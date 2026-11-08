దీపావళికి ఖర్చులెక్కువని దిగులుగా ఉందా? - అయితే ఇలా ఆదా చేసుకోండి
Budget Diwali : కుటుంబమంతా ఒకే చోటు దీపావళిని జరుపుకోవడం ఆనవాయితీ. దీంతో ఖర్చులు భారీగానే అవుతాయి. అయితే హంగులూ ఆర్భాటాలు లేకుండా ఇలా చేస్తే పొదుపుగా పండుగను నిర్వహించుకోవచ్చని నిపుణులు చూసిస్తున్నారు.
Published : November 8, 2026 at 2:27 PM IST
దీపావళి అంటే కష్టాలనే చీకటిని పారద్రోలి, జీవితాల్లోకి సుఖ సంతోషాలనే వెలుగులను నింపే పండుగ. దీపావళి రోజున కుటుంబమంతా ఒకచోట చేరి సందడి చేస్తారు. చిన్నారులు టపాసులు కాలుస్తూ అల్లరి చేస్తారు. దీపకాంతుల ధగధగలు, పిండి వంటల ఘుమఘుమలు లేని ఇల్లంటూ ఉండదంటే అతిశయోక్తి కాదు. అయితే, ఎల్నినో సమయంలో వచ్చిన ఈ దీపావళి పండుగను హంగులూ ఆర్భాటాలు లేకుండా పొదుపుగా చేసుకుంటేనే, జీవితాలు ఆనందమయంగా ఉంటాయని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
మట్టి ప్రమిదలే మేలు
దీపావళి రోజున ఇళ్లు, భవనాలను చాలామంది మిరుమిట్లు గొలిపే విద్యుత్ దీపాలతో అలంకరిస్తారు. ఈ ఏడాది ఎల్నినో ప్రభావంతో తగినంత వర్షాలు కురవలేదు. ఇది విద్యుత్ ఉత్పత్తిపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో విద్యుత్ను పొదుపుగా వినియోగించుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. దీపావళి సమయంలో చాలామంది తమ ఇళ్లలో, భవనాల్లో సీరియల్ బల్బ్ సెట్లను ఏర్పాటు చేసుకుంటారు. వీటికి ఎక్కువ విద్యుత్ అవసరం అవుతుంది. దీనికి బదులుగా మట్టి ప్రమిదలను వెలిగించడం ఉత్తమం.
- పొదుపు పాఠం - సీరియల్ బల్బు సెట్లకు బదులుగా మట్టి ప్రమిదలను ఏర్పాటు చేయడంతో ఒక్కో కుటుంబం 1.5 యూనిట్ల విద్యుత్తును ఆదా చేసినట్లు అవుతుంది.
వీలైనంత నీటిని ఆదా చేయాలి
పండుగ సందర్భంగా కుటుంబ సభ్యులందరూ ఒకచోట చేరడం వల్ల నీటి వినియోగం కూడా పెరుగుతుంది. ఎల్నినోను దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రతి కుటుంబం నీటిని పొదుపుగా వినియోగించుకోవాలి. వీటని పాటిస్తేనే కరవు నుంచి ఉపశమనం పొందవచ్చు. ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ ప్రకారం, గ్రామాలలో ఒక వ్యక్తికి సాధారణంగా తాగడానికి, స్నానానికి, బట్టలు ఉతకడానికి, వంట చేయడానికి, వంట పాత్రలు శుభ్రం చేసుకోవడానికి ఇలా అనేక అవసరాలకు రోజుకు 50 నుంచి 100 లీటర్ల నీరు అవసరమవుతుంది. అయితే పట్టణాలు, నగరాల్లో 130 నుంచి 150 లీటర్ల కంటే ఎక్కువ నీరు అవసరమని అంచనా.
దీనిని అనుసరించి గ్రామాలు, పట్టణాలలో ఒక కుటుంబానికి రోజుకు ఎన్ని లీటర్ల నీరు అవసరమో గుర్తించాలి. ప్రతి వ్యక్తి కనీసం 5 నుంచి 10 లీటర్ల నీటిని ఆదా చేయాలి. పండుగ సమయంలో పైపులకు బదులుగా తడి గుడ్డలతో ఇళ్లు, దుకాణాలు కార్యాలయాలను శుభ్రం చేయాలి. దీంతో ఎంతో నీటిని ఆదా చేసినవారమవుతాం.
- పొదుపు పాఠం - పైపులు వినియోగించాల్సిన చోట బకెట్లును, బకెట్లు ఉన్న చోట జగ్గులను, జగ్గులను వినియోగించాల్సిన చోట తడి వస్త్రాలను వినియోగిస్తే ఓ చిన్న కుటుంబం నీటి అవసరాలను తీర్చినవారమవుతాం.
మితంగా తినడమే ఆరోగ్యం
దీపావళి రోజున కుటుంబం మొత్తానికి నోరూరించే వంటకాలను తయారు చేస్తారు. ఇప్పటికే వర్షాలు లేకపోవడం, విద్యుత్ సరఫరా కొరత వంటి కారణాలతో పంటల దిగుబడులు చాలా వరకు తగ్గాయి. దీని ప్రభావం భవిష్యత్తులో తీవ్రంగా ఉండనుంది. ఈ విషయాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని ఇప్పటి నుంచే ఆహార వృథాను తగ్గించుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
కుటుంబ సభ్యుల అవసరాలకు, పూజా కార్యక్రమాలకు ఎన్ని రకాల స్వీట్లు, వంటకాలు తయారు చేస్తే పండుగ అంత ఘనంగా నిర్వహించుకున్నట్లు అనే విధానాన్ని పూర్తిగా విడిచిపెట్టాలని చెబుతున్నారు. 20 రకాలకు బదులుగా 10 రకాలు, 10 రకాలకు బదులుగా 5 రకాలతో సరిపెట్టుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. తక్కువ వండటం, మితంగా ఆహారం తినడం వృథాను అరికట్టడంతోపాటు ఆరోగ్యంగానూ ఉండగలుగుతాం.
- పొదుపు పాఠం - ఒక కుటుంబం దీపావళి సమయంలో తయారుచేసే స్వీట్లు, ఆహార పదార్థాల పరిమాణాన్ని సగానికి తగ్గిస్తే రూ.1,500 నుంచి రూ.2,000 వరకు ఆదా చేసినట్లవుతుంది.
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