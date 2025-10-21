ఇలా చదివితే టాపర్ మీరే - నిపుణులు ఇచ్చే సూచనలివే
పరీక్షలకు సన్నద్ధం కావడానికి ప్రణాళిక తప్పనిసరి - ప్రతి అంశంపై విషయవగాహన ముఖ్యం - నోట్స్, మ్యాప్స్ ఆధారంగా సమాచారం సంక్షిప్తంగా సులువుగా గుర్తించుకునే వీలు
Published : October 21, 2025 at 3:58 PM IST|
Updated : October 21, 2025 at 4:53 PM IST
Tricks To Crack Exams Telugu : మెరుగైన మార్కులతో పరీక్షల్లో ఎప్పుడూ అగ్రస్థానంలో నిలిచే ప్రతిభావంతులైన విద్యార్థులు చదివే తీరు ఎలా ఉంటుంది? వారి సన్నద్ధతలో కనిపించే ప్రధాన లక్షణాలు చూద్దాం. వాటిని శ్రద్ధగా పాటిస్తే ప్రతి ఒక్కరూ టాపర్ కావచ్చని నిపుణులు అంటున్నారు.
స్టడీ షెడ్యూల్ : పరీక్షలకు ప్రతి ఒక్కరూ ప్రిపేర్ అవుతారు. అయితే దీని కోసం ప్రణాళికను సిద్ధం చేసి దానిని అనుసరించి ప్రతి పాఠ్యాంశాన్ని చదువుకున్న వారే విజేతలుగా నిలుస్తారు. స్టడీ షెడ్యూల్ అంటే ఏదైనా ఒక సబ్జెక్టును లేదా విషయాన్ని ఒక సమయానికి కేటాయించి చదవుకోవడం. స్టడీ షెడ్యూల్ లేకుండా ఏ పరీక్షలోనూ ఎవరూ టాపర్గా నిలవలేరంటే అతిశయోక్తి కాదు. నిర్దిష్ట లక్ష్యాలు సాధించాలంటే ప్రణాళిక ప్రకారం చదువుకోవాల్సిందే. దీనిని పకడ్బందీగా రూపొందించుకోవాలి.
విషయ అవగాహన : ఏదైనా పాఠ్యాంశం, సమాచారన్ని గురించి లోతుగా పరిజ్ఞానాన్ని పెంచుకోవడం. అంటే మనం చదివిన అంశం గుర్తుంచుకోవడం మాత్రమే కాదు. దాని అర్థం, సందర్భం, దానిని సరైన సమయంలో వినియోగించడం వంటివి తెలియాలి. దీని ద్వారా మనకు సంబంధిత అంశంపై ఎంత అవగాహన ఉందో తెలుస్తుంది.
ఉదాహరణకు ఒక పాఠం చదివేటప్పుడు దానిపై అవగాహన వచ్చిందో లేదో తెలుసుకోవడానికి పాఠం సారాంశాన్ని తక్కువ పదాల్లో రాయగలగాలి. ఎదుటి వారికి చెప్పే స్థితిలో ఉంటే మనకు పూర్తిగా పాఠ్యాంశంపై అవగాహన ఉన్నట్టే. అంటే యాంత్రికంగా పాఠ్యాంశాలను బట్టీ కొట్టకుండా సబ్జెక్టును సంపూర్ణంగా అర్థం చేసుకోవాలి.
నోట్స్ మ్యాప్స్ : ఉపాధ్యాయుడు పాఠం చెప్పే సందర్భంలోనే షార్ట్ నోట్స్ను రాసుకోవడం ఉత్తమం. ఎక్కువ సమాచారం సంక్షిప్తంగా సులువుగా గుర్తించుకోవడానికి ఈ పద్ధతిని వినియోగిస్తారు. మనం చదువుకున్న పాఠ్యాంశం పుస్తకంలో ఉండే విధంగా చదివితే దాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి కొంత సమయం పడుతుంది. అదే పాఠ్యాంశాన్ని బొమ్మలు, చిన్న చిన్న గుర్తులు వంటిని రూపొందించి, పాఠ్యాంశాన్ని ఒక కథలా అల్లితే దాన్ని మరింత సులభంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇలా చదివేటప్పుడే నోట్ మ్యాప్ను గీయడం వల్ల పరీక్షల సమయంలో అందరికంటే ఎక్కువ అంశాలను చదువుకోగలుగుతాం. దీని ద్వారా ఎక్కువ అంశాలు గుర్తుంచుకోగలుగుతాం.
క్రమం తప్పకుండా : ఏదైనా పనిని అలవాటుగా ప్రతి రోజు ఒకే సమయంలో చేయడాన్ని క్రమం తప్పకుండా చేయడం అంటారు. దీనితో ఎంతటి కార్యాన్నైనా సులభంగా సాధించవచ్చు. క్రమం తప్పకుండా పాఠ్యాంశాలను సాధన చేయడం ద్వారా వాటిపై మనకు ఎంతో అవగాహన వస్తుంది. కొత్త విషయాలు తెలుసుకోవడానికి ఇది ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. పాఠ్యాంశాలను క్రమం తప్పకుండా సాధన చేయడం ద్వారా మన ప్రిపరేషన్లో లోటుపాట్లు, చిన్న చిన్న తప్పులను గుర్తించి వాటిని సరిచేయవచ్చు.
సమతూకం : పాఠాలను క్రమం తప్పకుండా సాధన చేస్తాం. అయితే వాటికి ప్రాధాన్యం ఇవ్వటం కూడా ఎంతో ముఖ్యం. తెలిసిన అంశాలను చిన్న చూపు చూసి పక్కన పెట్టకుండా వాటిని కూడా షెడ్యూల్లో భాగంగా చూసుకోవాలి.
క్రమశిక్షణ : పరీక్షలకు సిద్ధపడే వారికి క్రమశిక్షణ ఎంతో అవసరం. మనసు ఇతర విషయాలపైకి వెళ్లకుండా చదువు మీదే దృష్టి పెట్టగలగాలి. అనవసరంగా తిగడటం, లేని పోని విషయాల గురించి చర్చించడం వంటివి చేయకుండా సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి.