4-7 రోజుల ముందే గుండెపోటు సంకేతాలు - తెలుసుకుంటే ప్రాణమే నిలుస్తుంది

గుండెపోటు ఉన్నట్టుండి రావడం అరుదే - ఛాతీ పట్టేసినట్లుగా ఉండటం అతి ముఖ్యమైన లక్షణం - వైద్యుడు డాక్టర్‌ ప్రమోద్‌ కుమార్‌ సూచనలుసలహాలు మీ కోసం

How To Detect Heart Attack Symptoms Early
How To Detect Heart Attack Symptoms Early (EENADU)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 16, 2025 at 10:29 AM IST

4 Min Read
How To Detect Heart Attack Symptoms Early : ఇటీవల కాలంలో గుండెకు సంబంధించిన ఆకస్మిక మరణాలు పెరుగుతున్నాయి. అయితే హృదయ రక్తనాళాల్లో పూడిక ప్రమాద దశకు చేరుకుంటున్నప్పుడు అత్యధిక సందర్భాల్లో 4-7 రోజుల ముందు నుంచే శరీరం సంకేతాలనిస్తుందని హైదరాబాద్‌కు చెందిన సీనియర్‌ ఇంటర్వెన్షనల్‌ కార్డియాలజిస్ట్‌ డాక్టర్‌ ప్రమోద్‌ కుమార్‌ కుచ్చులకంటి స్పష్టంచేస్తున్నారు. వాటిని మనం గుర్తిస్తామా, లేదా అనేదే ముఖ్యమని తెలిపారు. ఇందులో అతి ముఖ్యమైన లక్షణం ఛాతీ పట్టేసినట్లుగా ఉండటమని వివరించారు. చాలామంది నొప్పిగా ఉందని పేషెంట్లు చెబుతుంటారని ప్రమోద్​ వివరించారు. గొంతులో ఏదో నొక్కేసినట్లు, గుండెపై అదిమేస్తున్నట్లుగా ఉందని, బరువుగా అనిపిస్తోందని అంటారని చెప్పారు.

గుండెపోటు అతిముఖ్య లక్షణం అదే : ఛాతీ మధ్య ఎముక వెనుక భాగంలో మంటలాగా అనిపిస్తే ఎక్కువ మంది గ్యాస్ట్రిక్‌ సమస్యగా భావిస్తారని డాక్టర్​ ప్రమోద్​ కుమార్ అన్నారు. నడిచినప్పుడు, మెట్లెక్కినప్పుడు, బరువులు ఎత్తినప్పుడు, ఏదైనా పనిచేస్తున్నప్పుడు ఆయాసంగా అనిపిస్తే దాంతోపాటు ఛాతీలో పట్టేసినట్లుగా ఉంటే అది గుండెపోటు అతి ముఖ్యమైన లక్షణమని, హృదయ రక్తనాళాల్లో పూడికలు ఏర్పడ్డాయనీ భావించాలని ఆయన సూచించారు. కొన్నిసార్లు ఎసిడిటీ, ఇతర కారణాలతోనూ ఈ లక్షణాలు కనిపించవచ్చని ప్రమోద్​ అన్నారు. ‘గుండె విషయంలో వీలైనంత అప్రమత్తంగా ఉండాలి. శరీరమిచ్చే సంకేతాలను తీవ్రమైన అంశంగానే పరిగణించాలి. గుండెపోటుగా అనుమానించి సాధ్యమైనంత త్వరగా వైద్యుడిని సంప్రదించాలి’ అని ఆయన సూచించారు.

3,070 మంది పేషెంట్లపై అధ్యయనం : 2000 నుంచి 2024 వరకూ 24 ఏళ్ల కాలంలో తాను యాంజియోప్లాస్టీ చేసిన 3,070 మంది పేషెంట్లపై డాక్టర్‌ ప్రమోద్‌ అధ్యయనం చేశారు. మధుమేహం, హైబీపీ రెండూ ఉన్నవారిలో గుండె రక్తనాళాల జబ్బుల ముప్పు అధికమని ఆయన గుర్తించారు. యాంజియోప్లాస్టీ చేయించుకున్న వారిలో ప్రతి ముగ్గురిలో ఇద్దరికి అధిక రక్తపోటు(హైపర్ టెన్షన్), సగం మందికిపైగా షుగర్‌ ఉందని కనుగొన్నారు. రెండు దశాబ్దాల ‘పర్క్యూటేనియస్‌ ట్రాన్స్‌లూమినల్‌ కరోనరీ యాంజియోప్లాస్టీ (పీటీసీఏ)’ విధానాల్లో ‘మందుపూత స్టెంట్‌ (డ్రగ్‌ ఎల్యూటింగ్‌ స్టెంట్‌-డీఈఎస్‌)’తో మెరుగైన ఫలితాలు వస్తున్నట్లుగా గుర్తించారు. ఈ అధ్యయన పత్రం ఇటీవల ‘వరల్డ్‌ జర్నల్‌ ఆఫ్‌ కార్డియోవ్యాస్క్యులర్‌ డిసీజెస్‌’ వైద్య పత్రికలో ప్రచురితమైంది.

