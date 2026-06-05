పెట్రోల్, డీజిల్ కల్తీది అని డౌటా? - ఇలా సులభంగా గుర్తించండి
కల్తీ పెట్రోల్, డీజిల్ ఇంధనంతో వాహనం పాడయ్యే ఛాన్స్ - మరి సులభంగా కల్తీ ఇంధనాన్ని గుర్తించడం ఎలా? - ఏయే పరీక్షలు ద్వారా గుర్తించవచ్చనే విషయంపై నిపుణుల సూచనలు
Published : June 5, 2026 at 10:38 PM IST|
Updated : June 5, 2026 at 10:44 PM IST
How to Detect Adulterated Fuel : ఇటీవల కాలంలో పెట్రోల్, డీజిల్ ద్వారా నడిచే వాహనాల వినియోగం క్రమంగా పెరిగింది. అయితే వాహనాలకు నాణ్యమైనటువంటి పెట్రోల్, డీజిల్ను ఉపయోగించనట్లయితే పాడవుతాయి. ఫలితంగా వాటి మన్నిక తగ్గుతుంది. అందువల్లనే మీరు వాహనాలకు వాడే పెట్రోల్, డీజిల్ విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. మరి ఇంధనంలో కల్తీని గుర్తించడం ఎలా? ఎలాంటి పద్ధతులున్నాయి అనే విషయాలను సంగారెడ్డిలోని డీఆర్డీఏ పెట్రోల్ బంకు ఇన్ఛార్జి నవీన్ వెల్లడించారు. ఆ వివరాలేంటో తెలుసుకుందాం.
డెన్సిటీ : ఆయిల్ బంకులో పెట్రోలు సాంద్రత కొలిచే పరికరం ఉంటుంది. దీన్ని హైడ్రో మీటరు అని పిలుస్తారు. ఇది స్క్రీన్పై కనిపిస్తుంది. నాణ్యమైన పెట్రోలు డెన్సిటీ సాధారణంగా 710-770 మధ్య ఉండాలి. అదే డీజిల్ అయినట్లయితే 810-870 మధ్య ఉండాలి. స్క్రీన్పై కనిపించే అంకెలపై అనుమానం ఉన్నట్లయితే పరికరంతో పరీక్ష చేసి చూపించాలని బంకు సిబ్బందిని మీరు కోరవచ్చు.
ఫిల్టర్ పేపర్: పెట్రోలు స్వచ్ఛతను పరీక్షించేందుకు ఫిల్టర్ పేపర్ ఒక రకమైన పరీక్ష. ఫిల్టర్ పేపర్ లేదా తెల్లని కాగితంపై ఒకటి, రెండు చుక్కలు ఇంధనాన్ని వేయాలి. అది అసలైన పెట్రోలైతే మరక లేకుండా పూర్తిగా ఆరిపోతుంది. ఒక వేళ ఆ ఇంధనం కల్తీదైనట్లయితే కాగితంపై నల్లటి లేదా జిడ్డు మరకలనేవి మిగిలిపోతాయి.
కొలతల్లో తేడా లేకుండా : పెట్రోల్ బంకుల్లో కొన్నిసార్లు కొలతల్లోనూ తేడాలతో మోసం చేస్తుంటారు. పెట్రోలు, డీజిల్ వాహనంలో ఫిల్ చేయించేముందు ముందు తెరపై జీరో (సున్నా) ఉందో లేదనే విషయాన్ని గమనించాలి. ఇంధనం వాహనంలో నింపుతున్న సమయంలో పైపునకు ఉన్న పిస్టన్ను మాటిమాటికి నొక్కినట్లయితే పెట్రోలు ట్యాంకులో నిండకున్నా తెరపై నంబర్లు మారుతుంటాయి. వాహనదారులు ఈ విషయాన్ని గమనిస్తే మేలు. ఒక వేళ బంకు సిబ్బంది అలా చేసినట్లయితే ప్రశ్నించండి. ఫిల్ చేయించే ముందు జీరో ఉందో లేదో చూసుకోండి.
కల్తీ అని గుర్తించే ఎవరికి ఫిర్యాదు చేయాలి? : వాహనాలకు ఫిల్ చేసిన పెట్రోల్, డీజిల్ కల్తీ అని తేలితే పౌరసరఫరాలు, తూనికలు, కొలతల శాఖల అధికారులకు ఫిర్యాదు చేయాలి. వారు సంబంధిత బంకుపై దాడులు నిర్వహించి వెంటనే చర్యలు చేపడతారు. కల్తీ పెట్రోల్ అమ్ముతున్న పెట్రోల్ బంకును సీజ్ చేస్తారు. అందువల్ల పెట్రోల్, డీజిల్ నాణ్యత విషయంలో మీకు ఎలాంటి సందేహం కలిగినా పరిశీలించి వెంటనే లీగల్ మెట్రాలజీ వారికి తెలియజేయండి.
ఈ సౌకర్యాలు పొందే హక్కుంది
- ప్రతి పెట్రోల్ బంకు వద్ద ఆయిల్ కంపెనీల సేల్స్ మేనేజర్ నంబర్లు తప్పనిసరిగా ప్రదర్శించాలి.
- ప్రథమ చికిత్స పెట్టె(ఫస్ట్ ఎయిడ్ బాక్స్) అందుబాటులో ఉంచాలి.
- మహిళలు, పురుషులకు వేర్వేరు టాయిలెట్లు తప్పనిసరి.
- రక్షిత తాగునీరు(మినరల్ వాటర్) అందుబాటులో ఉంచాలి.
- వాహనాల టైర్లలో ఉచితంగా గాలి నింపాలి.
- అత్యవసర కాల్(ఎమర్జెన్సీ) సౌకర్యం ఉండాలి.
ఇదీ గమనించాలి : ఫ్యూయల్ డిస్పెన్సింగ్ గన్ను పెట్రోల్ పోసేవారు సక్రమంగా వినియోగిస్తున్నారో లేదో చెక్ చేసుకోవాలి. మనం ఇచ్చిన నగదుకు సరిపడా పూర్తిగా పెట్రోల్ పోశాకే మాత్రమే డిస్పెన్సింగ్ గన్ బయటకు తీయాలి. అలాకాకుండా కొంతమంది 50 నుంచి 100 ఎంఎల్ వరకు గన్ లోపల ఉండిపోయేలా ముందే తీసేస్తుంటారు. అది ఆ తర్వాత ఇంధనం వేయించుకున్న వాళ్ల లెక్కలోకి వెళ్లిపోయే అవకాశం ఉంది. ఫలితంగా వినియోగదారుడు మోసపోవాల్సి వస్తుంది. మీరు వెచ్చిస్తున్న నగదుగు సరిపడా నాణ్యమైన ఇంధనాన్ని పొందడమనేది మీ హక్కు. అందువల్ల పైన వివరించిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం మేలు.
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