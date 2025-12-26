ETV Bharat / state

మన చుట్టూనే 'యమ'కింకరులు - తెలిసిన వారే ప్రాణాలు తీస్తున్నారు!

క్షణికావేశంలో నేరాలు చేస్తున్న కుటుంబ సభ్యులు - స్మార్ట్​ ఫోన్లు, ఇంటర్​నెట్​ల ప్రభావమే కారణం - మానసిక నిపుణులను సంప్రదింపులు- నిత్యం ధ్యానం, వ్యాయామంతో కట్టడి

Murders By Family Members
Murders By Family Members (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 26, 2025 at 2:56 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Murders By Family Members : మనుషుల్లో రోజురోజుకూ మానవత్వం క్షీణిస్తోంది. అనుమానాలు, అపోహలతో క్షణికావేశంలో సొంత కుటుంబసభ్యులే అత్యంత దారుణాలకు ఒడిగడుతున్నారు. కూర్చొని మాట్లాడుకున్నా, న్యాయపరంగా వెళ్లినా పరిష్కారమయ్యే సమస్యలను తీవ్రంగా మారుస్తున్నారు. ఈ ఉదంతాలు ఉమ్మడి మెదక్​, వికారాబాద్​ జిల్లాల్లో ఎక్కువగా వెలుగు చూస్తున్నాయి. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య సఖ్యత లేమి, వ్యసనాలు తదితర కారణాలు తప్పులు చేయిస్తున్నాయి.

⦁ సిద్దిపేట జిల్లా కొండపాక మండలం తిప్పారంలో భార్య, తమ్ముళ్లు, కుమారులు, మరో వ్యక్తితో కలిసి సొంత భర్తను కడతేర్చింది. అందరూ కలిసి చేతులు, కాళ్లు కట్టేసి వాగులోకి పడేసి హతమార్చారు.

⦁ తాండూరు పరిధిలో ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న యువకుడు భార్యను కొట్టి చంపాడు.

మార్పు కోసం ఇలా :

⦁ ప్రతి ఒక్కరూ కుటుంబంలోని అందరినీ గౌరవించాలి. ఎవరితోనూ వారి అహం దెబ్బతినేలా మాట్లాడకూడదు. ఇంట్లో అందరూ ప్రశాంతంగా, ఆనందంగా ఉండేలా చూసుకోవాలి. ఏదైనా సమస్య వచ్చినప్పుడు అంతా కలిసి కూర్చొని మాట్లాడుకోవాలి. ప్రేమ, ఆప్యాయతలు పంచుకోవాలి.

⦁ తప్పుడు ప్రవర్తన, ఆన్​లైన్​ గేమ్స్​, బెట్టింగ్​ యాప్స్​లను మొదట్లోనే కట్టడి చేయాలి. కుటుంబంలోని ఒక వ్యక్తి తప్పుడు మార్గంలో వెళ్తుంటే వారికి అర్థమయ్యేలా చెప్పాలి తప్ప కఠినంగా దూషించకూడదు. ఎవరినీ అవమానించేలా మన ప్రవర్తన ఉండకూడదు. ఆర్థికపరమైన చిక్కుల్లో పడకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. తప్పుడు ఆలోచనలు వస్తుంటే మానసిక నిపుణులను సంప్రదించాలి. నిత్యం ధ్యానం, వ్యాయామం చేయాలి.

ఇవే కారణాలు : స్మార్ట్​ ఫోన్లు, ఇంటర్​నెట్​ అందుబాటులోకి రావడంతో రోజురోజుకూ ఈ హత్యలు పెరిగిపోతున్నాయి. సామాజిక మాధ్యమాలు, కొన్ని సినిమాలు, సీరియళ్ల ప్రభావం ప్రజలపై ఎక్కువగా ఉంటుంది. తాత్కాలిక ప్రయోజనాలు, ఆకర్షణలకు లోనై ఇటువంటి అకృత్యాలు చేస్తున్నారు. చిన్న కష్టం ఎదురైనా, ఇతరులతో పంచుకొని సంఘీభావాన్ని కోరుకుంటున్నారు. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య కోపాలు, చెడు వ్యసనాలకు అలవాటు పడటం, అనైతిక బంధాలు, ఆర్థిక వివాదాలు దుష్పరిణామాలకు దారి తీస్తున్నాయి.

