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పాస్‌పోర్టుకు అప్లై చేస్తున్నారా? - ఈ పొరపాట్లు చేస్తే రిజెక్ట్​ అవుతుంది జాగ్రత్త!

పాస్‌పోర్టు దరఖాస్తులో వివరాలు నమోదు చేసేటప్పుడు పొరపాట్లు - సరిదిద్దేసరికి బాగా ఆలస్యం - విదేశాలకు వెళ్లేవారికి ఇబ్బందులు - ఏం చేయాలంటే?

Passport
Passport (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 28, 2026 at 2:21 PM IST

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Passport Application : కిరణ్‌ అనే వ్యక్తి స్వస్థలం వరంగల్‌. కొన్ని సంవత్సరాలుగా హైదరాబాద్‌ నగరంలో ఓ అద్దె ఇంట్లో ఉంటూ జీవనం సాగిస్తున్నారు. పాస్‌పోర్టు దరఖాస్తులో వివరాలు నమోదు చేసేటప్పుడు వరంగల్‌ అడ్రస్​ను ప్రస్తుతం కిరణ్‌ ఉంటున్న అడ్రస్​గా నమోదు చేశారు. పోలీస్‌ వెరిఫికేషన్‌కు వెళ్లగా అతను అక్కడ ఉండటం లేదని ఇంటి పొరుగువారు తెలిపారు. 'అప్లికెంట్‌ నాట్‌ రిసైడింగ్‌' అని పోలీసులు నివేదిక ఇచ్చారు. దీంతో కిరణ్‌ అప్లికేషన్ నిలిచిపోయింది.

ఏం చేయాలంటే? : పాస్‌పోర్టు దరఖాస్తు చేసేనాటికి సంవత్సర కాలంగా ఎక్కడ ఉంటున్నారో దాన్నే ప్రస్తుత అడ్రస్​గా ఇవ్వాలి. దానికి సరిపోయేలా ఆధార్ కార్డు, ఓటర్‌ ఐడీ, విద్యుత్తు, నీటి, గ్యాస్‌ బిల్లు వంటి ధ్రువపత్రాలు ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. కిరణ్‌ ఒక్కరే కాదు ఎంతోమంది ఈ సమస్యను ఎదుర్కొంటున్నారు. ఇలా అనేక మంది పాస్‌పోర్టు దరఖాస్తు చేసే సమయంలో చాలా పొరపాట్లు చేస్తుంటారు. పాస్‌పోర్టు జారీ ఆలస్యం అవుతోంది. హైదరాబాద్‌ ప్రాంతీయ పాస్‌పోర్టు ఆఫీస్​ పరిధిలో సాధారణ, తత్కాల్‌తో కలిపి రోజూ దాదాపు 4 వేల పాస్‌పోర్టులు జారీ అవుతున్నాయి. ఇందులో పది శాతం పాస్‌పోర్టు దరఖాస్తుల ప్రక్రియ నిలిచిపోతోంది. అవగాహనా లోపం సర్టిఫికెట్లు, ఆధార్‌ కార్డులోని పేర్లలో తేడాలు, కస్టోడియన్‌ సర్టిఫికెట్లు సమర్పించకపోవడం, వివరాల నమోదులో పొరపాట్లు ఇందుకు ముఖ్య కారణం. పాస్‌పోర్టు సేవా కేంద్రాల్లో అపాయింట్‌మెంట్‌ లభించినా, పొరపాట్లున్నాయని తిరస్కరిస్తే, రీజినల్‌ పాస్‌పోర్టు ఆఫీస్​కి వెళ్లి సహాయం కోరాల్సి ఉంటుంది.

రెన్యువల్‌, సాధారణ పాస్‌పోర్టుల జారీ : పాస్‌పోర్టు వెబ్‌సైట్‌ సర్వీసెస్‌ విభాగంలో ‘డాక్యుమెంట్స్‌ అడ్వైజరీ’ విభాగం ఏర్పాటు చేశారు. ఇందులో రెన్యువల్‌, సాధారణ పాస్‌పోర్టుల జారీ ప్రక్రియకు అవసరమైన ధ్రువపత్రాల సమాచారం పొందుపరిచారు.

ఎక్స్‌ వేదికగా పాస్‌పోర్టు సమస్య పరిష్కారం : వెరిఫికేషన్‌ ప్రక్రియ పూర్తయ్యాక పాస్‌పోర్టు డిస్పాచ్‌లో ఆలస్యం, పోలీస్‌ వెరిఫికేషన్‌ పూర్తైనా ఆ విషయాన్ని ప్రదర్శించకపోవడం, సాంకేతిక సమస్యలు ఉత్పన్నం అయితే ఎక్స్‌ వేదికగా అధికారులు పరిష్కరిస్తున్నారు.

పెన్సిల్‌తో మార్క్‌ చేసి ఒరిజినల్‌ సర్టిఫికెట్లు పరిశీలన : విదేశాలకు వెళ్లే వారిలో కొందరు వీసా ప్రక్రియ తదితర కారణాలతో హడావిడిగా దరఖాస్తు నింపుతున్నారు. పొరపాట్లను సరిదిద్దుకోవడానికి ‘ఎడిట్‌’ ఆప్షన్‌ను వెబ్‌సైట్‌లో పొందుపరచలేదు. ఎడిట్‌తో సంబంధం లేకుండా సర్టిఫికెట్ల పరిశీలన, సమర్పణ టైంలోనే వీటిని ఎడిట్‌ చేసుకునే అవకాశం ఉందని అధికారులు అంటున్నారు. ఏఆర్‌ఎన్, సర్టిఫికెట్లలను సమర్పించే టైంలో అదనపు కాపీలను తమ వద్ద ఉంచుకుని, పొరపాట్లు జరిగిన చోట పెన్సిల్‌తో మార్క్‌ చేసి ఒరిజినల్‌ సర్టిఫికెట్లు పరిశీలించిన అనంతరం మార్పులు చేయాలని అధికారులను కోరే అవకాశం ఉంటుంది.

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