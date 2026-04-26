ETV Bharat / state

సెలవుల్లో మీ పిల్లలు రోజంతా సెల్​ఫోన్​తోనే గడిపేస్తున్నారా? - అయితే ఈ టిప్స్​ మీ కోసమే

వేసవి సెలవులు రావడంతో సెల్​ఫోన్​లకే పరిమితమౌతున్న చిన్నారులు - వారిని ఎలా కట్టడి చేయాలో తెలియక ఇబ్బందులు పడుతున్న తల్లిదండ్రులు - ఈ టిప్స్​ పాటించాలని సూచిస్తున్న నిపుణులు

author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 26, 2026 at 4:50 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

How To Distract Children From Phone : వేసవి సెలవులు వచ్చాయంటే పిల్లల్లో ఆనందానికి హద్దులు ఉండవు. స్కూల్​, చదువు లేకుండా సుమారు 50 రోజులు గడుపుతామనే ఉత్సాహంతో ఉంటారు. అయితే ప్రస్తుతం వేసవి సెలవులు మొదలయ్యాయి. దీంతో పిల్లలు ఇంట్లోనే ఉంటూ అల్లరి చేస్తున్నారు. రోజంతా ఆటులు ఆడుతూ, అల్లరి చేస్తూ తెగ ఎంజాయ్​ చేస్తున్నారు. దీంతో వారిని రోజంతా ఎలా కట్టడి చేయాలో తెలియక తల్లిదండ్రులంతా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. మారాం చేస్తుండటంతో కొంత మంది, అల్లరి భరించలేక మరి కొంతమంది పిల్లలకు సెల్​ఫోన్లు ఇస్తున్నారు.

దీంతో పిల్లలంతా ఆటలు మానుకుని సెల్​ఫోన్లకు అతుక్కుపోతున్నారు. నిద్ర లేచినప్పటి నుంచి రాత్రి పొద్దుపోయే వరకు పిల్లలు సెల్​ఫోన్లు చూస్తూ గడిపేస్తుండటంతో తల్లిదండ్రులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. రోజంతా సెల్​ఫోన్​ ఇవ్వకుండా వారి దృష్టిని ఎలా మరల్చాలో తెలియక ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఈ క్రమంలో తల్లిదండ్రులు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై మానసిక వైద్యులు, విద్యావేత్తల సూచనలతో ప్రత్యేక కథనం.

సెల్​ఫోన్​లోనే మునిగితేలుతూ : నేటి ఆధునికి ప్రపంచంలో సెల్​ఫన్లు, ట్యాబ్​లు, ల్యాప్​టాప్​ల వినియోగం విపరీతంగా పెరిగింది. పిల్లల నుంచి వృద్ధుల వరకు ఇంటర్నెట్​, సోషల్​ మీడియాలో గడిపేస్తున్నారు. ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్​ జిల్లాలోని మంచిర్యాలలో 80 శాతం మంది సెల్​ఫన్లలోనే నిమగ్నమవుతున్నారు. ఇదే తరహాలో నిర్మల్​లో 78, ఆదిలాబాద్​లో 75, కుమురంభీం జిల్లాలో 65 శాతం మంది స్మార్ట్​ఫోన్లను ఉపయోగిస్తున్నట్లు గుర్తించారు. వారం రోజుల్లో సుమారుగా 55 నుంచి 60 గంటల వరకు సెల్​ఫోన్​లోనే మునిగితేలుతున్నట్లు తెలిసింది.

