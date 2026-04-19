ఆశ్యర్యంగా ఉన్నా ఇది నిజం - ప్రతి ముగ్గురిలో ఒకరికి ఫ్యాటీ లివర్!
జీవనశైలి మార్పులతో కాలేయానికి ముప్పు - నిశ్శబ్దంగా పెరుగుతున్న ప్రమాదం - ప్రతి ముగ్గురిలో ఒకరికి ఫ్యాటీ లివర్ - లక్షణాలు బయటపడే సమయానికి ముదిరిపోతున్న వ్యాధి
Published : April 19, 2026 at 5:08 PM IST
Non-alcoholic and Alcoholic Fatty Liver Disease : నేటి ఆధునిక జీవనశైలి మన ఆరోగ్యంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది. ముఖ్యంగా కాలేయానికి సంబంధించిన సమస్యలు వేగంగా పెరుగుతున్నాయి. నాన్ ఆల్కహాలిక్, ఆల్కహాలిక్ ఫ్యాటీ వంటి సమస్యలు ఇప్పుడు సాధారణంగా మారుతున్నాయి. అంచనాల ప్రకారం ప్రతి ముగ్గురిలో ఒకరు ఫ్యాటీ లివర్ సమస్యతో బాధపడుతున్నారు. తొలి దశలో లక్షణాలు కనిపించకపోవడం వల్ల చాలా మంది నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నారు. కానీ సమస్య ముదిరిన తర్వాత మాత్రమే దాని తీవ్రత తెలుస్తోంది.
అధిక కొవ్వే ప్రధాన కారణం : కాలేయ వ్యాధులకు ప్రధాన కారణం అధిక కొవ్వు చేరడం. రోజంతా కూర్చొని పని చేసే ఉద్యోగాలు, ఫాస్ట్ ఫుడ్ అలవాట్లు, అల్ట్రా ప్రాసెస్డ్ ఆహారం, వ్యాయామం లేకపోవడం ఇవన్నీ కలసి కాలేయంలో కొవ్వు పేరుకుపోయేలా చేస్తున్నాయి. అదనంగా మద్యపానం కూడా ఈ సమస్యను మరింత తీవ్రతరం చేస్తోంది. కాలేయంలో కొవ్వు అధికంగా చేరితే అది క్రమంగా గట్టిపడి తన పనితీరును కోల్పోతుంది. దీన్ని నిర్లక్ష్యం చేస్తే సిర్రోసిస్ వంటి తీవ్రమైన దశలకు దారి తీసే ప్రమాదం ఉంది.
నిశ్శబ్దంగా పెరుగుతున్న ప్రమాదం : ఇతర అవయవాల సమస్యల మాదిరిగా కాలేయ సమస్యలు వెంటనే బయటపడవు. ఇదే ఈ వ్యాధి యొక్క ప్రమాదకర లక్షణం. ప్రారంభ దశల్లో ఎలాంటి స్పష్టమైన సంకేతాలు లేకపోవడంతో చాలామంది పరీక్షలు చేయించుకోవడం మానేస్తున్నారు. కానీ ఒకసారి లక్షణాలు బయటపడే సమయానికి వ్యాధి ముందుకు వెళ్లిపోయి ఉంటుంది. ఇటీవల నిర్వహించిన ఆరోగ్య పరీక్షల్లో కూడా ఎక్కువ మందిలో గ్రేడ్ 1 నుంచి గ్రేడ్ 3 వరకు ఫ్యాటీ లివర్ లక్షణాలు కనిపించడం ఆందోళనకర విషయం.
ఫ్యాటీ లివర్ సమస్య ఉన్నప్పుడు కొన్ని లక్షణాలు కనిపించవచ్చు. ఆ లక్షణాలు ఏమిటంటే? : -
- తీవ్రమైన అలసట
- ఆకలి తగ్గిపోవడం
- బరువు ఆకస్మికంగా పెరగడం లేదా తగ్గడం
- పొట్ట చుట్టూ కొవ్వు పెరగడం
- కొన్నిసార్లు జీర్ణ సమస్యలు
- అయితే ఇవి చాలా ఆలస్య దశలోనే స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి.
నివారణే ఉత్తమ మార్గం : కాలేయాన్ని రక్షించుకోవాలంటే జీవనశైలిలో మార్పులు తప్పనిసరి. కొన్ని ముఖ్యమైన జాగ్రత్తలు ఇలా ఉన్నాయి.
- సమయానికి ఆహారం తీసుకోవడం
- పీచు పదార్థాలు (ఫైబర్) ఎక్కువగా ఉన్న ఆహారం తీసుకోవడం
- అధిక కొవ్వు, చక్కెర ఉన్న పదార్థాలను తగ్గించడం
- రోజుకు కనీసం 30 నిమిషాల వ్యాయామం చేయడం
- మద్యపానానికి పూర్తిగా దూరంగా ఉండడం
- కార్యాలయాల్లో పని చేసే వారు ప్రతి గంటకు కొద్దిసేపు నడవడం
ముందస్తు పరీక్షలు అవసరం : లక్షణాలు లేకపోయినా క్రమం తప్పకుండా ఆరోగ్య పరీక్షలు చేయించుకోవడం ఎంతో ముఖ్యం. అల్ట్రాసౌండ్ వంటి పరీక్షల ద్వారా కాలేయ పరిస్థితిని ముందుగానే తెలుసుకోవచ్చు. ఇది సమస్యను ప్రారంభ దశలోనే గుర్తించి చికిత్స తీసుకునే అవకాశం ఇస్తుంది.
కాలేయం మన శరీరంలో అత్యంత కీలకమైన అవయవం. కానీ అది సమస్యను చివరి దశ వరకు బయటపెట్టదు. అందుకే జీవనశైలిని సరిచేసుకోవడం, ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం తీసుకోవడం, వ్యాయామం చేయడం ద్వారా ఈ సమస్యను నివారించుకోవచ్చు. "నివారణే ఉత్తమ చికిత్స" అన్న మాట కాలేయ ఆరోగ్యానికి పూర్తిగా సరిపోతుంది.
NOTE : ఇక్కడ మీకు అందించిన ఆరోగ్య సమాచారం, సూచనలు అన్నీ మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. శాస్త్ర పరిశోధనలు, అధ్యయనాలు, వైద్య, ఆరోగ్య నిపుణుల సూచనల ప్రకారమే మేము ఈ సమాచారాన్ని అందిస్తున్నాం. వీటిని పాటించే ముందు కచ్చితంగా మీ వ్యక్తిగత వైద్యుల సలహాలు తీసుకోవడమే మంచిది.
