సెల్ఫ్ ఎన్యుమరేషన్ చేస్తున్నారా? - అయితే ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి
తొలిసారి డిజిటల్ రూపంలో జనాభా లెక్కల సేకరణ - వివరాల స్వీయ నమోదుకు అవకాశం - మే 10 వరకు వివరాలు నమోదు చేసుకునే సౌలభ్యం - తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఇవే
Published : April 29, 2026 at 2:57 PM IST
Self Enumeration in Census Step by Step Process : జనగణన-2027లో భాగంగా ఈ నెల 26వ తేదీ నుంచి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో స్వీయ గణన(సెల్ఫ్ ఎన్యుమరేషన్) ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. ఇది మే 10వ తేదీ వరకు కొనసాగనుంది. మనకు సంబంధించిన సమాచారం అంతా సొంతంగానే నమోదు చేసుకునే విధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం అవకాశం కల్పించింది. దీంతో ఎన్యుమరేటర్లు(జగణన చేసే వారు) ప్రమేయం లేకుండానే అధికారిక వెబ్సైట్ను సందర్శించి తమ కుటుంబ వివరాలను ఎవరికి వారు నమోదు చేసుకోవచ్చు. ఈ సెల్ఫ్ ఎన్యుమరేషన్ పూర్తయిన తర్వాత జనరేట్ అయిన ఐడీని ఎన్యుమరేటర్లు ఇంటికి వచ్చినప్పుడు చెబితే వారు తుది ప్రక్రియను పూర్తి చేస్తారు. ఫలితంగా ఇరువర్గాలకు సమయం ఆదా అవుతుంది. స్వీయగణన ఎలా చేయాలి? వివరాలు నమోదు చేసేటప్పుడు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు తెలుసుకుందాం.
స్వీయ గణన వెబ్సైట్:
- ముందుగా https://se.census.gov.in వెబ్సైట్ను సందర్శించండి.
- అధికారిక వెబ్సైట్ను సందర్శించగానే ‘సెల్ఫ్-ఎన్యుమరేషన్(హెచ్ఎల్వో) లాగిన్’ అనే ఆప్షన్ ప్రత్యక్షం అవుతుంది.
- అందులో రాష్ట్రంను ఎంచుకొని, తర్వాత క్యాప్చాని ఎంటర్ చేసి వెరిఫై, ప్రొసీడ్పై క్లిక్ చేయాలి.
- ఆ వెంటనే మరో బాక్స్ ఓపెన్ అవుతుంది. అందులో కుటుంబ పెద్ద లేదా యజమాని పేరు, సెల్ఫోన్ నంబరు, ఈ-మెయిల్ ఐడీ(ఆప్షనల్ను)ని నమోదు చేయాలి. కుటుంబ పెద్ద పేరు ఒకసారి నమోదు చేశాక మార్చే అవకాశం ఉండదు.
- ఆ తర్వాత లాంగ్వేజ్ను ఎంచుకొని, మీ మొబైల్ నంబరుకు వచ్చిన ఓటీపీని ఎంటర్ చేసి, ‘వెరిఫై ఓటీపీ’ క్లిక్ చేయాల్సి ఉంటుంది.
ఇంటిని సెలెక్ట్ చేయాలి :
- ఓటీపీ(వన్ టైం పాస్వర్డ్) ధ్రువీకరణ పూర్తయిన అనంతరం ‘ఇళ్ల జాబితా, ఇళ్ల గణన- స్వీయగణన(ఎస్ఈ)’ పేరుతో ఒక విండో ఓపెన్ అవుతుంది.
- ముందుగా రాష్ట్రం, జిల్లా, పిన్కోడ్(ఐచ్ఛికం) సెలక్ట్ చేసుకోవాలి. దాని కింద గ్రామం/పట్టణం/ప్రాంతం/హ్యామ్లెట్/ల్యాండ్ మార్క్ని టైప్ చేయాల్సి ఉంటుంది.
- వెంటనే గ్రామం, ప్రాంతానికి సంబంధించిన మ్యాప్ ప్రత్యక్షం అవుతుంది. ల్యాండ్మార్క్ ఎంటర్ చేస్తే ఇంటి ఎంపిక సులువవుతుంది.