ఇంట్లోనే శత్రువులు : ప్రాణాలు తీసేవారు కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులు, స్నేహితులు, పరిచయస్థుల రూపంలోనే ఉంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ముందుగా ఇంటి నుంచే మార్పు మొదలవ్వాలని మానసిక నిపుణులు చెబుతున్నారు. ప్రతి విషయానికి కోపం ప్రదర్శించకుండా, సంయమనం పాటించి సర్దుబాటు ధోరణితో ముందడుగు వేస్తే, ప్రశాంత జీవనాన్ని సొంతం చేసుకోవచ్చంటున్నారు. ఈ విధంగా ఇంటిని, తర్వాత సమాజాన్ని చక్కదిద్దుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు. సిద్దిపేట, మెదక్, సంగారెడ్డి, వికారాబాద్‌ జిల్లాల్లో భార్యాభర్తలు చంపుకోవడం, బంధువులు పాశవికంగా దాడులకు తెగబడటం, కొందరు బాలికలపై అఘాయిత్యాలకు ఒడిగట్టడం, ఉపాధ్యాయులు విచక్షణ కోల్పోయి వ్యవహరిస్తున్న ఉదంతాలు ఆందోళనకరంగా మారుతున్నాయి.

"ప్రతి ఒక్కరిలో ఇంటలెక్చువల్, ఎమోషనల్‌ బ్రెయిన్‌ ఉంటుంది. సమతూకం లేని పరిస్థితుల్లో ఎమోషనల్‌ బ్రెయిన్‌ ఆధిపత్యం సాధిస్తుంది. బలహీన క్షణాల్లో ఏదీ లెక్కచేయని స్థితికి చేరతారు. మానసిక జబ్బులున్న వారిలో అనుమానం ఎక్కువగా ఉంటుంది. మత్తు వ్యసనాలకు లోనైన పరిస్థితుల్లో విచక్షణ కోల్పోతారు." - డా.శాంతి, మానసిక వైద్య నిపుణురాలు, సిద్దిపేట

కుటుంబంలోని వ్యక్తులే మన ప్రాణాలకు ముప్పులా మారారని, అందరినీ అనుమానిస్తూ దూరం పెట్టకూడదు. ఒకరినొకరు అర్థం చేసుకుంటూ ప్రేమగా జీవించాలి. ధ్యానం ద్వారా మన కోపాన్ని అదుపులో పెట్టుకోవాలి. ఎందుకంటే ఒక్కోసారి క్షణికావేశంలో చేసే తప్పులకు మనం భారీ మూల్యం చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. మహిళలపై మాత్రమే కాకుండా, చిన్నారులపై కూడా ఈ దారుణాలు ఎక్కువగా అవుతున్నాయి.

ఈ ఏడాది నమోదైన కేసులు :

  • సిద్దిపేటలో 291 గృహ హింస కేసులు, 242 మహిశలపై దాడులు
  • మెదక్​లో 190 గృహ హింసలు, 101 మహిశలపై దాడులు
  • సంగారెడ్డి 235 గృహ హింసలు, 323 మహిశలపై దాడులు
  • వికారాబాద్​ 281 గృహ హింసలు, 83 మహిశలపై దాడులు

పెళ్లైన వ్యక్తిని ప్రేమించిన బాలిక - అవమానంగా భావించి చంపేసిన తల్లిదండ్రులు

మహిళతో మూడేళ్లుగా సహజీవనం - తల్లీకుమారుడిని చంపిన క్యాబ్​ డ్రైవర్

TAGGED:

MURDERS BY FAMILY MEMBERS
క్షణికావేశంలో పెరుగుతున్న నేరాలు
KILLING ONES OWN FAMILY MEMBER
MURDER IN IMPULSIVE RAGE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.