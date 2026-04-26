సెలవుల్లో మీ పిల్లలు రోజంతా సెల్ఫోన్తోనే గడిపేస్తున్నారా? - అయితే ఈ టిప్స్ మీ కోసమే
వేసవి సెలవులు రావడంతో సెల్ఫోన్లకే పరిమితమౌతున్న చిన్నారులు - వారిని ఎలా కట్టడి చేయాలో తెలియక ఇబ్బందులు పడుతున్న తల్లిదండ్రులు - ఈ టిప్స్ పాటించాలని సూచిస్తున్న నిపుణులు
Published : April 26, 2026 at 4:50 PM IST
How To Distract Children From Phone : వేసవి సెలవులు వచ్చాయంటే పిల్లల్లో ఆనందానికి హద్దులు ఉండవు. స్కూల్, చదువు లేకుండా సుమారు 50 రోజులు గడుపుతామనే ఉత్సాహంతో ఉంటారు. అయితే ప్రస్తుతం వేసవి సెలవులు మొదలయ్యాయి. దీంతో పిల్లలు ఇంట్లోనే ఉంటూ అల్లరి చేస్తున్నారు. రోజంతా ఆటులు ఆడుతూ, అల్లరి చేస్తూ తెగ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. దీంతో వారిని రోజంతా ఎలా కట్టడి చేయాలో తెలియక తల్లిదండ్రులంతా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. మారాం చేస్తుండటంతో కొంత మంది, అల్లరి భరించలేక మరి కొంతమంది పిల్లలకు సెల్ఫోన్లు ఇస్తున్నారు.
దీంతో పిల్లలంతా ఆటలు మానుకుని సెల్ఫోన్లకు అతుక్కుపోతున్నారు. నిద్ర లేచినప్పటి నుంచి రాత్రి పొద్దుపోయే వరకు పిల్లలు సెల్ఫోన్లు చూస్తూ గడిపేస్తుండటంతో తల్లిదండ్రులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. రోజంతా సెల్ఫోన్ ఇవ్వకుండా వారి దృష్టిని ఎలా మరల్చాలో తెలియక ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఈ క్రమంలో తల్లిదండ్రులు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై మానసిక వైద్యులు, విద్యావేత్తల సూచనలతో ప్రత్యేక కథనం.
సెల్ఫోన్లోనే మునిగితేలుతూ : నేటి ఆధునికి ప్రపంచంలో సెల్ఫన్లు, ట్యాబ్లు, ల్యాప్టాప్ల వినియోగం విపరీతంగా పెరిగింది. పిల్లల నుంచి వృద్ధుల వరకు ఇంటర్నెట్, సోషల్ మీడియాలో గడిపేస్తున్నారు. ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోని మంచిర్యాలలో 80 శాతం మంది సెల్ఫన్లలోనే నిమగ్నమవుతున్నారు. ఇదే తరహాలో నిర్మల్లో 78, ఆదిలాబాద్లో 75, కుమురంభీం జిల్లాలో 65 శాతం మంది స్మార్ట్ఫోన్లను ఉపయోగిస్తున్నట్లు గుర్తించారు. వారం రోజుల్లో సుమారుగా 55 నుంచి 60 గంటల వరకు సెల్ఫోన్లోనే మునిగితేలుతున్నట్లు తెలిసింది.
యూట్యూబ్, ఇన్స్టాగ్రామ్, రీల్స్, చిట్చాట్, ఆన్లైన్గేమ్స్, ఫేస్బుక్ ఇలా ఎవరికి దేనిపై ఆసక్తి ఉంటే దాన్ని చూస్తూ రోజంతా కాలయాపన చేస్తున్నారు. ఆదిలోనే ఈ సమస్యను తొలగించకపోతే చివరికి ఇదో వ్యసనంగా మారుతుందని మానసిక వైద్యుడు ఓంప్రకాశ్ తెలిపారు. చివరకు అనేక ఇబ్బందులు తప్పవని పేర్కొన్నారు. సెల్ఫోన్లలో రోజుకు 4 గంటల కంటే అధికంగా వినియోగిస్తే అది వ్యసనంగా మారేందుకు దగ్గరలో ఉన్నట్లు గుర్తించాలని అన్నారు. దీనిని గుర్తించాక తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలిని సూచిస్తున్నారు.
పని కల్పించాలి :
- ఆటలు, పాటలు, చదువుతో సంబంధం ఉండే అంశాలపై దృష్టి సారించేలా పిల్లలను ప్రోత్సహించాలి.
- చిన్నచిన్న నీతి కథలు, ఇతర పుస్తకాలు చదివేలా కృషి చేయాలి.
- డ్రాయింగ్, డ్యాన్స్, సంగీతం, పాటలు, గార్డెనింగ్, పెయింటింగ్, క్రాఫ్ట్ తదితర వాటిలో ఆసక్తి ఉన్న దాన్ని ఎంచుకొని నేర్చుకునేలా ప్రోత్సహించాలి.
ఈత నేర్పించాలి :
- కంప్యూటర్ బేసిక్స్, ప్రాజెక్టుల తయారీ, స్పోకెన్ ఇంగ్లిష్, ఫొటోగ్రఫీ తదితర అంశాలపై శిక్షణ ఇప్పించాలి.
- రోజు మొత్తం పిల్లలు సెల్ఫోన్ జోలికి కాకుండా టైంటేబుల్ ఏర్పాటు చేసుకుంటే మేలని విద్యావేత్త ఆశోక్ తెలిపారు.
అయిదో తరగతి లోపు పిల్లలైతే ఇవి చేయించండి : ఉదయం అరగంట సేపు అక్షరాలు, టేబుల్స్, కథలు తదితర వాటితో ఎంగేజ్ చేయడం, మధ్యాహ్నం డ్రాయింగ్, కథలు వినడం, చెప్పడం, క్రాఫ్ట్, కొద్ది సేపు నిద్ర, సాయంత్రం ఆటలు, పార్క్, స్నేహితులతో గడపడం, రాత్రి కుటుంబంతో గడిపేలా చూడాలి. అయితే వీటిని ప్రతి రోజు పాటించాలంటే తల్లిదండ్రులు తమ సమయాన్ని కేటాయించాల్సి ఉంటుంది.
ఆరు నుంచి పదో తరగతి వరకు ఇవి నేర్పండి : ఉదయం యోగా, వ్యాయామం, తర్వాత చదువు. మధ్యాహ్నం స్పోకెన్ ఇంగ్లిష్, కంప్యూటర్, జనరల్ నాలెడ్జ్ తదితర వాటిని నేర్చుకునే అవకాశం కల్పించాలి. సాయంత్రం ఆరుబయట ఆటలు ఆడుకునేలా ప్రోత్సహించాలి. రాత్రి కాసేపు టీవీ చూడటం, సెల్ఫోన్ వినియోగించడం, బుక్ రీడింగ్ తదితర వాటితో గడిపేలా చేయాలి. వారానికి ఒకరోజు పిల్లలకు ఇష్టమైన ప్రదేశానికి తీసుకెళ్లాలి. వారేదైనా మంచి పనులు చేస్తే రివార్డులు ఇవ్వాలి.
మీ పిల్లల్లో ఈ లక్షణాలు ఉన్నాయా? - అయితో పోషకాహర లోపం ఉన్నట్టేనట!