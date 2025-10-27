మీరు ఎక్కే బస్సు భద్రమేనా - ఇవి ఉంటే ప్రమాదాలను నియంత్రిచొచ్చు!
ప్రమాదాలతో గాల్లో దీపాలవుతున్న ప్రయాణికుల ప్రాణాలు - అగ్నిప్రమాదాల భద్రత, నివారణపై కేంద్రం మార్గదర్శకాలు - అగ్ని ప్రమాదాల నివారణకు 3 రకాల పరికరాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 27, 2025 at 11:01 AM IST
How To Avoid Fire Accidents in Sleeper Buses: బస్సు లోపలి భాగంతో పాటు బాడీ, రూఫ్ అందంగా కనిపించేలా ట్రావెల్స్ సంస్థలు అదనపు హంగులు అద్దుతూ భద్రతను పణంగా పెడుతున్నాయి. బస్సు లోపల మార్పుచేర్పులు చేసినప్పుడు నాణ్యమైన మెటీరియల్కు బదులు డబ్బులు మిగుల్చుకునేందుకు నాసిరకం మెటీరియల్ వాడుతున్నాయి. ఫలితంగా అగ్ని ప్రమాదాలు జరిగినప్పుడు మంటలు వేగంగా వ్యాపిస్తున్నాయి.
ప్రయాణికులు తప్పించుకునే మార్గాలు ఉండట్లేదు. 2023 అక్టోబరు నుంచి తయారవుతున్న బస్సుల్లో అగ్నిప్రమాదాల గుర్తింపు, నివారణ పరికరాలు తప్పనిసరి చేస్తూ కేంద్రం మార్గదర్శకాలు ఇచ్చింది. అంతకుముందున్న బస్సుల్లో ఇవి లేకపోవడంతో ప్రమాదాల వేళ ప్రయాణికుల ప్రాణాలు గాల్లో దీపాలవుతున్నాయి. వోల్వో, స్కానియా వంటి కంపెనీలు బాడీ బిల్డింగ్తో సహా బస్సులను తయారుచేసి ఇస్తాయి. ట్రావెల్స్ యజమానులు వీటిలో అదనపు సీట్లు, బెర్తులతో పాటు సీట్ల స్థానంలో బెర్తులు ఉండేలా ఆల్ట్రేషన్ చేయిస్తున్నారు. కర్నూలు వద్ద దగ్ధమైన వీ-కావేరి బస్సులోనూ ఇదే జరిగింది.
అడ్డగోలు విధానాలు: ఏ మోడల్ బస్సులనైనా సెంట్రల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ (సీఐఆర్టీ), ఆటోమోటివ్ రీసెర్చ్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియా (ఏఆర్ఏఐ) వంటి సంస్థలు ఆమోదించిన డిజైన్లతోనే రూపొందిస్తారు. సీట్లు, బెర్తులు ఎన్ని ఉండాలి? ప్రయాణికులు నడిచేందుకు మధ్యలో ఎంత ఖాళీ ఉండాలి? అత్యవసర ద్వారాలు ఎక్కడుండాలి? ఆపద వేళ బయటపడే మార్గాలేవి? వంటి మార్గదర్శకాలు ఇందులో ఉంటాయి. అయితే, ట్రావెల్స్ యజమానులు బస్సుల ఆల్ట్రేషన్ పేరిట వీటిని అడ్డగోలుగా మార్చేస్తున్నారు. సీట్ల స్థానంలో స్లీపర్ బెర్తులు అమర్చుతూ, అదనంగా బెర్తులు పెంచుతూ డిజైన్లను మార్చేస్తున్నారు.
కర్ణాటకలో ఐరావత భేష్: కర్ణాటక ఆర్టీసీ ఐరావత పేరుతో నడుపుతున్న కొత్త మోడల్ ఏసీ స్లీపర్ బస్సుల్లో అగ్నిప్రమాదాలను గుర్తించి, వెంటనే నియంత్రించే పరికరాలతో ఏర్పాట్లు ఉన్నాయి. దక్షిణాదిలో ఇతర ఆర్టీసీలతో పోలిస్తే కర్ణాటక ఆర్టీసీ దూరప్రాంత సర్వీసులకు అధునాతన బస్సులు నడుపుతోంది. ఈ జాగ్రత్తలను అన్ని ట్రావెల్స్ బస్సుల్లో ఉండేలా పర్యవేక్షిస్తే, ప్రయాణికులకు భద్రత ఉంటుంది.
