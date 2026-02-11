ETV Bharat / state

ఇది తెలుసా? : పోలింగ్​ కేంద్రంలోకి వీటికి పర్మిషన్​ - వీటికి నో ఎంట్రీ

పుర ఎన్నికల నేపథ్యంలో ఇప్పటికే ఓటరు స్లిప్పుల పంపిణీ - స్లిప్​ అందకున్నా ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవచ్చంటున్న అధికారులు - ఎన్నికల్లో ఓటేయాలంటే ఓటరు కార్డే ప్రధానం - లేనిపక్షంలో ఈ కార్డులే కీలకం

Telangana Municipal Elections
Telangana Municipal Elections (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 11, 2026 at 10:33 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Telangana Municipal Elections 2026 : తెలంగాణలో పురపోరులో కీలక ఘట్టం మొదలైంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఏడు కార్పొరేషన్​లు, 116 మున్సిపాలిటీల్లో ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి. ఓటర్లు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకునేందుకు 8,203 పోలింగ్​ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేశారు. వీటిలో 16,031 బ్యాలెట్​ బాక్సులను సిద్ధం చేశారు. ఈ ఎన్నికల బరిలో 12,944 మంది అభ్యర్థులు పాల్గొనగా, సుమారు 52 లక్షల మంది ఓటర్లు ఉన్నారు.

ప్రతి పౌరుడు తమ ఓటు హక్కును విధిగా వినియోగించుకోవాలని తెలంగాణ ఎన్నికల కమిషనర్ రాణి కుముదిని తెలిపారు. ఇప్పటికే ఓటరు స్లిప్పులు పంపిణీ చేసినట్లు ఆమె చెప్పారు. ఇంకా సందేహాలు ఉంటే టీఈ పోల్​ మొబైల్ యాప్​ లేదా ఎస్​ఈసీ వెబ్​సైట్​ను సందర్శించి తెలుసుకోవచ్చని వెల్లడించారు. దీనితో పాటు పోలింగ్ కేంద్రానికి వంద మీటర్ల పరిధిలో సెల్​ఫోన్​లు వినియోగించరాదని పేర్కొన్నారు.

పోలింగ్ కేంద్రానికి 200 మీటర్లు దాటిన తర్వాత అభ్యర్థులు ముందస్తు అనుమతితో ఓటరు స్లిప్‌ల పంపిణీ బూత్‌ ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు. తెల్ల కాగితంపై అభ్యర్థి పేరు, గుర్తు లేకుండా ఓటరు వివరాలు మాత్రమే రాయాలి. కేంద్రంలో టేబుల్, రెండు కుర్చీలకు మాత్రమే అనుమతి ఉంటుందని మార్గదర్శకాల్లో రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం తెలిపింది. ఆ కేంద్రాల్లో గుమిగూడవద్దని, ఓటర్లను ప్రలోభపెట్టవద్దని, ప్రభావితం చేయవద్దని స్పష్టం చేసింది.

గుర్తింపు కార్డు కీలకం : అయితే ఈ ఎన్నికల్లో ఓటేయాలంటే ఓటరు గుర్తింపు కార్డు కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది. అయితే ఈ గుర్తింపు కార్డు లేని పక్షంలో ఎన్నికల సంఘం దీనికి ప్రత్యామ్నాయంగా ప్రభుత్వం జారీ చేసిన పలు గుర్తింపు కార్డులను తీసుకెళ్లొచ్చని తెలిపింది.

చీటీ రాకపోయినా : ఎన్నికల చీటీలు అందకపోతే గుర్తింపు కార్డు ఉన్నా సరిపోతుంది. కేంద్రం వద్ద ఉండే బీఎల్​వోల వద్దకు వెళ్లాలి. వారు ఓటరు జాబితాలో మన పేరును సరి చూసి ఓ చీటీపై క్రమ సంఖ్య వేసి పేరు రాసి ఇస్తారు. గతంలో ఏ ప్రాంతంలో ఓటేశారో, అదే ప్రాంతానికి వెళ్లి అక్కడి బీఎల్​వోను సంప్రదించాలి. కొత్తగా ఓటు హక్కు వచ్చిన వారు మాత్రం దరఖాస్తు చేసుకునే సమయంలో ఏ కేంద్రంలో ఓటరుగా నమోదు చేయించుకుంటే ఆ ప్రాంతానికి వెళ్లి పోల్​ చీటీని పొందాలి.