యూట్యూబ్​, ఇన్​స్టాగ్రామ్​, రీల్స్​, చిట్​చాట్​, ఆన్​లైన్​గేమ్స్​, ఫేస్​బుక్​ ఇలా ఎవరికి దేనిపై ఆసక్తి ఉంటే దాన్ని చూస్తూ రోజంతా కాలయాపన చేస్తున్నారు. ఆదిలోనే ఈ సమస్యను తొలగించకపోతే చివరికి ఇదో వ్యసనంగా మారుతుందని మానసిక వైద్యుడు ఓంప్రకాశ్​ తెలిపారు. చివరకు అనేక ఇబ్బందులు తప్పవని పేర్కొన్నారు. సెల్​ఫోన్లలో రోజుకు 4 గంటల కంటే అధికంగా వినియోగిస్తే అది వ్యసనంగా మారేందుకు దగ్గరలో ఉన్నట్లు గుర్తించాలని అన్నారు. దీనిని గుర్తించాక తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలిని సూచిస్తున్నారు.

పని కల్పించాలి :

  • ఆటలు, పాటలు, చదువుతో సంబంధం ఉండే అంశాలపై దృష్టి సారించేలా పిల్లలను ప్రోత్సహించాలి.
  • చిన్నచిన్న నీతి కథలు, ఇతర పుస్తకాలు చదివేలా కృషి చేయాలి.
  • డ్రాయింగ్​, డ్యాన్స్​, సంగీతం, పాటలు, గార్డెనింగ్​, పెయింటింగ్​, క్రాఫ్ట్​ తదితర వాటిలో ఆసక్తి ఉన్న దాన్ని ఎంచుకొని నేర్చుకునేలా ప్రోత్సహించాలి.

ఈత నేర్పించాలి :

  • కంప్యూటర్​ బేసిక్స్​, ప్రాజెక్టుల తయారీ, స్పోకెన్​ ఇంగ్లిష్​, ఫొటోగ్రఫీ తదితర అంశాలపై శిక్షణ ఇప్పించాలి.
  • రోజు మొత్తం పిల్లలు సెల్​ఫోన్​ జోలికి కాకుండా టైంటేబుల్​ ఏర్పాటు చేసుకుంటే మేలని విద్యావేత్త ఆశోక్​ తెలిపారు.

అయిదో తరగతి లోపు పిల్లలైతే ఇవి చేయించండి : ఉదయం అరగంట సేపు అక్షరాలు, టేబుల్స్​, కథలు తదితర వాటితో ఎంగేజ్​ చేయడం, మధ్యాహ్నం డ్రాయింగ్​, కథలు వినడం, చెప్పడం, క్రాఫ్ట్​, కొద్ది సేపు నిద్ర, సాయంత్రం ఆటలు, పార్క్​, స్నేహితులతో గడపడం, రాత్రి కుటుంబంతో గడిపేలా చూడాలి. అయితే వీటిని ప్రతి రోజు పాటించాలంటే తల్లిదండ్రులు తమ సమయాన్ని కేటాయించాల్సి ఉంటుంది.

ఆరు నుంచి పదో తరగతి వరకు ఇవి నేర్పండి : ఉదయం యోగా, వ్యాయామం, తర్వాత చదువు. మధ్యాహ్నం స్పోకెన్​ ఇంగ్లిష్​, కంప్యూటర్​, జనరల్​ నాలెడ్జ్​ తదితర వాటిని నేర్చుకునే అవకాశం కల్పించాలి. సాయంత్రం ఆరుబయట ఆటలు ఆడుకునేలా ప్రోత్సహించాలి. రాత్రి కాసేపు టీవీ చూడటం, సెల్​ఫోన్​ వినియోగించడం, బుక్​ రీడింగ్​ తదితర వాటితో గడిపేలా చేయాలి. వారానికి ఒకరోజు పిల్లలకు ఇష్టమైన ప్రదేశానికి తీసుకెళ్లాలి. వారేదైనా మంచి పనులు చేస్తే రివార్డులు ఇవ్వాలి.

TAGGED:

SUMMER VACATION TIPS FOR PARENTS
HOW TO DISTRACT CHILDREN FROM PHONE
సెల్​ఫోన్​ నుంచి పిల్లల్ను మరల్చడం
SUMMER HOLIDAYS TIPS TO PARENTS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.