వాట్సాప్ ద్వారా టెన్త్ హాల్ టికెట్లు - ఈ నంబర్కు హాయ్ అని మెసేజ్ పెడితే చాలు
వాట్సాప్ నుంచే పదో తరగతి హాల్టికెట్లు పొందే అవకాశం - 8096958096 అనే వాట్సాప్ నంబర్కు హాయ్ అని మెసేజ్ చేస్తే హాల్టికెట్లు పొందే అవకాశం - పూర్తి వివరాలు ఇవే
Published : March 5, 2026 at 4:23 PM IST
How to Download SSC Hall Tickets Through Whats App : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మార్చి 14 నుంచి పదో తరగతి పరీక్షలు ప్రారంభమవ్వనున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ సందర్భంగా విద్యార్థులకు ప్రభుత్వం ఓ గుడ్న్యూస్ అందించింది. టెన్త్ విద్యార్థుల హాల్టికెట్లను వాట్సాప్ ద్వారా పొందచ్చని ప్రభుత్వ పరీక్షల విభాగం డైరెక్టర్ శ్రీహరి వెల్లడించారు. ఇందుకోసం ఏ వాట్సాప్ నంబర్కు మెసేజ్ చేయాలి? ఏయే వివరాలు నమోదు చేయాలి అనే విషయాలను ఆయన తెలిపారు. హాల్టికెట్ ఏవిధంగా సింపుల్గా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలో స్టెప్ బై స్టెప్ తెలుసుకుందాం.
హాల్టికెట్ డౌన్లోడ్ చేసుకునేందుకు ఈ స్టెప్స్ ఫాలో అవ్వండి :
- ముందుగా మీ ఫోన్ నుంచి 8096958096 అనే వాట్సప్ నంబర్కు హాయ్ అని మెసేజ్ చేయండి
- అప్పుడు 'వెల్కమ్టూ మీ సేవ' అని వస్తుంది
- తర్వాత (ssc hall ticket march-2026) అని ఎంటర్ చేయాలి
- ఇప్పుడు ఎస్ఎస్సీ హాల్ టికెట్ ఓపెన్ సర్వీస్ అనే లింక్ కనిపిస్తుంది
- ఓపెన్ సర్వీస్పై క్లిక్ చేయండి
- ఇప్పుడు ఎస్ఎస్సీ హాల్టికెట్ డౌన్లోడ్ అనే ఆప్షన్ వస్తుంది
- మీ జిల్లా, పాఠశాల పేరు ఎంచుకోండి
- మీ పుట్టిన తేదీ వివరాలు ఎంటర్ చేస్తే హాల్టికెట్ వస్తుంది
- దాన్ని ఇంటర్నెట్ సెంటర్ లేదా మీ సేవలో ప్రింట్ తీసుకోవచ్చు
హాల్టికెట్లపై క్యూఆర్ కోడ్ : విద్యార్థుల హాల్టికెట్లను పాఠశాలల లాగిన్లో కూడా వాటిని ఉంచామని, ఈ నెల 5వ తేదీ నుంచి ఆయా పాఠశాలల హెచ్ఎంలు/ప్రిన్సిపాళ్ల నుంచీ పొందొచ్చని ప్రభుత్వ పరీక్షల విభాగం డైరెక్టర్ శ్రీహరి తెలిపారు. ప్రభుత్వ పరీక్షల విభాగం వెబ్సైట్ నుంచి కూడా విద్యార్థులు హాల్టికెట్లను డౌన్లోడ్ చేసుకునే సౌలభ్యం ఉందని పేర్కొన్నారు. ఈసారి కొత్తగా హాల్టికెట్లపై క్యూఆర్ కోడ్ను ముద్రించామన్నారు. దాని ఆధారంగా విద్యార్థులు తమ ఇళ్ల నుంచి పరీక్షా కేంద్రం ఎంత దూరంలో ఉంది? వెళ్లేందుకు ఎంత టైమ్ పడుతుంది? చిరునామా తదితర వివరాలు తెలుసుకోవచ్చని తెలిపారు. హాల్టికెట్లో ఏమైనా పొరపాట్లు ఉంటే ప్రధానోపాధ్యాయుల దృష్టికి తీసుకెళ్లాలని సూచించారు.
పదో తరగతి పరీక్షల షెడ్యూల్ ఇదే : పదోతరగతి పరీక్షలు మార్చి 14వ తేదీ నుంచి జరగనున్నాయి. ఉదయం 9.30 గంటలకు పరీక్ష ప్రారంభమై, మధ్యాహ్నం 12.30 వరకు జరుగుతుంది. ఇందుకు సంబంధించిన షెడ్యూల్ను ఇప్పిటికే విడుదల చేసిన విషయం విధితమే. ఏ రోజు ఏ పరీక్ష ఉందనే విషయాన్ని ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
- మార్చి 14వ తేదీన ప్రథమ భాషా పరీక్ష
- మార్చి 18న సెకండ్ లాంగ్వేజ్ పరీక్ష
- మార్చి 23 థర్డ్ లాంగ్వేజ్
- మార్చి 28 గణితం
- ఏప్రిల్ 2 సైన్సు పార్ట్-1 ఫిజిక్స్
- ఏప్రిల్ 7 బయాలజీ
- ఏప్రిల్ 13 సాంఘిక శాస్త్రం పరీక్ష
- ఏప్రిల్ 15 ఒకేషనల్ కోర్సు(వృత్తివిద్యా కోర్సు) పేపర్-1 భాషా పరీక్ష
- ఏప్రిల్ 16 ఒకేషనల్ కోర్సు(వృత్తివిద్యా కోర్సు) పేపర్-2 లాంగ్వేజ్ పరీక్ష
విద్యార్థులకు నిపుణుల సూచనలు ఇవే : పరీక్షలు సమీపిస్తున్నందున ఇప్పటి వరకు చదివినవే మరోసారి రివిజన్ చేసుకోవాలి. ఏవైనా సందేహాలు ఉంటే ఉపాధ్యాయులను అడిగి నివృత్తి చేసుకోవాలి. ప్రీవియస్ ప్రశ్నపత్రాలను సాధన చేయాలి. పరీక్షకు ముందురోజే ఎగ్జామ్సెంటర్ ఎక్కడ ఉందో చూసుకోవడం మంచిది. లేదంటే చివరలో కంగారు పడాల్సి వస్తుంది. మీకు బాగా తెలిసిన ప్రశ్నలకే సమాధానాలకు మొదట రాయడం ఉత్తమం. గణితంలో ఫార్ములాలను అండర్లైన్ చేయాలి. పరీక్షల సమయంలో తేలికైన ఆహారం తీసుకోవడం మంచిది. రోజూ తగినంత నీరు తీసుకోవాలి. పరీక్ష ఎలా రాస్తానో అనే ఆందోళన వీడి నేను బాగా రాయగలను అనే ఆత్మవిశ్వాసంతో ఉండాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
పదో తరగతి పరీక్షల షెడ్యూల్ విడుదల - మార్చి 14నుంచి ప్రారంభం