- ఆ మ్యాప్లో జాగ్రత్తగా చూస్తూ ఇంటిపై పాయింటర్ని ఉంచాల్సి ఉంటుంది. దాని ఆధారంగా నివాసం ఉన్నటువంటి స్థానం అక్షాంశం, రేఖాంశాలు నమోదవుతాయి. తర్వాత ‘స్థానాన్ని నిర్ధారించండి’ అని సెలెక్ట్ చేయాలి. తప్పు స్థానం నమోదు చేసినట్లయితే మీ ఎస్ఈ డేటా ఎన్యుమరేటర్కు చేరదు.
- మీరు సెలక్ట్ చేసిన స్థానంతో కొనసాగాలని అనుకుంటున్నారా’ అని అడిగినప్పుడు ‘యస్’ అని క్లిక్ చేయాల్సి ఉంటుంది.
గృహ నిర్మాణానికి ఏం వాడారు?
- అనంతరం ఇంటికి సంబంధించిన అన్ని రకాల వివరాలను ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది.
- ముఖ్యంగా ఇంటి నేల, గోడలు, పైకప్పు దేనితో నిర్మించారో ఎంచుకోవాలి(ఎక్కువ భాగం వాడిన పదార్థాన్ని ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది).
- మల్టీ స్టోరెడ్ బిల్డింగ్లో భవనంలో మీ సొంత అంతస్తు, ఫ్లాట్కు నేరుగా పైభాగంలో ఉన్న పైకప్పు వస్తువునే ఎంపిక చేయాల్సి ఉంటుంది.
- గృహం ధ్వంసమైన, రిపేర్ చేపట్టాల్సి ఉండి పునర్నిర్మాణం లేక మరమ్మతు చేయడానికి వీలు లేకున్నట్లయితే దాన్ని శిథిలావస్థలో ఉన్నదిగా పరిగణించాల్సి ఉంటుంది.
ఫ్యామిలీలో ఎంతమంది?
- ఇంట్లో ఎంతమంది నివసిస్తున్నారో అనే సంఖ్య, వయసుల వారీగా వివరాలు పేర్కొనాలి.
- కుటుంబ యజమాని పేరును ఎంచుకున్న లాంగ్వేజ్లో అక్షరదోషాలు లేకుండా టైప్ చేయాల్సి ఉంటుంది.
- అనంతరం ఎస్సీ(షెడ్యూల్డ్ క్యాస్ట్), ఎస్టీ(షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్), ఇతరులు నమోదు చేయాల్సి ఉంటుంది. ఎస్సీ, ఎస్టీ కాకుంటే ఇతరులు ఎంచుకోవాలి. షెడ్యూల్డ్ క్యాస్ట్ అనేది హిందూ, సిక్కులు, బౌద్ధుల నుంచి మాత్రమే ఉండాలి. షెడ్యూల్డ్ తెగ అనేది ఏ మతం నుంచైనా ఉండవచ్చు.
- అద్దె ఇల్లా, సొంతిల్లా అనే వివరాలు ఎంచుకోవాలి. అందులోని రూంల సంఖ్యను నమోదు చేయాలి. కిచెన్, స్టోర్రూమ్, మరుగుదొడ్లను పరిగణనలోకి తీసుకోవద్దు.
- కుటుంబంలో ఎంతమంది నివసిస్తున్నారో సంఖ్య నమోదు చేయాలి. దంపతుల్లో ఎవరో ఒకరు తాత్కాలికంగా కుటుంబంతో కలిసి లేనప్పటికీ వారిని దంపతులుగానే పరిగణించాల్సి ఉంటుంది.
- వివరాలన్నీ సరిగ్గా ఉన్నట్లయితే కుడివైపు మూలన ఉండే ‘సేవ్, నెక్స్ట్ను సెలెక్ట్ చేయాలి. మరోసారి నిర్ధారణ అడిగినప్పుడు ‘Yes'ని క్లిక్ చేయాలి.
- ఆ తర్వాత మీరు తాగునీటి ప్రధాన వనరును ఎంచుకోవాల్సి ఉంటుంది. తాగునీటి లభ్యత ఇంటి ఆవరణ నుంచి 100 మీటర్ల పరిధిలోపు(పట్టణ ప్రాంతాల్లో) లేదా 500 మీటర్ల పరిధిలోపు(గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో) ఉన్నట్లయితే ‘ఆవరణ సమీపాన’ ఆప్షన్ ఎంచుకోవాలి.
