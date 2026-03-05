ETV Bharat / state

వాట్సాప్ ద్వారా హాల్ టికెట్లు పొందే సదుపాయం క‌ల్పించిన విద్యాశాఖ‌ - 9552300009కు హాయ్ అని మెసేజ్ చేస్తే హాల్‌టికెట్లు పొందే అవకాశం - వాట్సాప్‌ ద్వారా హాల్‌టికెట్లు డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకోవాలని సూచించిన ఆర్టీజీఎస్

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 5, 2026 at 3:15 PM IST

How To Download 10th Class Hall Tickets Through Mana Mitra : ప్రస్తుతం ప్రతి ఒక్కరి చేతిలో ఫోన్​ ఉంటుంది. వివిధ రకాల పౌర సేవల నిమిత్తం ప్రభుత్వ కార్యాలయాల చుట్టూ తిరగాల్సిన అవసరం లేకుండా కూర్చున్న చోట నుంచే వాటిని పొందే అవకాశాన్ని ‘మనమిత్ర’ ద్వారా కూటమి ప్రభుత్వం కల్పిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ప్రజలు కోరిన సేవల విన్నపాలను అక్కడికక్కడే వారి చరవాణుల ద్వారా ‘మనమిత్ర’కు పంపించి పరిష్కరించుకునే వెసులుబాటు కల్పిస్తున్నారు.

ప్రస్తుతం పదో తరగతి పరీక్షలు సమీపిస్తున్న తరుణంలో విద్యార్థులు మ‌నమిత్ర వాట్సాప్ గ‌వ‌ర్నెన్స్ ద్వారా హాల్ టికెట్లు డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకోవాలని విద్యాశాఖ‌ సూచిస్తుంది. దీంతో విద్యార్థులకు సమయం ఆదాకావడంతోపాటు, ఖర్చులు తగ్గుతాయి. విద్యార్థులంద‌రూ ఈ అవ‌కాశం స‌ద్వినియోగం చేసుకోవాల‌ని ఆర్టీజీఎస్ సూచించింది.

వాట్సప్​లో ఎలా డౌన్​లోడ్ చేసుకోవాలంటే?:

  • 9552300009 నెంబ‌రుకు హాయ్ అని మెసేజ్ చేయాలి
  • మ‌న‌మిత్ర వాట్సాప్‌లో ఎడ్యుకేష‌న్ సేవ‌లు ఎంపిక చేసుకోవాలి
  • హాల్‌టికెట్స్ డౌన్‌లోడును ఎంపిక చేసుకోవాలి
  • మీ పుట్టిన తేదీ/ అడ్మిష‌న్ నెంబ‌రు/ ప‌ర్మినెంట్ ఎడ్యుకేష‌న్ నెంబ‌రు (పెన్‌)ల‌లో ఏదో ఒక్క‌టి అక్క‌డ టైపు చేయాలి
  • మీ హాల్ టికెట్ పీడీఎఫ్ కాపీని డౌన్‌లోడు చేసుకోండి

మార్చి 16 నుంచి ఏప్రిల్​ 1 వరకు : రాష్ట్రంలో పదో తరగతి పబ్లిక్ పరీక్షలు ఈ నెల 16 నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. ఉదయం 9.30 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 12.45 గంటల వరకు పరీక్షలు నిర్వహించనున్నారు. పరీక్షలకు ఇంకా కొన్ని రోజులే సమయం ఉండటంతో మంచి మార్కులు సాధించేందుకు విద్యార్థులు కృషి చేస్తున్నారు. ప్రణాళికాబద్దంగా చదువుతున్నారు. పాఠశాలల్లో ఉత్తీర్ణత శాతాన్ని పెంచేందుకు ఉపాధ్యాయులు కృషి చేస్తున్నారు.

గతంలోకంటే పదిలో ఉత్తమ ఫలితాలు రాబట్టడమే లక్ష్యంగా ప్రభుత్వం వంద రోజుల యాక్షన్ ప్లాన్ అమలు చేస్తోంది. ఈ నిర్ణయం మంచి ఫలితాలను ఇస్తోందని విద్యార్థులు, ఉపాధ్యాయులు చెబుతున్నారు. ఇది విద్యార్థుల్లో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచేందుకు ఎంతో దోహదం చేస్తుందంటున్నారు. విద్యార్థులు ప్రణాళికాబద్దంగా చదవడంతో పాటు ఆహారపరంగా కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ఉపాధ్యాయులు సూచిస్తున్నారు. ఏప్రిల్​ 1 వరకు పరీక్షలు జరగనున్నాయి.

ఒత్తిడి తగ్గి శ్రద్ధ పెట్టేందుకు అవకాశం: ఈ ఏడాది 10వ తరగతి వార్షిక పరీక్షల సమయంలో ఒక్కో పరీక్షకు మధ్యలో సెలవులు రావడం వల్ల విద్యార్థులపై మానసిక ఒత్తిడి దూరమవుతుందని, కొంతమేర అలసట తగ్గుతుందని నిపుణులు తెలుపుతున్నారు. ఒక రోజు విరామం దొరికింది కదా అని విద్యార్థులు పూర్తిగా పుస్తకాలకే పరిమితమవ్వకూడదని, తగినంత విశ్రాంతి తీసుకోవడం అవసరమని ఉపాధ్యాయులు సూచిస్తున్నారు. విద్యార్థులు పరీక్షల వేళ కంటినిండా నిద్రపోవడం, సరైన భోజనం తీసుకోవడం, కొద్దిపాటి వ్యాయామం చెయ్యడం వల్ల మానసిక ప్రశాంత పొందుతారని, తద్వారా ఏకాగ్రత పెంపొందుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

చక్కని ప్రణాళికతో మంచి మార్కులు: పరీక్షల మధ్య వచ్చే సెలవులను చదువు, విశ్రాంతి రెండింటి మధ్య సమతుల్యత పాటిస్తూనే ఈ అమూల్యమైన సెలవు రోజులను వినియోగించుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ప్రణాళిక సరిగ్గా వేసుకుని ముఖ్యమైన పాఠ్యాంశాలను మళ్లీ చదవడం, ప్రాక్టీస్​ చెయ్యడం, నమూనా ప్రశ్నలు నెమరు వెయ్యడం ద్వారా సరైన రీతిలో ఈ సెలవులు వినియోగించుకోవాలి.

దీంతో విద్యార్థుల్లో ఆత్మవిశ్వాసం మరింత పెరిగి మెరుగైన ఫలితాలు సాధించవచ్చని ఉపాధ్యాయులు సూచిస్తున్నారు. తల్లిదండ్రులు పిల్లలపై అధిక ఒత్తిడి పెట్టకూడదని, వారి చదువుకు ప్రణాళికకు అనుగుణంగా సహకరించాలని తెలుపుతున్నారు. పిల్లలకు కావాల్సిన వసతులు కల్పిస్తూ సరైన సహకారం అందిస్తే వారు మంచి ఫలితాలు సాధిస్తారని విద్యాశాఖ అధికారులు చెబుతున్నారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

