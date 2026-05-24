ఉచిత సినిమాలతో సైబర్ మోసాలు - ఎలా జాగ్రత్త పడాలంటే?

ఓటీటీ సినిమాలతో సైబర్ మోసాలు - ఫ్రీ మూవీస్‌ పేరుతో మోసాలు - సినిమా వినోదం కోసం చూస్తే భారీ మూల్యం తప్పదు - సైబర్ మోసాల నుంచి ఎలా జాగ్రత్త పడాలంటే?

Fraud with OTT Movies With Unknown Links
By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 24, 2026 at 7:13 PM IST

ప్రస్తుతం సినిమా చూడడం కూడా ఖర్చుతో కూడుకున్న వ్యవహారంగా మారింది. థియేటర్‌లో కొత్త సినిమా చూడాలంటే ఒక్కో టికెట్‌కు రూ.200లకుపైనే ఖర్చు అవుతోంది. ఓటీటీ వేదికల్లో సినిమాలు చూడాలన్నా నెలసరి లేదా వార్షిక చందాలు చెల్లించాల్సి వస్తోంది. దీంతో కొంతమంది ఉచితంగా సినిమాలు చూసేందుకు ఇంటర్నెట్‌లో మార్గాలు వెతుకుతున్నారు. అయితే ఈ అత్యాశనే సైబర్ నేరగాళ్లు అవకాశంగా మార్చుకుంటున్నారు. ఉచిత సినిమాల పేరుతో ఆకర్షణీయమైన ప్రకటనలు చూపించి వందలాది మందిని మోసం చేస్తున్నారు.

నకిలీ లింకులతో ఉచ్చు : సైబర్ నేరగాళ్లు సోషల్ మీడియా వేదికలైన ఫేస్‌బుక్‌, ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ వంటి ప్లాట్‌ఫారమ్‌లలో ఆకర్షణీయమైన ప్రకటనలు పెడుతున్నారు. "కొత్త సినిమా ఉచితంగా చూడండి", "ఫ్రీ మూవీ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేయండి" వంటి సందేశాలతో ప్రజలను ఆకర్షిస్తున్నారు. వీటిని క్లిక్‌ చేసిన వెంటనే నకిలీ వెబ్‌సైట్లు తెరపై కనిపిస్తాయి. కొత్త సినిమాల పోస్టర్లు, నిజమైన వెబ్‌సైట్‌ల మాదిరి రూపకల్పనతో అవి అసలైనవేనని భావించేలా చేస్తారు. తర్వాత యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేయాలని సూచిస్తారు. ఇదే అసలు మోసానికి మొదటి అడుగు అవుతుంది.

మాల్‌వేర్‌తో ఫోన్‌పై పూర్తి పట్టు : వినియోగదారులు థర్డ్‌పార్టీ లింకుల ద్వారా యాప్‌లు డౌన్‌లోడ్ చేసుకున్న వెంటనే ఫోన్‌లో మాల్‌వేర్ ప్రవేశిస్తుంది. ఈ మాల్‌వేర్‌ల సహాయంతో సైబర్ నేరగాళ్లు ఫోన్‌పై పూర్తి నియంత్రణ సాధిస్తారు. ఫోన్‌కు వచ్చే ఓటీపీలు, సందేశాలు, ఈ-మెయిల్ వివరాలు, బ్యాంకింగ్ సమాచారం వంటి కీలక డేటా వారి చేతుల్లోకి వెళ్లిపోతుంది. అంతేకాదు ఫోన్‌లోని కాంటాక్టులు, ఫోటోలు, వీడియోలు కూడా దొంగిలించే ప్రమాదం ఉంది. కొన్ని సందర్భాల్లో ఫోటోలు, వీడియోలను మార్ఫింగ్ చేసి బ్లాక్‌మెయిల్​కి కూడా ఉపయోగిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.

హైదరాబాద్‌లో వెలుగుచూసిన ఘటన : ఇటీవల హైదరాబాద్​ నగరానికి చెందిన ఒక యువకుడు ఫేస్‌బుక్‌లో వచ్చిన ఉచిత సినిమా ప్రకటనను నమ్మి యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకున్నాడు. కొంతసేపటికి ఫోన్ సరిగా పనిచేయకపోవడంతో అనుమానం రావడంతో బ్యాంకు ఖాతాలను పరిశీలించాడు. అప్పటికే అతని ఖాతా నుంచి రూ.80 వేలతో పాటు అతని తల్లి ఖాతా నుంచి రూ.95 వేల వరకు నేరగాళ్లు దోచుకున్నట్లు తెలిసింది. ఇలాంటి ఘటనలు రోజురోజుకు పెరుగుతున్నాయి.

తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు :

  • ఉచితంగా సినిమాలు చూపిస్తామనే ప్రకటనలను అసలు నమ్మకూడదు.
  • నిర్మాణ సంస్థలు లేదా ఓటీటీ వేదికలు ఉచితంగా కొత్త సినిమాలు అందించడం చాలా అరుదు.
  • యాప్‌లను తప్పనిసరిగా అధికారిక వేదికలైన గూగుల్ ప్లే స్టోర్ లేదా యాప్ స్టోర్ నుంచే డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవాలి.
  • ఒకవేళ మోసపోయినట్లు అనుమానం వస్తే వెంటనే ఇంటర్నెట్ నిలిపివేయాలి.
  • బ్యాంకింగ్, యూపీఐ యాప్‌ల పాస్‌వర్డ్‌లు మార్చుకోవాలి.

అప్రమత్తతే రక్షణ : డిజిటల్ ప్రపంచంలో చిన్న నిర్లక్ష్యం పెద్ద నష్టానికి దారితీస్తుంది. ఉచితం అనే మాట విన్న వెంటనే నమ్మకుండా జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి. వినోదం కోసం చేసే చిన్న ప్రయత్నం ఆర్థికంగా, వ్యక్తిగతంగా పెద్ద సమస్యలకు దారి తీయకుండా అప్రమత్తంగా ఉండటం చాలా ముఖ్యం.

