నాలజీకి అనుగుణంగా దేశంలో గ్యాస్ పంపిణీ సంస్థలు ఈ సేవలను సులభతరం చేస్తున్నాయి.

కొత్తగా ఎల్​పీజీ గ్యాస్ కనెక్షన్ పొందడానికి, మీరు సంబంధిత వెబ్‌సైట్ ద్వారా ఆన్‌లైన్‌ (www.mylpg.in)లో లేదా ఆఫ్​లైన్​లోనూ దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. గుర్తింపు పొందిన చిరునామాతో ఆధార్, పాన్, ఓటరు ఐడీతో దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ ఆఫ్​లైన్​లో దరఖాస్తు చేసుకోవాలనుకునేవారు స్థానికంగా ఉన్న గ్యాస్ ఏజెన్సీని సంప్రదించవచ్చు. కొత్తగా గ్యాస్ కనెక్షన్ పొందడానికి ముందుగా మీకు కావాల్సిన ప్రొవైడర్​ను ఎంచుకోవాల్సి ఉంటుంది.

గ్యాస్ కొత్త కనెక్షన్ కోసం కావాల్సిన పత్రాలు :

  • ఆధార్ కార్డ్
  • డ్రైవింగ్ లైసెన్స్
  • ఓటర్ ఐడీ
  • టెలిఫోన్/నీటి/ విద్యుత్ బిల్లు
  • పాస్​పోర్ట్
  • బ్యాంక్ ఖాతా స్టేట్‌మెంట్ లేదా క్రెడిట్ కార్డ్ స్టేట్‌మెంట్
  • ఇంటి రిజిస్ట్రేషన్ పత్రం
  • ఫ్లాట్ స్వాధీనం లేఖ

ఆన్‌లైన్‌లో దరఖాస్తు చేయాలంటే!

  • మీరు మొదటగా ఎల్​పీజీ గ్యాస్ అధికారిక వెబ్​సైట్ సందర్శించి న్యూ గ్యాస్ కనెక్షన్ అనే లింక్ క్లిక్ చేయాలి.
  • ఆ తర్వాత మీరు ఓపెన్ అయిన దరఖాస్తు ఫారమ్‌ను పూరించాలి.
  • రాష్ట్రం, పంపిణీదారు పేరు, మీ పేరు, పుట్టిన తేదీ, మొబైల్ నంబర్, ఈమెయిల్ ఐడీ వంటి ముఖ్యమైన వివరాలను అందించాలి.
  • అనంతరం అక్కడ వచ్చిన క్యాప్చా కోడ్‌ను నమోదు చేసి 'సబ్మిట్' బటన్​పై క్లిక్ చేయాలి.
  • ఆ తర్వాత మీరు అవసరమైన కేవైసీ పత్రాలు, గుర్తింపు, చిరునామా రుజువు, మీ పాస్‌పోర్ట్ సైజు ఫొటోగ్రాఫ్‌లను అప్‌లోడ్ చేయాలి.
  • ఆపై రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు చెల్లించాలి. ఆ తర్వాత మీ పత్రాలు ధృవీకరించబడతాయి.
  • మీరు నమోదు చేసిన అన్ని వివరాలు సరైనవి అయితే మీ దరఖాస్తు ఆమోదించబడుతుంది. మీకు కొత్త గ్యాస్ కనెక్షన్ వస్తుంది.

ఆఫ్​లైన్​లో దరఖాస్తు చేసుకోవాలంటే!

  • మీ సమీపంలోని ఎల్​పీజీ గ్యాస్ డిస్ట్రిబ్యూటర్​ కార్యాలయానికి వెళ్లండి.
  • మీకు తెలియకుంటే కస్టమర్ కేర్​కు కాల్ చేయడం ద్వారా కూడా తెలుసుకోవచ్చు.
  • ఆఫీసుకు వెళ్లిన తర్వాత దరఖాస్తు ఫారమ్​ ఇస్తారు.
  • అందులో మీ వ్యక్తిగత వివరాలతో నింపి చిరునామా రుజువు, గుర్తింపు రుజువు వంటి కేవైసీ పత్రాలను జత చేసి డిస్ట్రిబ్యూటర్​కి ఇవ్వాలి.
  • అదే విధంగా మీకు సబ్సిడీ వర్తిస్తే అందుకోసం రెండు ఫొటో కాపీలు, సబ్సిడీ ధ్రువీకరణ పత్రాల​ను సైతం సమర్పించాలి.
  • ఫార్మాలిటీ పూర్తయిన తర్వాత మీ గ్యాస్ డీలర్ కొత్త కనెక్షన్​ విషయాన్ని ఫోన్ లేదా మెసేజ్ ద్వారా లేదా ఈ-మెయిల్ ద్వారా ధ్రువీకరిస్తారు.

మిస్డ్‌కాల్​తో రీఫిల్ బుక్‌: ప్రస్తుతం దేశంలోనే అగ్రగామిగా పేరొందిన అతిపెద్ద ఇంధన సంస్థ ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్ సరికొత్త సదుపాయాన్ని తీసుకువచ్చింది. కొత్త ఇండేన్ వంట గ్యాస్ కనెక్షన్‌ కోసం 84549-55555 నెంబరుకు మిస్డ్‌ కాల్ ఇవ్వడంతో నమోదు చేసుకోవచ్చని సంస్థ గతంలో తెలిపింది. ప్రస్తుత వినియోగదారులు నమోదిత ఫోన్‌నెంబర్ నుంచి ఈ నెంబరుకు మిస్డ్‌కాల్‌ ఇవ్వడం ద్వారా గ్యాస్ సిలిండర్ రీఫిల్ బుక్‌ చేసుకోవచ్చని పేర్కొంది.

ఆన్​లైన్​ ద్వారా హెచ్​పీ గ్యాస్​ను బుక్ చేసుకోవచ్చు. ముందుగా రీఫిల్​ను బుక్​ చేసేందుకు 9666023456 కు ఫోన్ నంబర్​కు కాల్ చేయాలి. ఆ తర్వాత మీ పేరు మీద నమోదైన కంజ్యూమర్ సంఖ్యను గ్యాస్ ఏజెన్సీ నిర్ధరించిన తర్వాత సంబంధిత సంఖ్యను నమోదు చేస్తే చాలు. మీ గ్యాస్ సిలిండర్ బుక్ అవుతుంది.

వాట్సాప్ ద్వారా సేవలు: హెచ్​పీసీఎల్ వాట్సాప్ ద్వారా హెల్ప్​లైన్ సేవలను కూడా ప్రారంభించింది. వాట్సాప్ సంబంధిత నంబరు 92222201122 ను మీ ఫోన్​లో భద్రపరుచుకుని వాట్సాప్ ద్వారా సేవలను పొందే అవకాశం ఉంది. గ్యాస్​ సిలిండర్ కావాలంటే బుక్​ అని, గ్యాస్​కు లీకేజీ సమస్యలనేవి ఉంటే లీకేజీ అని, ఇతర రకాలైన సేవలు కావాలంటే హెల్ప్​ అని సందేశాన్ని పంపిస్తే చాలు. అయితే ఇందులో చిక్కేంటంటే మీరు రిజిస్టరైన మొబైల్ నంబర్ నుంచే మెసేజ్​ను పంపాల్సి ఉంటుంది గమనించగలరు.

