ETV Bharat / state

జీఎస్టీ తగ్గిన వస్తువులను అధిక ధరలకు అమ్ముతున్నారా? - ఈ విధంగా ఫిర్యాదు చేయండి!

జీఎస్టీ రేట్లు తగ్గింపు - అధిక ధరలకు వస్తువులను విక్రయిస్తున్న షాపుల యజమానులు - ఎలా ఫిర్యాదు చేయాలో తెలియక వినియోగదారులు అయోమయం

How to Complain if Goods are Sold at Higher Prices
How to Complain if Goods are Sold at Higher Prices (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 27, 2025 at 3:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

How to Complain if Goods are Sold at Higher Prices : ఓ వ్యక్తి తన ఇంటి నిర్మాణానికి కావాల్సిన కొన్ని వస్తువులు కొనుగోలు చేస్తే జీఎస్టీతో సహా రూ.65,000 లెక్కతేలింది. "జీఎస్టీ తగ్గింది కదా ఎందుకు ఇంత రేట్లు" అని షాపు యజమానిని అడిగితే అన్నింట్లో తగ్గలేదని చెప్పారు. ఈ విషయంపై ఎవరిని అడగాలో తెలియక డబ్బు చెల్లించి వస్తువులు తీసుకెళ్లాల్సి వచ్చింది. జీఎస్టీ తగ్గించారు. కానీ మాకా ప్రయోజనాలు అందలేదు. ఇది చాలా మంది వినియోగదారులు చెబుతున్నారు. మరి దీనిపై ఎవరిని అడగాలి? ఫిర్యాదులు ఎవరికి చేయాలి? ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.

దేశవ్యాప్తంగా జీఎస్టీ 2.0 సంస్కరణలు అమల్లోకి వచ్చినా ఏ వస్తువులపై జీఎస్టీ తగ్గిందనే అవగాహన లేక చాలా మంది వినియోగదారులే కాక దుకాణాల యజమానులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. కొన్నిచోట్ల నూతన స్టాక్‌కే వర్తిస్తుందని, పాతదానికి కుదరదని చెబుతుండడంతో మాకు జీఎస్టీ ఫలాలు అందడం లేదని ప్రజలు అంటున్నారు. దీనిపై ఎవరికి కంప్లైంట్​ చేయాలో తెలియక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో ఇబ్బందులకు చెక్‌ పెట్టేందుకు, సీబీఐసీ (సెంట్రల్‌ బోర్డ్‌ ఆఫ్‌ ఇన్‌డైరెక్ట్‌ ట్యాక్సెస్‌ అండ్‌ కస్టమ్స్‌), నేషనల్‌ కన్స్యూమర్‌ హెల్ప్‌లైన్‌ను ఏర్పాటు చేసింది. వినియోగదారులు నేరుగా కాల్‌ చేసి కంప్లైంట్ చేయవచ్చు. లేదా వాట్సప్‌ నంబర్​కు మెసేజ్‌ చేయవచ్చు. వారు స్పందించి మీరు తీసుకున్న వస్తువుకు జీఎస్టీ తగ్గిన రేటు వర్తిస్తుందా లేదా అనేది నిర్ధారించి, అవసరం అయితే చర్యలు తీసుకుంటారు.

  • కేంద్రం తీసుకువచ్చిన జీఎస్టీ సంస్కరణలు-2025ను జాతీయ వినియోగదారుల హెల్ప్‌లైన్‌కు కేంద్ర వినియోగదారుల వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ అనుసంధానం చేసింది. సవరించిన జీఎస్టీ ధరలు, మినహాయింపులపై వినియోగదారుల అనుమానాలు, కంప్లైంట్ పెరుగుతాయనే అంచనాతో పోర్టల్‌లో ప్రత్యేకంగా ఒక విభాగాన్ని ఏర్పాటు చేసింది.
  • బ్యాంకింగ్, ఆటోమొబైల్స్, ఈ-కామర్స్, ఎఫ్‌ఎంసీజీ తదితర ప్రధాన రంగాలకు సంబంధించిన జీఎస్టీపై కంప్లైంట్స్​ వినియోగదారులు నేరుగా తెలియజేయవచ్చు.
  • షాపింగ్‌ మాల్స్, దుకాణాలు, సూపర్‌ మార్కెట్లు, రెస్టారెంట్స్ వద్ద జీఎస్టీ తగ్గించిన విధానాన్ని తెలియజేస్తూ బోర్డులు ఏర్పాటు చేయాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం దిశానిర్దేశం చేసింది.
  • జీఎస్టీ 2.0 రాకముందు ఉన్న స్టాక్‌పై సవరించిన ఎమ్మార్పీని స్టాంపింగ్, స్టిక్కర్‌ లేదా ఆన్‌లైన్‌ ప్రింటింగ్‌ ద్వారా మార్చుకునే అవకాశాన్ని ఇచ్చింది.

