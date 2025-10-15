ETV Bharat / state

అత్యవసర పరిస్థితుల్లో 'సీపీఆర్'​ చేద్దాం - ఆగిపోయిన గుండెను బతికిద్దాం!!

ఇటీవల కాలంలో పెరిగిపోతున్న గుండెపోటు మరణాలు - అత్యవసర సమయాల్లో సీపీఆర్​ చేస్తే ప్రాణాలు కాపాడేందుకు అవకాశం - సీపీఆర్​పై ప్రజల్లో అవగాహన కల్పిస్తున్న వైద్యశాఖ

What are the uses of CPR
What are the uses of CPR (EENADU)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 15, 2025 at 12:14 PM IST

3 Min Read
What are the uses of CPR : ప్రస్తుత కాలంలో పిల్లల నుంచి వృద్ధుల వరకు గుండెపోటు సమస్యను ఎదుర్కొంటున్నారు. అప్పటివరకు హాయిగా నవ్వుతూ కనిపించిన వారు అప్పటికప్పుడే కుప్పకూలుతుంటారు. ఆటలాడుతున్నవారు ఆకస్మాత్తుగా కన్నుమూస్తుంటారు. హార్ట్​ అటాక్​ వల్ల తరచూ ఇలాంటి ఘటనలను మనం చూస్తూ ఉంటాం. ఏళ్లపైబడిన వారిలో ఎక్కువగా కనిపించే ఈ అనారోగ్య సమస్య ఇప్పుడు వయసుతో సంబంధం లేకుండా ఎందరినో బలి తీసుకుంటోంది.

తగిన వ్యాయామం లేకపోవటం, రోజువారీ ఆహారంలో తేడాలు, జంక్‌ఫుడ్‌ తినడంతో రక్తనాళాల్లో కొవ్వు పేరుకుపోయి రక్త సరఫరాను అడ్డుకోవడం వల్ల ఈ ప్రమాదాల బారిన పడుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో బాధితుల ప్రాణాలను రక్షించటానికి సీపీఆర్‌(కార్డియో పల్మనరీ రీసస్కిటేషన్‌)పై వైద్యశాఖ అవగాహన కార్యక్రమాలను సోమవారం నుంచి ప్రారంభించింది. సీపీఆర్‌ చేయటానికి డాక్టర్లే అవసరం లేదు అవగాహన ఉన్న వారెవరైనా చేయవచ్చని చెబుతున్నారు. సీపీఆర్‌పై అవగాహన కార్యక్రమాలను ఈ నెల 17వ తేదీ వరకు నిర్వహించనున్నారు.

గుండెపోటుతో విద్యార్థి మృతి : నార్నూర్‌ మండలం భీంపూర్‌లో గతేడాది తొమ్మిదో తరగతి చదివే ఓ విద్యార్థి ఖోఖో ఆడుతున్న క్రమంలో ఆకస్మాత్తుగా కిందపడి పోయాడు. ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లేటప్పటికే మృతి చెందాడు. గుండెపోటుతో చనిపోయినట్లు డాక్టర్లు నిర్ధారించారు.

  • ఆరోగ్యంగా ఉన్న వ్యక్తి సడెన్​గా పడిపోతుంటాడు. గుండె పనిచేయకపోవటం వల్ల ఈ విధంగా జరుగుతుంటుంది. దీన్ని కార్డియాక్‌ అరెస్ట్​ అని అంటారు. గుండె స్తంభించిపోవడం లేదా హృదయ స్పందన ఆగిపోవడం కొందరికి నొప్పి రాకుండానే ఈ రకమైన గుండెపోటు వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయని వైద్యనిపుణులు చెబుతున్నారు.
  • గుండెలోని ఏదైనా భాగంలో రక్త సరఫరా ఆగిపోతే దానిని గుండెపోటుగా వ్యవహరిస్తారు. ఇలాంటప్పుడు అవగాహన ఉన్న వారెవరైనా వెంటనే స్పందించి సీపీఆర్‌ చేస్తే పునర్జీవనం పోసేందుకు అవకాశాలు ఉంటాయి. నిమిషాల వ్యవధిలో నిర్దేశించిన ప్రకారం బాధితుడి ఛాతిపై రెండు అరచేతులు ఒకదానిపై ఒకటి ఉంచి హృదయ స్పందన తిరిగి ప్రారంభమయ్యేలా నొక్కుతూ ఉంటే బతికేందుకు అవకాశాలున్నాయి. ఈ విషయమై వైద్య శాఖ సోమవారం జిల్లాలోని పలు పీహెచ్‌సీల్లో అవగాహన కార్యక్రమాలను నిర్వహించింది.

రోజుకు పది మంది : ఛాతిలో నొప్పి వస్తుందంటూ ఆదిలాబాద్​ రిమ్స్‌ హాస్పిటల్​కు ప్రతిరోజు దాదాపు పది మంది వస్తున్నారు. వైద్యులు ఈసీజీ తీసిన అనంతరం నిర్ధారణ చేస్తుంటారు. కొందరికి గ్యాస్‌ వల్ల ఛాతిలో, కడుపులో ఇతర ప్రాంతాల్లో కూడా నొప్పి వస్తుంటుంది. ఈసీజీలో తేడా ఉంటే హాస్పిటల్​లో కార్డియాలజిస్ట్‌ లేకపోవటంతో ఇతర ప్రాంతాలకు రెఫర్‌ చేస్తున్నారు. జిల్లాలో కేవలం ప్రైవేటులో మాత్రమే ఒక కార్డియాలజిస్ట్‌ అందుబాటులో ఉన్నారు.

సీపీఆర్‌ వల్ల ప్రయోజనాలు : వివిధ రకాల కారణాలతో గుండె ఆగిపోయిన వ్యక్తిని హాస్పిటల్​కు తరలించేలోపు లేదా వైద్యసహాయం అందేలోపు సీపీఆర్‌ చేయటమనేది ఎంతో అవసరం. తద్వారా మెదడు, ఇతర ముఖ్య అవయవాలకు ఆక్సిజన్‌ కలిగిన రక్తం తాత్కాలికంగా సరఫరా అవుతుంది. దీనివల్ల మెదడు దెబ్బతినకుండా ఉంటుంది. తక్షణమే సీపీఆర్‌ చేయటం వల్ల బాధితులను ప్రాణహాని నుంచి కాపాడే అవకాశాలు గణనీయంగా పెరుగుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు

ఎక్కడంటే : జిల్లాలో ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు, విద్యా సంస్థలు, బస్టాండ్లు, రైల్వే స్టేషన్‌లు, రద్దీ ప్రాంతాలు, మాల్స్, జిల్లా ఆస్పత్రులు, ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాలు(పీహెచ్​సీలు), ఆయుష్మాన్‌ ఆరోగ్య కేంద్రాలు తదితర ప్రాంతాల్లో అయిదు రోజుల పాటు విస్తృతంగా అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహించనున్నారు.

చనిపోయాడని నిర్ధారించిన వైద్యులు - సీపీఆర్ చేసి ప్రాణం నిలబెట్టిన అంబులెన్స్ డ్రైవర్

స్కూటీపై స్పృహ తప్పి రోడ్డుపై పడిన వ్యక్తి - సీపీఆర్ చేసి ప్రాణాలను కాపాడిన యువకుడు - cardiopulmonary resuscitation