సెల్​ఫోన్​ నిషేధం : పోలింగ్​ కేంద్రాలకు వెళ్లే సమయంలో సెల్​ఫోన్​ తీసుకెళ్లడం పూర్తిగా నిషేధం. వాటిని మనతో పొరపాటున తీసుకువస్తే ఎన్నికల కేంద్రం బయటనే ఉంచి మనం లోపలికి ప్రవేశించాల్సి ఉంటుంది. అయితే కొందరు అధికారులకు దొరక్కుండా సెల్​ఫోన్​లను లోపలికి తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేస్తారు. ఓటేసే సమయంలో ఫొటోలు తీసేందుకు ప్రయత్నిస్తారు. ఇలా చేయడం పూర్తిగా నిషేధం. ఇలా చేస్తే సదరు వ్యక్తులపై కఠిన చర్యలు ఉంటాయి. పోలింగ్​ కేంద్రంలో పొగ తాగడం, పేలుడు పదార్థాలు తీసుకెళ్లడం నిషేధం.

"ప్రభుత్వం జారీ చేసిన ఏ గుర్తింపు కార్డు ఉన్నా ఓటేయవచ్చు. పోల్​ చీటీలు రానివారు ఓఎల్​వోలను సంప్రదిస్తే సరిపోతుంది. ఈ విషయంలో ఎలాంటి సందేహాలు అవసరం లేదు. పోల్​ స్లిప్​పై ఓటర్లకు కేంద్రాలు ఎక్కడ ఉన్నాయి అనే విషయాలను ప్రచురించారు. నేరుగా పోలింగ్​ కేంద్రాలకు వెళ్లి ఓటెయ్యడానికి ఈ స్లిప్​ ఉపయోగపడుతుంది." - గరిమా అగ్రవాల్​, దుబ్బాక ఆర్వో

వీటిలో ఏ ఒక్కటి తీసుకెళ్లినా సరిపోతుంది! :

  • ఫొటో ఓటరు స్లిప్​
  • ఫొటో గుర్తింపు కార్డు (ఎపిక్)
  • ఆధార్ కార్డు
  • పాస్​పోర్ట్​
  • డ్రైవింగ్​ లైసెన్సు
  • కేంద్ర, రాష్ట్ర, పబ్లిక్​ సెక్టార్, ప్రభుత్వ రంగ సంస్థల ఉద్యోగుల ఫొటో గుర్తింపు కార్డు
  • పోస్టాఫీసులు, బ్యాంకులు జారీ చేసిన పాసు పుస్తకాలు (ఫొటోతో ఉన్నవి)
  • పాన్​ కార్డు
  • జనగణన ఆధారంగా జారీ చేసిన స్మార్ట్​కార్డు
  • కేంద్ర కార్మిక మంత్రిత్వ శాఖ జారీ చేసిన ఆరోగ్య బీమా స్మార్ట్​ కార్డు
  • ఫొటోతో జత చేసిన పింఛను పత్రాలు
  • ఎంపీ, ఎమ్మెల్యే, ఎమ్మెల్సీలకు జారీ చేసిన అధికార గుర్తింపు కార్డు

తెలంగాణ మున్సిపల్ ఎన్నికలు - ప్రారంభమైన పోలింగ్‌

మనం ఓటేయ్యకపోతే మనమే ఓడిపోతాం! - రండి ఓటేద్దాం!

TAGGED:

ఎన్నికల చీటీలు అందకపోతే
MUNICIPAL ELECTION SLIPS TELUGU
VOTER ID FOR MUNICIPAL ELECTION
HOW TO VOTE WITHOUT ELECTION SLIP
TELANGANA MUNICIPAL ELECTIONS 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.