ఎంత త్వరగా యాంజియోప్లాస్టీ చేస్తే అంత మేలు : ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ(డబ్ల్యూహెచ్‌వో) నివేదిక ప్రకారం భారత్‌లో ఏటా సంభవిస్తున్న మొత్తం మరణాల్లో అత్యధికంగా 27% గుండెపోటు వల్లనే జరుగుతున్నాయి. 2021లో దేశంలో గుండె రక్తనాళాల సంబంధిత జబ్బులతో 28.73 లక్షల మరణాలు సంభవించాయి. భారత్‌లో ప్రతి లక్ష మందిలో 905 మంది గుండెపోటు బాధితులున్నట్లుగా గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. అయితే అప్పటివరకూ మామూలుగానే ఉండి ఉన్నట్టుండి ఒక్కసారిగా హార్ట్​ అటాక్​తో చనిపోయే ఘటనలు అరుదే అని డాక్టర్​ ప్రమోద్​ చెబుతున్నారు. గుండె రక్తనాళాల్లో పూడికలు ఏర్పడినప్పుడు అందిస్తున్న చికిత్సల్లో అత్యంత ప్రధానమైనది యాంజియోప్లాస్టీ.

ఈ రెండు దశాబ్దాల్లో యాంజియోప్లాస్టీ పొందిన 3,000 మందిని ఏళ్లవారీగా విభజించి విశ్లేషించగా తొలి పదేళ్లలో స్టెంట్‌ చికిత్స పొందినవారి కంటే గడిచిన పదేళ్లలో చికిత్స చేయించుకున్న వారిలో సమస్యలు స్వల్పంగా తలెత్తాయి. ఇందుకు ప్రధాన కారణం గత దశాబ్ద కాలంలో యాంజియోప్లాస్టీ చికిత్సలో అధునాతన నైపుణ్యం అందుబాటులోకి రావడం, స్టెంట్‌లలోనూ మెరుగైనవి లభ్యమవడం. గుండెపోటు వచ్చిన రోగికి ఎంత త్వరగా యాంజియోప్లాస్టీ చేస్తే అంత బాగా గుండె ఆరోగ్యం మెరుగయ్యేందుకు అవకాశం ఉంటుంది. ఆలస్యం చేసిన కొద్దీ పేషెంట్ గుండె కండరం బలహీనపడుతుంది.

యాంజియోప్లాస్టీ చికిత్స పొందినవారిలా :

  • హార్ట్​ అటాక్ వచ్చిన తొలి గంట నుంచి ఆరు గంటల్లోపు స్టెంట్‌ వేయించుకున్నవారు 9.2% మంది
  • గుండెపోటు వచ్చిన 24గంటలు దాటిన తర్వాత చికిత్స కోసం వచ్చిన పేషెంట్లు 22.8% మంది
  • గుండెపోటు రాకపోయినా ఆ లక్షణాలు కనిపించి చికిత్స పొందినవారు 41.1% మంది
  • నడక, వ్యాయామం లాంటివి ఎక్కువగా చేస్తున్నప్పుడు మాత్రమే లక్షణాలు కనిపించి ముందస్తుగా యాంజియోప్లాస్టీ చేయించుకున్నవారు 26.9% మంది

దీర్ఘకాల ఆరోగ్యం కోసం ఈ జాగ్రత్తలు :

డాక్టర్ ప్రమోద్ వివరించిన ప్రకారం,

  • హైబీపీ, షుగర్, కొలెస్ట్రాల్‌ను అదుపులో ఉంచుకోవాలి.
  • వాకింగ్, యోగా, ఇతర వ్యాయామాలు తప్పకుండా చేయాలి.
  • ఆరోగ్యకరమైన ఆహార నియమాలను పాటించాలి.
  • క్రమం తప్పకుండా మెడికల్ చెకప్​లను చేయించుకోవాలి
  • ముఖ్యంగా కొలెస్ట్రాల్, ఈసీజీ, 2డీ ఎకో, టీఎంటీ లాంటి పరీక్షలు చేయించుకోవాలి.

ఈ మూడు కాకుండా బెలూన్‌ యాంజియోప్లాస్టీ, డ్రగ్‌ కోటెడ్‌/ఎల్యూటింగ్‌ బెలూన్‌ విధానాల్లో చికిత్స పొందినవారు 1.08% మంది ఉండగా వీరిలో బెలూన్‌ యాంజియోప్లాస్టీ మాత్రమే చేసినవారిలో 12%, డ్రగ్‌ కోటెడ్‌/ఎల్యూటింగ్‌ బెలూన్‌లో 9% సమస్యలు పునరావృతమవుతున్నట్లుగా నిపుణులు గుర్తించారు.

యువతలోనూ గుండెపోటు ముప్పు : ఇటీవల 30 ఏళ్లలోపు యువతలోనూ గుండెపోటు ముప్పు కనిపిస్తోంది. వీరిలో అధికశాతం మంది కార్పొరేట్‌ సంస్థల్లో పనిచేస్తున్నవారే కావడం గమనార్హం. తీరికలేని జీవితం, ఎక్కువ సమయం ఏసీ రూములకే పరిమితమవడం, శారీరక శ్రమ తగ్గిపోవడం, ఆహారపు అలవాట్లు గతి తప్పడం, ఒత్తిడి, ధూమపానం, నిద్రలేమి తదితరాలు యువత గుండెపోటు బారిన పడడానికి ప్రధాన కారణాలుగా వైద్యులు గుర్తించారు.

మహిళల్లో : గతంలో మహిళల్లో మెనోపాజ్‌ దశలో హృద్రోగ కేసులు ఎక్కువగా ఉండేవి. కానీ, ఇటీవల మెనోపాజ్‌ ముందు దశలో 40-45 ఏళ్ల వయసులోనూ స్త్రీలు గుండెపోటు బారిన పడుతున్నారు.

HEART ATTACK WARNING SIGNS

