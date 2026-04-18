స్వీయ జనగణన - మీ స్మార్ట్ ఫోన్ ద్వారా ఇలా నమోదు చేసుకోండి
స్మార్ట్ ఫోన్ ద్వారా సెల్ఫ్ ఎన్యుమరేషన్ ప్రక్రియ - అధికారిక వెబ్సైట్ సాయంతో ప్రజలు స్వయంగా వివరాలన్నీ నమోదు చేసుకునే అవకాశం - ప్రతి ఒక్కరికీ అవగాహన కల్పించేందుకు ప్రత్యేక స్టాల్ ఏర్పాటు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 18, 2026 at 1:35 PM IST
How To Do Self Enumeration Process in AP : డిజిటల్ విప్లవం కొత్త పుంతలు తొక్కడంతో విప్లవాత్మక మార్పులు జరుగుతున్నాయి. ప్రభుత్వ పాలన, సేవల్లో సైతం వీటి ప్రభావం ఎంతో ప్రస్ఫుటంగా కనిపిస్తోంది. ఈ కోవలోనే ప్రభుత్వ గణాంకాల సేకరణ పద్ధతులు కూడా మారుతుండటం ఇప్పుడు గమనించాల్సిన విషయం. గతంలో ఎన్యుమరేటర్లు ఇంటింటికీ వచ్చి వివరాలను సేకరించేవారు. కానీ ఇప్పుడు ఆ శ్రమ లేదు. కేవలం మీ స్మార్ట్ ఫోన్ లేదా కంప్యూటర్ ద్వారా మీరే స్వయంగా మీ మీ వ్యక్తిగత వివరాలన్నింటినీ నమోదు చేసుకునే సెల్ఫ్ ఎన్యుమరేషన్ విధానం ప్రస్తుతం అందుబాటులోనికి వచ్చింది. ఇది ఏ విధంగా పని చేస్తుందో, వాటి వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలేంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
అసలేంటీ సెల్ఫ్ ఎన్యుమరేషన్: ప్రభుత్వాలు నిర్వహించేటటువంటి జనాభా గణన లేదా ఇతర రకాలైన సర్వేల్లో, ప్రజలు ఎన్యుమరేట్ల సాయం లేకుండా అధికారిక పోర్టల్ ద్వారానే తమ కుటుంబ వివరాలను నమోదు చేయడాన్ని సెల్ఫ్ ఎన్యుమరేషన్ అంటారు. ఇది గోప్యతను కాపాడటమే కాకుండా, సమయాన్ని సైతం ఆదా చేసేందుకు ఎంతగానో దోహదపడుతుందనడంలో ఏ మాత్రం సందేహం లేదు.
నమోదు ప్రక్రియ: ముందుగా https://se.cen-sus.gov.in అని అధికారిక వెబ్సైట్ని ఓపెన్ చేసి సందర్శించాలి. ఇక్కడ ఉన్న లాగిన్ ప్రక్రియలో భాగంగా రాష్ట్రం, క్యాప్చాను నమోదు చేసి వెరిఫై చేయాలి. ఆ తర్వాత యజమాని పేరు, ఫోన్ నంబర్, ఈ-మెయిల్ ఐడీ నమోదు చేస్తే ఫోన్కు ఆరు అంకెల సందేశం వస్తుంది. వీటిని నమోదు చేసిన అనంతరం ప్రక్రియ అనేది ప్రారంభమవుతుంది. శాటిలైట్ మ్యాప్ కనిపిస్తూనే మీ చిరునామా, పిన్కోడ్ నమోదు చేయమని అడుగుతుంది. మీరిచ్చే సమాచారం ఆధారంగా అక్షాంశాలు, రేఖాంశాల వివరాలను తీసుకుని ఆపై మీ ఇంటిని మ్యాపులో నమోదు చేస్తుంది. అనంతరం ప్రశ్నావళి అనేది మొదలవుతుంది.
మీ ఇల్లు మట్టితో నిర్మించారా? లేక సిమెంటుతో నిర్మితమైనదా? వీటి గోడల పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉంది? అదే విధంగా ప్రస్తుతం మీ ఇల్లు ప్రస్తుతం ఏ స్థితిలో ఉంది. ఇలా దాదాపు 30 ప్రశ్నల వరకు సమాధానాలను ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. అంతేకాకుండా కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు, వయసు, వారి వారి విద్యార్హతలు అలా అన్నీ నమోదు చేసుకుని సేవ్ చేసుకుంటూ వెళ్లినట్లయితే చివరకు ప్రివ్యూ చూసుకుని సబ్మిట్ చేయమని అడుగుతుంది. ఆపై సబ్మిట్ చేయగానే ఓ రెఫరెన్స్ నంబర్ వస్తుంది.
దానిని ఆ తర్వాత క్రమంలో ఎన్యుమరేటర్ మన ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఆ నెంబర్ ఇస్తే సరిపోతుంది. మళ్లీ మన వివరాలను వారికి చెప్పాల్సిన అవసరం ఏ మాత్రం ఉండదు. ఈ నెల ఏప్రిల్ 16 నుంచి 30 వరకు స్వీయ లెక్కింపునకు అవకాశం కల్పించినట్లు అధికారులు వెల్లడించగా, పోర్టల్లో తెలుగు సహా అన్ని ప్రాంతీయ భాషల్లో వివరాలను నింపేటటువంటి సౌకర్యాలను కల్పించడం విశేషం. ఈ పోర్టల్ ద్వారా ప్రజలు స్వయంగా వివరాలన్నీ నమోదు చేసుకునే అవకాశం ఉండటం గమనార్హం.
ఈ నెల 30వ తేదీ వరకు అవకాశం: ఏపీలో స్వీయ జన గణనకు ఏప్రిల్ 16వ తేదీ గురువారం నుంచి మొదలై ఈ నెల 30వ తేదీ వరకు ఉండనుందని అధికారులు ఇప్పటికే ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే. అయితే ఇందులో భాగంగా మొదటిసారి డిజిటల్ సాధనాల ద్వారా వివరాలను సేకరించనున్నారు. అందుకే కాబోలు ప్రతి ఒక్కరికీ పూర్తి అవగాహన కల్పించేందుకు విజయవాడలోని ఎన్టీఆర్ జిల్లా కలెక్టరేట్ ప్రాంగణంలో ప్రత్యేక స్టాల్ ఏర్పాటు చేశారు. అదే విధంగా స్వీయ గణన చేసుకునేందుకు ఓ క్యూఆర్ కోడ్ను సైతం అందుబాటులో ఉంచారు. ఈ కోడ్ను స్కాన్ చేసి లేదా అందుకు కేటాయించిన ప్రత్యేక వెబ్ పోర్టల్లోకి వెళ్లి వివరాలను నమోదు చేసుకోవచ్చు. అనంతరం 11 అంకెల విశిష్ట సంఖ్య (ఎస్ఈ ఐడీ) వస్తుంది. మే 1వ తేదీ నుంచి జన గణన సిబ్బంది ఇంటికి వచ్చినప్పుడు వారికి ఐడీని చూపించినట్లయితే వారే నమోదు ప్రక్రియను పూర్తి చేస్తారు.
