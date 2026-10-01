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మీ స్మార్ట్​ రేషన్​కార్డులో తప్పులున్నాయా? - సరైన వివరాలతో ఇలా సింపుల్​గా డౌన్​లోడ్ చేసుకోండి

రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో కొంతమంది స్మార్ట్ రేషన్​కార్డు వివరాల్లో తప్పులు ముద్రితమయ్యాయి. పేర్లు, చిరునామాలు తప్పుగా వచ్చాయి. అలాంటి వారు అధికారుల సూచనలు పాటించి తమ సరైన కార్డును డౌన్​లోడ్ చేసుకోవచ్చు.

How to Download New Smart Ration Card
స్మార్ట్​ రేషన్​కార్డు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 1, 2026 at 5:04 PM IST

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How to Download New Smart Ration Card : రేషన్ లబ్ధిదారులకు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్మార్ట్​ రేషన్​కార్డులను పంపిణీ చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఇప్పటికే ఈ ప్రక్రియ సుమారు 90 శాతం వరకు పూర్తయింది. అయితే పలు జిల్లాల్లో చాలా మంది లబ్ధిదారుల స్మార్ట్​ రేషన్ కార్డుల్లో వివరాలు తప్పుగా ప్రింట్ అయ్యాయి. కొంతమంది ఊర్లు, పేర్లు, అడ్రస్​లు తప్పుగా వచ్చాయి. దీనివల్ల భవిష్యత్​లో ఇబ్బందులు ఎదురయ్యే అవకాశాలున్నాయని చాలా మంది లబ్ధిదారులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. చౌకధరల దుకాణం డీలర్లు, మండల తహసీల్దార్ల వద్దకు వెళ్లి దరఖాస్తులు చేసుకుంటున్నారు. సరైన వివరాలతో కొత్త స్మార్ట్​ కార్డును జారీ చేయాలని కోరుతున్నారు. లబ్ధిదారుల వద్ద స్మార్ట్‌ ఫోన్‌ ఉంటే చాలు కొత్త రేషన్‌కార్డును డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకోవచ్చు. స్మార్ట్​ రేషన్​ కార్డులో వివరాలు తప్పుగా వస్తే ఏం చేయాలి? సరైన వివరాలతో కూడిన కార్డును పొందడం ఎలా అనే విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

టీ-రేషన్‌ మొబైల్‌ యాప్‌తో

తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పంపిణీ చేసిన స్మార్ట్‌కార్డుల్లో వివరాలు తప్పుగా వచ్చినవారు ముందుగా మీ స్మార్ట్​ఫోన్​లోని ప్లే-స్టోర్‌లోకి వెళ్లి టీ-రేషన్‌ యాప్‌ను డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకోవాలి. అనంతరం దానిని ఆధార్‌ నంబర్‌తో లాగిన్‌ కావాల్సి ఉంటుంది. అయితే ఆధార్‌ నంబర్​కు ఏ మొబైల్‌ నంబర్‌ లింక్​ అయిందో దానికి మాత్రమే ఓటీపీ(వన్​ టైమ్ పాస్వర్డ్​) వస్తుంది. ఆ ఓటీపీని ఎంటర్ చేస్తే యాప్‌ ఓపెన్‌ అవుతుంది. ఇందులో రేషన్‌కార్డు, రేషన్‌ షాప్​, కేటాయించిన కోటా తదితర వివరాలు కనిపిస్తాయి. యాప్‌ ఓపెన్ కాగానే స్కాన్‌ స్మార్ట్‌ ఆర్‌/సీ అని కనిపిస్తుంది. మీకు పంపిణీ చేసిన స్మార్ట్‌ కార్డు బార్‌ కోడ్‌ను యాప్‌తో స్కాన్‌ చేయాల్సి ఉంటుంది. వెంటనే మన స్మార్ట్‌ రేషన్‌కార్డు సమగ్ర వివరాలతో సహా మొబైల్‌ యాప్‌లో కనిపిస్తుంది.

ఆన్‌లైన్‌లో సవరణ పూర్తి

ఈ స్మార్ట్​ రేషన్‌కార్డుల వివరాలను 2014 సంవత్సరంలో నమోదు చేశారు. అప్పుడు జరిగిన ఎస్‌కేఎస్‌ సర్వే ఆధారంగా కార్డులు వచ్చాయి. ఈ క్రమంలో కొంతమంది కార్డు వివరాల్లో తప్పులు దొర్లాయి. పేరు, గ్రామం, మండలం పేర్లు చాలా మందికి తప్పుగా నమోదయ్యాయి. ఈ సమాచారం తెలియడంతో అధికారులు రేషన్‌దుకాణాలు, ఆధార్‌కార్డుల ఆధారంగా ఆన్‌లైన్‌లో స్మార్ట్ రేషన్​ కార్డుల వివరాలను సరి చేశారు. మొబైల్‌ యాప్‌లో స్మార్ట్‌రేషన్‌ కార్డు బార్‌కోడ్‌ను స్కాన్‌ చేసినట్లయితే సరైన వివరాల స్మార్ట్‌కార్డు కనిపిస్తుంది. దానిని డౌన్‌ లోడ్‌ చేసుకుని ప్రింట్‌ తీసుకుంటే సరిపోతుంది.

స్మార్ట్​ రేషన్​కార్డుల్లో సెక్యూరిటి ఫీచర్లు

స్మార్ట్​ రేషన్​కార్డులో పలు సెక్యూరిటీ ఫీచర్లు ఉన్నాయి. ట్యాంపరింగ్ చేసేందుకు అవకాశం లేని విధంగా వీటిని ప్రభుత్వం రూపొందించింది. స్మార్ట్​కార్డుకు రెండు వైపులా మధ్యలో ప్రభుత్వ అధికార చిహ్నం వాటర్‌మార్క్ ఉంటుంది. లైట్‌లో మాత్రమే కనిపించే ఈ తరహా వాటర్‌ మార్క్ సాధారణంగా ప్రభుత్వ, లీగల్ పత్రాలపై ఉపయోగిస్తారు. ముందు వైపున అల్ట్రావాయొలెట్ లైట్‌లో మాత్రమే కనిపించే తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఎంబ్లెమ్ ఏర్పాటు చేశారు. సాధారణ వెలుతురులో కనిపించని ఈ సెక్యూరిటీ ఫీచర్‌ వల్ల ఫేక్​ డాక్యుమెంట్ సృష్టించేందుకు వీలు కాకపోవడంతో పాటు అనుమానం వస్తే అధికారులు తనిఖీ చేసేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. వెనకవైపు ఎన్‌క్రిప్టెడ్ క్యూఆర్ కోడ్ ఏర్పాటు చేశారు. దీని ద్వారా ప్రభుత్వం ఇచ్చిన స్కానర్, సాఫ్ట్‌వేర్ ద్వారా మాత్రమే డేటా నిర్ధారించుకునేందుకు వీలుంటుంది.

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