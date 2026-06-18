పది, ఇంటర్ సర్టిఫికెట్లలో తప్పులున్నాయా? - ఇప్పుడే ఇలా ఈజీగా సరి చేసుకోండి
మెమోస్లో తప్పులుంటే చదువులు, ఉద్యోగ నియామకాల విషయంలో తీవ్ర ఇబ్బందులు - సరి చేసుకోవడం తెలియక సతమతమవుతున్న విద్యార్థులు - సులభంగా సరిచేసుకునే విధానాన్ని తెలుసుకోండి
Published : June 18, 2026 at 2:06 PM IST|
Updated : June 18, 2026 at 2:12 PM IST
Specific Procedure On 10th Intermediate Memo Mistakes : పదో తరగతి, ఇంటర్మీడియట్ పూర్తి చేసిన విద్యార్థులకు ఆయా విద్యా సంస్థల నుంచి లాంగ్ మెమోలు వచ్చే సమయం ఇది. పాఠశాలలు, కాలేజీలు ప్రారంభమైన తర్వాత వీటిని విద్యార్థులకు ఇస్తారు. వివరాల నమోదు సమయంలో ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్నా, ఎంత సరి చూసుకున్నా, కొంతమంది మార్కుల జాబితాలో తప్పులు వస్తూనే ఉంటాయి. అయితే వాటిని ఎలా సరి చేయించుకోవాలో తెలియక చాలా మంది విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు సతమతం అవుతుంటారు.
సులభంగా సరిచేసుకునే అవకాశం : మరికొంతమంది తర్వాత చూసుకుందాం లే అని అలా వదిలేస్తారు. ఆ తర్వాత ప్రభుత్వ కార్యాలయాల చుట్టూ తిరుగుతూ తీవ్ర అసహనానికి గురవుతుంటారు. దీంతో ముందు ముందు ఉన్నత చదువులు, ఉద్యోగ నియామకాల సమయంలో తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. ఈ ప్రక్రియకు సమయం కూడా చాలా ఎక్కువ పడుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో సర్టిఫికెట్లు అందగానే జాగ్రత్తగా చూసుకుని ఏమైనా తప్పులుంటే సులభంగా సరిచేసుకునే అవకాశం ఉంది. అదెలానో ఇప్పుడు చూద్దాం.
పదో తరగతికి : మీరు చదివిన సంబంధిత పాఠశాలలో అడ్మిషన్ రిజిస్టర్, టీసీ జిరాక్స్ను తీసుకోవాలి. నామినల్ రోల్స్లో ఏమైనా తప్పు రాశారా అనే విషయాలను పరిశీలన చేయాలి. అన్నీ సరిగా ఉండి మెమోలో తప్పు వస్తే పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయుడి వద్ద అన్ని వివరాలతో దరఖాస్తు పెట్టాలి. అక్కడి నుంచి డీఈవో వద్దకు వెళ్తే సంబంధిత వివరాలను పంపిస్తారు. డీఈవో పరిశీలన అనంతరం దరఖాస్తును పదో తరగతి బోర్డు సంచాలకులకు పంపుతారు. బోర్డు అధికారులు పరిశీలించి మూడు నెలల్లో సంబంధిత తప్పును సరి చేసి మరో లాంగ్ మెమో జారీ చేస్తారు.
ఇంటర్లోనూ : పదో తరగతి సర్టిఫికెట్, ఆధార్ కార్డు, తదితర ఆధారాలతో మీ-సేవలో అప్లై చేసుకోవాలి. నేరుగా వెళ్లి హైదరాబాద్ నాంపల్లిలోని ఇంటర్ బోర్డు కార్యాలయంలో సంబంధిత సర్టిఫికెట్లను సమర్పించాలి. అన్ని పత్రాలు పరిశీలించిన తర్వాత ఏమైనా తప్పులుంటే సరి చేసి ఉన్నతాధికారులు కొత్త మెమోను జారీ చేస్తారు.
తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు : లాంగ్ మెమో అందిన వెంటనే విద్యార్థి పేరు, తండ్రి, తల్లి పేరు, పుట్టిన తేదీ, మార్కులను ఒకటికి రెండుసార్లు తప్పకుండా సరి చూసుకోవాలి. ఏదైనా తప్పులు దొర్లితే వెంటనే సంబంధిత విద్యాసంస్థల ప్రిన్సిపల్ను సంప్రదించి, సరి చేసే విధంగా చూసుకోవాలి. ఒకవేళ ఏదైనా కీలకమైన సర్టిఫికెట్ను పోగొట్టుకుంటే వెంటనే పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసి, వారి నుంచి ఎఫ్ఐఆర్ కాపీ తీసుకోవాలి. సర్టిఫికెట్ల డూప్లికేట్ కాపీల కోసం అప్లై చేసేటప్పుడు అవసరమైన అన్ని డాక్యుమెంట్లను తప్పకుండా జతపర్చాలి. ఇంటి చిరునామా వివరాలను ఇస్తే ధ్రువపత్రాలను పోస్ట్లో గానీ, నేరుగా వచ్చి తీసుకెళ్లమని గానీ చెబుతారు.
విద్యార్హతల సర్టిఫికెట్లు : పదో తరగతి, ఇంటర్, డిగ్రీ, పీజీ కోర్సులకు సంబంధించిన సర్టిఫికెట్లను పోగొట్టుకుంటే, మీరు చదువుకున్న విద్యా సంస్థను సంప్రదించాలి. వారు మీకు ఒక అప్లికేషన్ ఇస్తారు. ఆ దరఖాస్తు ఫామ్ను నింపి, అవసరమైన పత్రాలను సమర్పించి, దానికి తగిన ఫీజులను చెల్లించాలి. ధ్రువీకరణ ప్రక్రియ పూర్తయ్యాక డూప్లికేట్ మెమోలను మీ ఉద్యోగ నియామకాలు, ఇతరత్రా అవసరాల కోసం జారీ చేస్తారు.
ఈ సర్టిఫికెట్ల కోసం ఆఫీసుల చుట్టూ తిరగక్కర్లేదు - మీ సేవలోనే అప్లై చేసుకోవచ్చు!
ఇక నుంచి 2 నిమిషాల్లోనే కుల ధ్రువీకరణ పత్రం - ఆధార్ నెంబర్ చెప్తే చాలు ఇచ్చేస్తారు