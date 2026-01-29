ETV Bharat / state

తెలంగాణ మున్సిపల్​ ఎన్నికలు - నామినేషన్ వేసే​ ముందు ఈ విషయాలు తెలుసుకోవడం మస్ట్​!

పురపాలికల ఎన్నికల నామపత్రాల స్వీకరణ ప్రారంభం - దాఖలు చేసే అభ్యర్థులు ఎన్నికల సంఘం నిబంధనలను తప్పనిసరి - బీ-ఫాం లేనిపక్షంలో నామినేషన్​ తిరస్కరణ

Telangana Municipal Election 2026
Telangana Municipal Election 2026 (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 29, 2026 at 8:16 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Telangana Municipal Election 2026 : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో రెండు రోజుల క్రితమే మున్సిపల్ ఎన్నికల షెడ్యూలు విడుదలైంది. దీంతో రాష్ట్రంలో రాజకీయ వేడిరాజుకుంది. నిన్నటి(బుధవారం) నుంచే ఎన్నికల నామినేషన్ల స్వీకరణ ప్రక్రియ షురూ అయింది. ఈ ప్రక్రియ శుక్రవారం వరకు కొనసాగతుంది. నామపత్రాలను దాఖలు చేసే అభ్యర్థులు ఎలక్షన్ కమిషన్ నిబంధనలను తప్పనిసరిగా తెలుసుకుని పాటించాల్సి ఉంటుంది. లేని పక్షంలో అవి తిరస్కరణకు గురయ్యేందుకు అవకాశం ఉంది. పురపాలక ఎన్నికల ప్రక్రియ మరో 15 రోజులు కొనసాగనుంది. ఎన్నికల్లో నామినేషన్​ వేసేందుకు కావాల్సిన అర్హతలు, కావాల్సిన పత్రాలు, నిబంధనలు తదితర వివరాలు మీకోసం.

పోటీచేయాలంటే అర్హతలివే : పురపాలక ఎన్నికల్లో పోటీ చేయాలంటే కింది అర్హతలు కలిగి ఉండాలి

  • భారత పౌరులై ఉండాలి.
  • 21 ఏళ్లు వయసు నిండి ఉండాలి.
  • అభ్యర్థి నగర/ మున్సిపాల్టీల్లో కాంట్రాక్టర్​గా, కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల్లో ఆదాయం వచ్చే పదవుల్లో ఉండరాదు.
  • పురపాలక కౌన్సిలర్​గా పోటీలో బరిలోకి దిగితే పురపాలిక పరిధిలో ఓటరుగా నమోదై ఉండాలి.
  • కార్పొరేటర్​గా పోటీ చేస్తున్నట్లయితే నగరపాలిక పరిధిలో ఓటరుగా నమోదై ఉండాలి
  • గత ఎన్నికల్లో ఎన్నికల సంఘం అనర్హులుగా ప్రకటించినవారు, ఐపీ పెట్టినవారు ఎన్నికలో పోటీ చేసేందుకు అనర్హులు .

కీలకంగా బీ-ఫాం : ఆయా పార్టీల తరఫున ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే అభ్యర్థులు ఆయా రాజకీయ పక్షాల నుంచి బీ-ఫాంను కలిగి ఉండాలి. నామినేషన్ల ఉపసంహరణ తేదీ రోజున ఎన్నికల రిటర్నింగ్ అధికారి(ఆర్వో)కి దానిని సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. అలా చేయని వారిని ఇండిపెండెంట్​ అభ్యర్థులుగా పరిగణిస్తారు. అభ్యర్థులను స్థానిక వార్డు/ డివిజన్​లోని ఒక ఓటరు మద్ధతు అవసరం ఉంటుంది. ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థిని స్థానికంగా 10 మంది ఓటర్లు ప్రతిపాదించాల్సి ఉంటుంది.