ఎలా ఫిర్యాదు చేయాలంటే? : -

  • జీఎస్టీ ప్రయోజనాలపై కంప్లైంట్స్​ను టోల్‌ ఫ్రీ నంబరు 1915 ద్వారా తెలియజేయవచ్చు. 17 భాషల్లో ఈ అవకాశం ఉంది.
  • consumerhelpline.gov.in పోర్టల్‌లో వన్‌-టైమ్‌ సైన్‌అప్, ఈ-మెయిల్‌ ధ్రువీకరణ ద్వారా యూజర్‌ ఐడీ, పాస్‌వర్డ్‌ సృష్టించుకుని కంప్లైంట్స్​ నమోదు చేయవచ్చు.
  • ఇందులో వినియోగదారులు తమ కంప్లైంట్స్​కు సంబంధించిన పత్రాలను కూడా అప్‌లోడ్‌ చేయవచ్చు.
  • 8800001915 నంబరుకు ఎస్‌ఎంఎస్‌ పంపిస్తే వినియోగదారులను హెల్ప్‌లైన్‌ బృందం సంప్రదిస్తుంది. ఇదే నంబర్​కు వాట్సప్‌ ద్వారా కూడా సమాచారం అందించవచ్చు.
  • ఎన్‌సీహెచ్‌ యాప్‌, ఉమంగ్‌ యాప్ ద్వారా కూడా కంప్లైంట్స్​ చేయవచ్చు.
  • ఇలా వచ్చిన కంప్లైంట్స్​కు పరిష్కారం చూపుతారు, లేదా వినియోగదారులకు అవగాహన కలిగిస్తారు.
  • జీఎస్టీ సంస్కరణల తరువాత అక్టోబరు నెల మొదటి వారం వరకు జాతీయ వినియోగదారుల హెల్ప్‌లైన్‌కు 3,981 మంది కంప్లైంట్స్​ చేశారు.
  • ఎక్కువగా కంప్లైంట్​ వచ్చింది : పాల రేట్లపై
  • తరువాత స్థానం : ఎలక్ట్రానిక్‌ ఉత్పత్తులపై

జీఎస్టీ మాత్రమే తగ్గింది కానీ రేట్లు అలాగే ఉన్నాయి!

హోటల్స్​, రెస్టారెంట్లలలో బిల్లు తీసుకుంటున్నారా? - సర్వీస్​ ఛార్జీల పేరుతో మీకే తెలియని మోసం!!

TAGGED:

GST REDUCTION EFFECT
NATIONAL CONSUMER HELPLINE
GST RATE CUT
జీఎస్టీ రేటు తగ్గింపు
HOW TO STOP FALSE GST

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

మార్కెట్లో వద్దు, స్వచ్ఛమైన "రాగి పిండి" ఇంట్లోనే - ఈ స్టెప్స్​ తో ఈజీగా!

TVS నుంచి తొలి అడ్వెంచర్ బైక్ వచ్చిందోచ్- ధర ఎంతో తెలుసా?

ఆలూ, బియ్యప్పిండితో కమ్మని "వడలు" - పైన క్రిస్పీ, లోపల సాఫ్ట్​ - పల్లీ చట్నీతో అద్దిరిపోతాయి!

చలికాలంలో పిల్లలను బయటకు తీసుకెళ్తున్నారా? - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలంటున్న వైద్యులు

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.