మీ స్మార్ట్ రేషన్కార్డులో తప్పులున్నాయా? - సరైన వివరాలతో ఇలా సింపుల్గా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి
రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో కొంతమంది స్మార్ట్ రేషన్కార్డు వివరాల్లో తప్పులు ముద్రితమయ్యాయి. పేర్లు, చిరునామాలు తప్పుగా వచ్చాయి. అలాంటి వారు అధికారుల సూచనలు పాటించి తమ సరైన కార్డును డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు.
Published : October 1, 2026 at 5:04 PM IST
How to Download New Smart Ration Card : రేషన్ లబ్ధిదారులకు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్మార్ట్ రేషన్కార్డులను పంపిణీ చేస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఇప్పటికే ఈ ప్రక్రియ సుమారు 90 శాతం వరకు పూర్తయింది. అయితే పలు జిల్లాల్లో చాలా మంది లబ్ధిదారుల స్మార్ట్ రేషన్ కార్డుల్లో వివరాలు తప్పుగా ప్రింట్ అయ్యాయి. కొంతమంది ఊర్లు, పేర్లు, అడ్రస్లు తప్పుగా వచ్చాయి. దీనివల్ల భవిష్యత్లో ఇబ్బందులు ఎదురయ్యే అవకాశాలున్నాయని చాలా మంది లబ్ధిదారులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. చౌకధరల దుకాణం డీలర్లు, మండల తహసీల్దార్ల వద్దకు వెళ్లి దరఖాస్తులు చేసుకుంటున్నారు. సరైన వివరాలతో కొత్త స్మార్ట్ కార్డును జారీ చేయాలని కోరుతున్నారు. లబ్ధిదారుల వద్ద స్మార్ట్ ఫోన్ ఉంటే చాలు కొత్త రేషన్కార్డును డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. స్మార్ట్ రేషన్ కార్డులో వివరాలు తప్పుగా వస్తే ఏం చేయాలి? సరైన వివరాలతో కూడిన కార్డును పొందడం ఎలా అనే విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
టీ-రేషన్ మొబైల్ యాప్తో
తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పంపిణీ చేసిన స్మార్ట్కార్డుల్లో వివరాలు తప్పుగా వచ్చినవారు ముందుగా మీ స్మార్ట్ఫోన్లోని ప్లే-స్టోర్లోకి వెళ్లి టీ-రేషన్ యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. అనంతరం దానిని ఆధార్ నంబర్తో లాగిన్ కావాల్సి ఉంటుంది. అయితే ఆధార్ నంబర్కు ఏ మొబైల్ నంబర్ లింక్ అయిందో దానికి మాత్రమే ఓటీపీ(వన్ టైమ్ పాస్వర్డ్) వస్తుంది. ఆ ఓటీపీని ఎంటర్ చేస్తే యాప్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఇందులో రేషన్కార్డు, రేషన్ షాప్, కేటాయించిన కోటా తదితర వివరాలు కనిపిస్తాయి. యాప్ ఓపెన్ కాగానే స్కాన్ స్మార్ట్ ఆర్/సీ అని కనిపిస్తుంది. మీకు పంపిణీ చేసిన స్మార్ట్ కార్డు బార్ కోడ్ను యాప్తో స్కాన్ చేయాల్సి ఉంటుంది. వెంటనే మన స్మార్ట్ రేషన్కార్డు సమగ్ర వివరాలతో సహా మొబైల్ యాప్లో కనిపిస్తుంది.
ఆన్లైన్లో సవరణ పూర్తి
ఈ స్మార్ట్ రేషన్కార్డుల వివరాలను 2014 సంవత్సరంలో నమోదు చేశారు. అప్పుడు జరిగిన ఎస్కేఎస్ సర్వే ఆధారంగా కార్డులు వచ్చాయి. ఈ క్రమంలో కొంతమంది కార్డు వివరాల్లో తప్పులు దొర్లాయి. పేరు, గ్రామం, మండలం పేర్లు చాలా మందికి తప్పుగా నమోదయ్యాయి. ఈ సమాచారం తెలియడంతో అధికారులు రేషన్దుకాణాలు, ఆధార్కార్డుల ఆధారంగా ఆన్లైన్లో స్మార్ట్ రేషన్ కార్డుల వివరాలను సరి చేశారు. మొబైల్ యాప్లో స్మార్ట్రేషన్ కార్డు బార్కోడ్ను స్కాన్ చేసినట్లయితే సరైన వివరాల స్మార్ట్కార్డు కనిపిస్తుంది. దానిని డౌన్ లోడ్ చేసుకుని ప్రింట్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది.
స్మార్ట్ రేషన్కార్డుల్లో సెక్యూరిటి ఫీచర్లు
స్మార్ట్ రేషన్కార్డులో పలు సెక్యూరిటీ ఫీచర్లు ఉన్నాయి. ట్యాంపరింగ్ చేసేందుకు అవకాశం లేని విధంగా వీటిని ప్రభుత్వం రూపొందించింది. స్మార్ట్కార్డుకు రెండు వైపులా మధ్యలో ప్రభుత్వ అధికార చిహ్నం వాటర్మార్క్ ఉంటుంది. లైట్లో మాత్రమే కనిపించే ఈ తరహా వాటర్ మార్క్ సాధారణంగా ప్రభుత్వ, లీగల్ పత్రాలపై ఉపయోగిస్తారు. ముందు వైపున అల్ట్రావాయొలెట్ లైట్లో మాత్రమే కనిపించే తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఎంబ్లెమ్ ఏర్పాటు చేశారు. సాధారణ వెలుతురులో కనిపించని ఈ సెక్యూరిటీ ఫీచర్ వల్ల ఫేక్ డాక్యుమెంట్ సృష్టించేందుకు వీలు కాకపోవడంతో పాటు అనుమానం వస్తే అధికారులు తనిఖీ చేసేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. వెనకవైపు ఎన్క్రిప్టెడ్ క్యూఆర్ కోడ్ ఏర్పాటు చేశారు. దీని ద్వారా ప్రభుత్వం ఇచ్చిన స్కానర్, సాఫ్ట్వేర్ ద్వారా మాత్రమే డేటా నిర్ధారించుకునేందుకు వీలుంటుంది.
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