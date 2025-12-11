ETV Bharat / state

మడత పెట్టడంలోనే మతలబు - పొరపాటున ఇలా చేస్తే మీ ఓటు చెల్లదు

రాష్ట్రంలో పంచాయతీ ఎన్నికల జోరు - పోలింగ్‌ ప్రక్రియపై అవగాహన - ఎన్నికల ప్రక్రియ ఎలా జరుగుతుందంటే?

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 11, 2025 at 10:50 AM IST

Updated : December 11, 2025 at 10:56 AM IST

Telangana Panchayat Elections 2025 : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పంచాయతీ ఎన్నికల జోరు కొనసాగుతుంది. ఓటు వేసేటప్పుడు ఓటర్లు అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. పోలింగ్‌ ప్రక్రియపై అవగాహన పెంచుకోవాలి. అప్పుడే సరైన అభ్యర్థికి ఓటు వేయగలరు.

జాగ్రత్తగా ఓటు హక్కును వినియోగించుకోండి :

  • పోలింగ్‌ కేంద్రం లోపలికి ఓటరు స్లిప్పు, గుర్తింపు కార్డును వెంట తీసుకువెళ్లాలి.
  • పోలింగ్‌ కేంద్రం లోపలికి వెళ్లగానే ప్రిసైడింగ్‌ అధికారి (పీవో) మీరు ఇచ్చిన స్లిప్పు, జాబితా చూసి పేరు చదువుతారు.
  • అక్కడ ఉన్న ఏజెంట్లు చెక్ చేసుకుంటారు.
  • మీ ఎడమ చేతి చూపుడు వేలిపై సిబ్బంది సిరా చుక్క వేస్తారు.
  • పక్కనే ఉన్న మరో సిబ్బంది మీ సైన్​ తీసుకుంటారు. సర్పంచి, వార్డు మెంబర్​ రెండింటికీ 2 బ్యాలెట్‌ పత్రాలను పద్ధతి ప్రకారం మడత పెట్టి మీకు ఇస్తారు. స్వస్తిక్‌ ముద్రకు సిరా అంటించి మీ చేతికి ఇస్తారు.
  • రూమ్​లో ఓ మూలన తెరచాటు ఏర్పాటు చేసి ఉంటుంది. అందులోకి మీరు వెళ్లి బ్యాలెట్‌ పత్రాలపై నచ్చిన వారి గుర్తుపై స్విస్తిక్‌ ముద్ర వేయాల్సి ఉంటుంది.
  • అక్కడ సిబ్బంది ఇచ్చిన తీరులోనే మడత మార్చకుండా బ్యాలెట్‌ బాక్సులో వేయాలి.
  • బ్యాలెట్‌ పత్రాలపై పేర్లు రాయకూడదు. సంతకం, వేలిముద్ర చేయకూడదు. స్వస్తిక్‌ ముద్ర అభ్యర్థి గుర్తుపైనే వేయాలి. మధ్యలో వేయవద్దు.
  • పోలింగ్‌ కేంద్రం లోపలికి సెల్​ ఫోన్లను అనుమతించరు. చాటుగా తీసుకువెళ్లి ఫొటోలు తీస్తే, అధికారులు పట్టుకునే అవకాశం ఉంది. అనంతరం మీపై అధికారులు చర్యలు తీసుకుంటారు.
  • స్వస్తిక్‌ గుర్తు వేసిన తరువాత ఒకవేళ బ్యాలెట్‌ పత్రాన్ని మరో విధంగా మడత పెడితే సిరా చుక్క ఇంకో గుర్తుపై పడి మీ ఓటు చెల్లుబాటు కాదు.

ఎన్నికల ప్రక్రియ ఎలా జరుగుతుందంటే? :

  • పోలింగ్‌ సమయం : ఉదయం 7 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట వరకు.
  • అర్హులు : ఓటరు జాబితాలో మీ పేరు నమోదై ఉండాలి.
  • పోలింగ్‌ కేంద్రానికి వెళ్లేటపుడు ఏదో ఒక గుర్తింపు కార్డు తీసుకొని వెళ్లాలి. 18 రకాల పత్రాలు చెల్లుబాటు అవుతాయి. వాటిలో కొన్ని ఓటరు గుర్తింపు, ఆధార్ కార్టు, డ్రైవింగ్‌ లైసెన్సు, రేషన్, పాన్, పాస్‌పోర్టు, ఉపాధి హామీ జాబ్‌ కార్డులు, పోస్టాఫీసు, బ్యాంకు ఖాతా పుస్తకాలు తీసుకొని వెళ్లవచ్చు.
  • సర్పంచి, వార్డు సభ్యులు రెండింటికీ ఒకేసారి ఓటు వేయాల్సి ఉంటుంది.
  • సర్పంచి అభ్యర్థికి గులాబీ రంగు, వార్డు అభ్యర్థికి తెలుపు రంగు బ్యాలెట్‌ పత్రాలు ఇస్తారు.
  • బ్యాలెట్‌ పత్రంపై పోటీ చేసే అభ్యర్థుల పేర్లు, చిత్రాలు ఉండవు.
  • నచ్చిన అభ్యర్థికి కేటాయించిన గర్తుపై ఎన్నికల సిబ్బంది ఇచ్చిన 'స్వస్తిక్‌' ముద్ర వేయాలి.
  • బ్యాలెట్‌ పత్రాన్ని ఎలా మడత పెట్టాలో ఎన్నికల సిబ్బంది ముందే చెప్తారు. ఓటరు స్వస్తిక్‌ గుర్తు వేసిన తరువాత అలాగే మడత పెట్టి అక్కడ ఉన్న డబ్బాలో వేయాలి.

Last Updated : December 11, 2025 at 10:56 AM IST