నామినేషన్​కు కావాల్సిన పత్రాలు ఇవే :

  • ఎన్నికల సంబంధిత అధికారి నుంచి పొందిన నామినేషన్​ అప్లికేషన్, ఆస్తులు, ఆదాయాలు, అప్పులు, కేసుల సమగ్ర వివరాలతో కూడిన అఫిడవిట్​, ఆధార్​ కార్డు, అభ్యర్థి ఓటరు, పాస్​పోర్ట్​ సైజ్​ ఫొటోలు ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది.
  • ఒక అభ్యర్థి 4 సెట్ల కంటే ఎక్కువ నామినేషన్లు వేయరాదు. ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీలకు రిజర్వ్​ చేసిన స్థానాల్లో ఆ పోటీ చేసే ఆయా సామాజికవర్గాల వారు కచ్చితంగా క్యాస్ట్​ సర్టిఫికెట్ సమర్పించాలి.
  • అభ్యర్థులు నామినేషన్​కు ఒక రోజు ముందు బ్యాంకు అకౌంట్​​ ఓపెన్ చేసి ఎన్నికల ఖర్చులను దానిద్వారా మాత్రమే నిర్వహించాలి.

వీటిపై దృష్టి సారించకపోతే ఇక అంతే! :

  • అఫిడవిట్​లో ఏ కాలమ్​ను ఖాళీగా ఉంచకూడదు. ఒకవేళ వారికి వర్తించని సమాచారం ఏదైన ఉంటే అక్కడ లేదు అని స్పష్టంగా రాయాలి.
  • అభ్యర్థిని నామినేట్ చేసే ఓటర్లు తప్పనిసరిగా అదే వార్డుకు చెందిన వారై ఉండాలి
  • ఆస్తులు, అప్పులు, క్రిమినల్​ కేసులు, విద్యార్హతల వివరాలు నిజమైనవి మాత్రమే ఉండాలి.
  • కుల ధ్రువపత్రంలో ఎలాంటి తప్పులు ఉండకూడదు.
  • చెల్లించిన డిపాజిట్​కు సంబంధించిన అసలు రసీదును నామినేషన్ ఫారమ్‌కు జతచేయాలి.
  • పురపాలిక/నగరపాలిక నుంచి పొందిన ‘నో డ్యూస్‌’ ధృవీకరణ పత్రాన్ని సమర్పించాలి.

బీ- ఫారమ్​ ఎవరికి దక్కుతుందో? : నామినేషన్ల ప్రక్రియ అధికారికంగా ప్రారంభం కాకముందే మున్సిపల్​ ఎన్నికల టికెట్ల కేటాయింపు విషయంలో ప్రధాన పార్టీల ముఖ్యనేతలు వివాదాలను ఎదుర్కొంటున్నారు. మరో పక్క బీ-ఫారమ్​ నాకు దక్కుతుందా లేక చివరి నిమిషంలో పార్టీ వేరే వారికి ఇస్తుందా అని మల్లగుల్లాలు పడుతున్నారు. రాష్ట్రంలోని పలు కార్పొరేషన్లు, మున్సిపాలిటీలలో మొత్తం 2,996 డివిజన్లు, వార్డులకు ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. కాంగ్రెస్​, బీఆర్​ఎస్​, బీజేపీ, ఎంఐఎం, వామపక్షాలు ఇతర పార్టీలనూ నాయకులు పోటీ చేయడానికి తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తున్నారు.

పురపాలికల్లో రాజకీయ వేడి - ఇప్పటికీ కొలిక్కిరాని అభ్యర్థుల ఎంపిక

రాష్ట్రంలో మొదలైన పురపాలక ఎన్నికల సందడి - ఇవాళ్టి నుంచే నామినేషన్ల స్వీకరణ

TAGGED:

ELECTION NOMINATION RULES
TELANGANA MUNICIPAL ELECTIONS 2026
CANDIDATE NOMINATION PROCESS
తెలంగాణ మున్సిపల్​ ఎన్నికలు
MUNICIPAL ELECTIONS TELANGANA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.