ఒక్కో బస్సులో వీటి ఏర్పాటుకు రూ.2 లక్షల వరకు ఖర్చువుతుందని ఓ అంచనా ఉంది. ఏపీఎస్ఆర్టీసీ 2023లో కొత్త బస్సులు కొనుగోలు చేసింది. అగ్నిప్రమాద గుర్తింపు, నివారణ పరికరాలు తప్పనిసరి నిబంధన అమల్లోకి వచ్చాక, అవి లేకుండానే కొన్ని బస్సులకు బాడీ బిల్డింగ్ చేయించింది. రవాణా శాఖ అధికారులు వాటికి రిజిస్ట్రేషన్ చేయకుండా ఆపేస్తే చివరకు ఆర్టీసీ అధికారులు మళ్లీ నిధులు కేటాయించి, వాటిని ఏర్పాటుచేసి, రిజిస్ట్రేషన్ చేయించారు. ఇంతే కఠినంగా ప్రైవేటు ట్రావెల్స్ బస్సుల్లోనూ ఈ పరికరాలు ఏర్పాటు చేయించాలి.
3 రకాల హెచ్చరిక వ్యవస్థలు: బస్సుల్లో అగ్ని ప్రమాదాలను గుర్తించి, వెంటనే నివారించే పరికరాలు తప్పనిసరిగా ఏర్పాటు చేయాలని కేంద్ర రవాణా, జాతీయ రహదారుల మంత్రిత్వ శాఖ (మోర్త్) 2023 అక్టోబరులో ఆదేశాలిచ్చింది. అప్పటి నుంచి తయారైన బస్సుల్లో వీటిని అమర్చుతున్నారు. వీటిలో మూడు రకాల పరికరాలు ఉంటాయి.
1. ఇంజిన్లో మంటలు అంటుకుంటే వెంటనే డ్రైవర్ క్యాబిన్లోని సెన్సర్ ద్వారా అలారమ్ మోగి, అప్రమత్తం చేస్తుంది.
2. అగ్ని పుట్టినట్లు అలారం మోగడంతో పాటు నిర్దేశిత ఉష్ణోగ్రత కంటే వేడి పెరగగానే ఆ పరికరంలోని 2 రసాయనాలు ఆటోమేటిక్గా వ్యాపించడంతో మంటలు అదుపులోకి వస్తాయి.
3. మూడో రకంలో ప్రయాణికుల క్యాబిన్లోనూ ఏర్పాట్లు ఉంటాయి. బస్ రూఫ్లో 10-12 చోట్ల వాటర్ జెట్స్ ఉంటాయి. వీటిని బస్సు కిందిభాగంలోని సిలిండర్తో అనుసంధానిస్తారు. బస్సులో 3 మంటలు చెలరేగితే, వాటర్ జెట్స్ నుంచి నీరు సరఫరా అయ్యి, బస్సంతా వెదజల్లుతుంది. తద్వారా మంటలను నియంత్రిస్తుంది. ప్రయాణికులు బయటపడేందుకు అవకాశం ఉంటుంది.
నిబంధనలు తప్పనిసరి: బస్సు లోపలంతా అగ్ని నిరోధక మెటీరియల్నే వినియోగించాలి. సీట్లు, బెర్తులకు వాడే కుషన్, వాటిపై రెగ్జిన్ షీట్లు అగ్ని నిరోధక పదార్థంతో తయారైనవి ఉంటాయి. ఇవి వాడితే మంటల వ్యాప్తి తక్కువగా ఉంటుంది. బాడీ, రూఫ్ తదితరాలు కనిపించకుండా ప్లాస్టిక్ను వీలైనంత తక్కువగా వాడాలి. బస్సులో లైటింగ్, ఛార్జింగ్ పాయింట్స్ కనెక్టివిటీ తదితరాలకు ఇచ్చే విద్యుత్ వైరింగ్లోనూ వేడిని తట్టుకొనేవి (హీట్ రెసిస్టెంట్) ఎంచుకోవాలి. కర్టెన్లతో పాటు అదనపు హంగులకు అమర్చే మెటీరియల్ను కూడా మంటలను నెమ్మదిగా వ్యాపింపజేసేవే వినియోగించాలి.
"బస్సుల్లో అగ్ని ప్రమాదాలు" - మంటలు వేగంగా ఎలా వ్యాపిస్తాయి? - బయటపడలేమా?
