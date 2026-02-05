ఫర్టిలైజర్ యాప్లో యూరియా ఇలా బుక్ చేసుకోండి
ఖరీఫ్ సీజన్లో రైతులకు యూరియా కష్టాలు - సమస్య తీర్చేందుకు 'ఫర్టిలైజర్ యాప్' తీసుకొచ్చిన ప్రభుత్వం - యాప్లో బుక్ చేసుకుంటే 2 రోజుల్లోనే రానున్న యూరియా
Published : February 5, 2026 at 2:59 PM IST
How To Book Urea Through Fertilizer Booking Mobile App : ఖరీఫ్ సీజన్ వచ్చిందంటే రైతులకు ప్రధానంగా వచ్చేది యూరియా సమస్య. గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా యూరియా కోసం రైతులు పడిన అవస్థలు వర్ణనాతీతం. తెల్లవారుజామునే దుకాణాల వద్ద బారులు తీరడం, గంటల తరబడి ఎదురుచూడటం, చివరకు యూరియా దొరకక నిరాశగా ఇంటికి తిరిగివెళ్లడం వంటి పరిస్థితులు రైతులను తీవ్రంగా వేధించాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఈసారి అలాంటి సమస్యలు తలెత్తకుండా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. రైతులకు సులభంగా యూరియా అందుబాటులోకి రావాలనే ఉద్దేశంతో 'ఫర్టిలైజర్ యాప్'ను ప్రవేశపెట్టింది.
ఎక్కడ ఉన్నా యూరియా బుకింగ్ సౌకర్యం : ఫర్టిలైజర్ యాప్ ద్వారా రైతులు ఎక్కడ ఉన్నా సరే యూరియాను బుక్ చేసుకునే అవకాశం కల్పించారు. గ్రామాల్లోనే కాకుండా ఇతర ప్రాంతాల్లో ఉన్న రైతులు కూడా తమ మొబైల్ ఫోన్ ద్వారానే బుకింగ్ చేసుకునే అవకాశం కల్పించారు. స్మార్ట్ఫోన్ లేని రైతుల కోసం సాధారణ ఫోన్కు వచ్చే ఎస్ఎంఎస్ విధానాన్ని కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. దీనివల్ల ప్రతి రైతుకూ సమాన అవకాశం లభిస్తోంది.
రిజిస్ట్రేషన్ విధానం చాలా సులువు : యాప్ను ఓపెన్ చేసిన తర్వాత రైతులు తమ వివరాలతో లాగిన్ కావాలి. భూమి ఉన్న రైతులు పట్టాదారు పాస్ పుస్తకం నంబర్ను, భూమిలేని లేదా కౌలు రైతులు ఆధార్ నంబర్ను ఉపయోగించి నమోదు చేసుకోవచ్చు. వివరాలు నమోదు చేసిన వెంటనే రైతు చరవాణికి ఓటీపీ వస్తుంది. ఆ ఓటీపీ ద్వారా రిజిస్ట్రేషన్ పూర్తి చేయవచ్చు. ఈ ప్రక్రియ చాలా సులభంగా ఉండటంతో రైతులు ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనాల్సిన అవసరం లేదు.
భూమి ఉన్న జిల్లాలోనే బుకింగ్ తప్పనిసరి : ఈ యాప్ ద్వారా యూరియా బుక్ చేసుకునే రైతులు తప్పనిసరిగా తమ సాగు భూమి ఉన్న జిల్లా నుంచే బుకింగ్ చేయాలి. ఒకసారి యూరియా తీసుకున్న రైతుకు మరోసారి బుకింగ్ చేసుకునే అవకాశం 15 రోజులు తర్వాతే లభిస్తుంది. బుక్ చేసుకున్న తర్వాత 48 గంటల్లోపు యూరియా బస్తాలను తీసుకోవాలి. నిర్ణీత సమయంలో తీసుకోకపోతే ఆ రైతు పేరు జాబితా నుంచి తొలగించబడుతుంది. అప్పుడు మళ్లీ కొత్తగా బుకింగ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
మొబైల్ నంబర్ మారితే ఏఈఓల సహాయం : కొంతమంది రైతులు ఫోన్ నంబర్ మారిన సందర్భాల్లో ఇబ్బందులు ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉంటుంది. అలాంటి వారు తమ కొత్త మొబైల్ నంబర్తో సమీపంలోని వ్యవసాయ విస్తరణాధికారులు (ఏఈఓలు) వద్దకు వెళ్లి వివరాలు మార్చుకోవాలి. గ్రామాల్లో ఏఈఓలు ఇంటింటికి వెళ్లి రైతులకు ఫర్టిలైజర్ యాప్ వాడకంపై అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. దీంతో రైతులు టెక్నాలజీని సులభంగా ఉపయోగించగలుగుతున్నారు.
సాగు విస్తీర్ణం ఆధారంగా యూరియా కేటాయింపు : ఫర్టిలైజర్ యాప్ ద్వారా యూరియాను భూమి విస్తీర్ణం ఆధారంగా కేటాయిస్తున్నారు. ఎకరం వరి పంటకు 3 బస్తాలు, మొక్కజొన్నకు 4 బస్తాలు, ఇతర పంటలకు 2 బస్తాలు కేటాయిస్తారు. ఎకరంలోపు భూమి ఉన్న రైతులకు ఒకే విడతలో రెండు నుంచి మూడు బస్తాలు ఇస్తారు. ఎకరానికి మించిన భూమి ఉన్న రైతులకు రెండు విడతల్లో పంపిణీ చేస్తారు. ఐదు ఎకరాలకు మించి ఉంటే మూడు విడతలు, ఇరవై ఎకరాలకు మించి ఉంటే నాలుగు విడతల్లో యూరియాను అందజేస్తారు.
దుకాణాల వద్దకు వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు : ఇకపై రైతులు యూరియా కోసం దుకాణాల వద్దకు వెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు. ఫర్టిలైజర్ యాప్ ద్వారానే యూరియా తీసుకోవాలని ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది. నేరుగా దుకాణాల వద్దకు వెళ్లిన రైతులను వెనుదిరిగి పంపిస్తారు. అవసరమున్న రైతులకు వ్యవసాయ అధికారులు సరైన సలహాలు, సూచనలు అందిస్తున్నారు. దీని వల్ల అక్రమ విక్రయాలు తగ్గడమే కాకుండా ప్రతి రైతుకూ న్యాయం జరుగుతుంది.
"ఫర్టిలైజర్ యాప్ అమలుతో గతంలో మాదిరిగా బారులు తీరే బాధలు పూర్తిగా తప్పాయి. యూరియా కోసం రైతులు పడే కష్టాలకు ఇది శాశ్వత పరిష్కారంగా మారుతోంది. ఆధునిక సాంకేతికతను వ్యవసాయ రంగంలోకి తీసుకొచ్చిన ఈ నిర్ణయం రైతులకు ఎంతో మేలు చేస్తోంది. ఖరీఫ్ సీజన్లో పంటల సాగు సజావుగా సాగేందుకు ఫర్టిలైజర్ యాప్ కీలక పాత్ర పోషించనుంది." - రాజ్నారాయణ, ఇన్ఛార్జి ఏడీఏ, రామాయంపేట