- వెలుతురు లభ్యమయ్యే ప్రధాన వనరును వివరాలు పేర్కొన్నారు. గత 12 మాసాల కాలంలో అధిక భాగం ఉపయోగించిన ప్రధాన వనరును ఎంచుకోవాల్సి ఉంటుంది.
- టాయ్లెట్ వసతి అందుబాటును నమోదు చేయాలి.
- శానీటరీ సౌకర్యాన్ని ఎంచుకోవాలి. వంటగది, స్నానం, శుభ్రం చేయడం వల్ల వచ్చిన నీరు మురుగు. మరుగుదొడ్డి నుంచి వచ్చిన నీరు ఈ విభాగంలోకి రాదు.
- ఆవరణ లోపల స్నానం చేసేందుకు ఉన్న వసతేంటి? ఒకటి కంటే ఎక్కువ కుటుంబాలు ఆవరణ లోపల ఉమ్మడిగా ఒకే బాత్ రూం/పైకప్పు లేని స్నానాల గదిని ఉపయోగిస్తూ ఉన్నట్లయితే అన్ని కుటుంబాలకు ఈ సదుపాయం అందుబాటులో ఉన్నట్లుగానే పరిగణించాల్సి ఉంటుంది.
- వంట కోసం ఉపయోగించే ప్రధాన వనరును ఎంటర్ చేయాలి.
- రేడియో/ట్రాన్సిస్టర్ ఉన్నాయా, టీవీ ఎలా ప్రసారమవుతోంది చెప్పాలి.
- ఇంటర్నెట్ ఫెసిలిటీ, ల్యాప్టాప్/కంప్యూటర్, టెలిఫోన్, మొబైల్ ఫోన్, కారు/జీపు/వ్యాను ఉన్నాయా అనేది ఎంటర్ చేయాలి.
- కుటుంబంలో వినియోగించే ప్రధాన ఆహారధాన్యాన్ని ఎంచుకోవాలి.
- అన్నీ సరిగ్గా ఉన్నట్లయితే కుడివైపు మూలన ‘సేవ్, నెక్స్ట్ను సెలెక్ట్ చేయాలి. మరోసారి నిర్ధారణ అడిగినప్పుడు ‘యస్’పై క్లిక్ చేయాలి.
వివరాలు సరిచూసుకోండి :
- మీ వివరాలను పూర్తి ‘ప్రివ్యూ’ ద్వారా సరిచూసుకుని, ఏదైనా మార్చాలనుకున్నట్లయితే ‘సవరణకు తిరిగి వెళ్లండి’ ఆప్షన్ను ఎంచుకోవాలి.
- సబ్మిట్ చేయకుండా తాత్కాలికంగా సేవ్ చేయాలంటే ‘సేవ్ డ్రాఫ్ట్’ ఆప్షన్ను ఎంచుకోవాలి. తర్వాత ఆఖరి తేదీలోపు సబ్మిట్ చేయాలి.
- చివరగా ‘నిర్ధారించి సమర్పించండి’ ఆప్షన్పై క్లిక్ చేస్తే మీ సమాచారం సబ్మిట్ అవుతుంది. ఆ తర్వాత డేటాలో ఎలాంటి మార్పనేది సాధ్యం కాదు.
- విజయవంతంగా డేటాను సమర్పించిన తర్వాత మొబైల్ నంబర్, ఈ-మెయిల్కు మీ సెల్ఫ్ ఎన్యుమరేషన్ ఐడీ వస్తుంది.
- ప్రక్రియ పూర్తికి సదరు ఐడీ నంబర్ను ఎన్యుమరేటర్ ఇంటికి వచ్చినప్పుడు చెప్పాలి. అందులో ఏమైనా మార్పులుంటే చేసి, చివరగా సబ్మిట్ చేస్తారు.
- ఇలా చేయనట్లయితే ఎన్యుమరేటర్ మళ్లీ మొదటి నుంచి మీ కుటుంబ గణన చేయాల్సి ఉంటుంది.
తాగునీటి ప్రధాన వనరు ఏది?