ETV Bharat / state

ఓటర్​ స్లిప్ ఇంకా అందలేదా? - నో టెన్షన్​ - క్షణాల్లో డౌన్​లోడ్​ చేసుకోండిలా

తెలంగాణ గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలు - పోల్‌ చీటీని ఎలా డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకోవాలంటే? - అభ్యర్థులకు గుబులు పుట్టిస్తున్న పోలింగ్‌ సరళి

Telangana Panchayat Elections 2025
Telangana Panchayat Elections 2025 (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 11, 2025 at 7:20 AM IST

|

Updated : December 11, 2025 at 8:06 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Telangana Panchayat Elections 2025 : తెలంగాణలో పంచాయతీ ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి. పంచాయతీ ఎన్నికల్లో ఓటరు చీటీలు అందని వారున్నా ఆందోళన చెందాల్సిన పనిలేదు. జిల్లా, గ్రామం, వార్డు, గుర్తింపు (ఎపిక్‌) కార్డ్​ నంబరు వివరాలతో htpp://tsec.gov.in/votersliprural.do వెబ్‌ పోర్టల్‌ లేదా tepoll యాప్‌ నుంచి పోల్‌ చీటీని క్షణాల్లో డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకోవచ్చు. దీంట్లో 'గ్రామం, వార్డు, పోలింగ్‌ కేంద్రం సంఖ్య, గది, ఓటరు పేరు, వయసు, ఎపిక్‌ కార్డు నంబర్' వివరాలుంటాయి.

అభ్యర్థులకు గుబులు పుట్టిస్తున్న పోలింగ్‌ సరళి : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పోటీ చేస్తున్న సర్పంచి అభ్యర్థులకు చెల్లని ఓట్లు గుబులు పుట్టిస్తున్నాయి. గత ఎన్నికల్లో రద్దైన ఓట్లే చాలా మంది గెలుపోటములను ప్రభావితం చేశాయి. అందుకే సర్పంచి అభ్యర్థులు ఒక్క ఓటు కూడా రద్దు కాకుండా పడే విధంగా నమూనా బ్యాలెట్‌ పత్రాలతో ఓటర్లకు అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. గత గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో మొత్తం 1.30 కోట్ల మంది ఓటు హక్కు ఉపయోగించుకున్నారు. వాటిలో 1,52,536 (1.16 శాతం) ఓట్లు రద్దు అయ్యాయి. కొన్ని గ్రామాల్లో ఇవే అభ్యర్థుల విజయానికి, పరాజయానికి కారణం అయ్యాయని కొందరు అంటున్నారు. అలాంటి చెల్లని ఓట్ల ఉదాహరణలు కొన్ని

  • జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా ఇటిక్యాల మండలం వావిలాలలో మాసాని శేషమ్మకు 556 ఓట్లు, ఈడిగ శ్రీదేవికి 554 ఓట్లు వచ్చాయి. ఇక్కడ మాసాని శేషమ్మ 2 ఓట్ల తేడాతో గెలుపొందారు. ఈడిగ శ్రీదేవి ఓడిపాయారు. ఆ గ్రామంలో 19 చెల్లని ఓట్లు పోలయ్యాయి.
  • ఇదే జిల్లా మల్దకల్‌ మండలం నీలిపల్లి గ్రామంలో ప్రకాష్‌ తన ప్రత్యర్థి పెద్ద కిష్టన్నపై 11 ఓట్లు ఎక్కువ రావడంతో విజయం సాధించారు. ఇక్కడ 21 చెల్లని ఓట్లు నమోదయ్యాయి.
  • జనగామ జిల్లా నర్మెట్ట మండలం మచ్చుపహాడ్‌లో శివ రాజుకు 590 ఓట్లు వచ్చాయి. ప్రత్యర్థి ఎల్లయ్య 577 ఓట్లు సాధించారు. 13 ఓట్ల ఆధిక్యంతో శివరాజు విజయం సాధించారు. ఇక్కడ 31 ఓట్లు చెల్లని ఓట్లు పోలయ్యాయి.
  • ఇదే జిల్లా కొడకండ్ల మండలం మొండ్రాల్‌లో ఊర్మిళ తన ప్రత్యర్థి శోభపై 11 ఓట్ల తేడాతో సర్పంచి పదవిని కైవసం చేసుకున్నారు. ఇక్కడ 36 ఓట్లు చెల్లని ఓట్లు పోలయ్యాయి.
  • మహబూబ్‌నగర్‌ జిల్లా మద్దూర్‌ మండలం దోరెపల్లిలో చంద్రకళ తన ప్రత్యర్థి ఈశ్వరమ్మపై 31 ఓట్ల తేడాతో విజయం సాధించారు. ఇక్కడ 45 చెల్లని ఓట్లు నమోదయ్యాయి.
  • కామారెడ్డి జిల్లా సదాశివనగర్‌ మండలం ధర్మారావుపేటలో బాడాల భాస్కర్‌కు 647 ఓట్లు వచ్చాయి. ప్రత్యర్థికి 633 ఓట్లు వచ్చాయి. భాస్కర్‌ 14 ఓట్ల తేడాతో గెలుపొందగా 50 చెల్లని ఓట్లు పోలయ్యాయి.
  • కుమురం భీం ఆసిఫాబాద్‌ జిల్లా సిర్పూర్‌(టి) మండల కేంద్రంలో తఫీమా పర్వీన్‌ తన ప్రత్యర్థిపై 129 ఓట్ల తేడాతో సర్పంచి పదవిని కైవస్ చేసుకున్నారు. అక్కడ 218 చెల్లని ఓట్లు నమోదయ్యాయి.

లైవ్‌ LIVE UPDATES : నల్గొండ జిల్లాలో కాంగ్రెస్, బీఆర్‌ఎస్‌ వర్గాల ఘర్షణ

సర్పంచిని నిర్ణయించే ఆ ఒక్క ఓటు మీదే! - పల్లెకు పయనమవ్వు మిత్రమా

Last Updated : December 11, 2025 at 8:06 AM IST

TAGGED:

పంచాయతీ ఎన్నికలు 2025
TELANGANA GRAM PANCHAYAT ELECTIONS
TS PANCHAYAT ELECTIONS 2025
TELANGANA LOCAL BODY ELECTIONS 2025
TELANGANA PANCHAYAT ELECTIONS 2025

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.