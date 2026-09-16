750 మంది నుంచి రూ.11.46 కోట్లు వసూలు - ఉద్యోగాల పేరుతో దంపతుల మోసం
'విదేశాల్లో మీకు బంగారు భవిష్యత్తు' అంటూ నకిలీ కన్సల్టెన్సీలు ఆకర్షణీయమైన ప్రకటనలు ఇస్తున్నాయి. సామాజిక మాధ్యమాల్లో నిరుద్యోగులకు వల వేస్తున్నాయి. విదేశీ కొలువుల ఆశ చూపి లక్షల రూపాయలు వసూలు చేస్తున్నాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 16, 2026 at 4:51 PM IST
Fake Foreign Job Consultancies : విదేశాల్లో స్థిరపడాలి. లక్షల్లో జీతం సంపాదించాలి. కన్నవారి కలలు నిజం చేయాలి. ఇదీ ఎందరో నిరుద్యోగ యువకుల ఆశ. ఇదే కేటుగాళ్లకు పెట్టుబడిగా మారుతోంది. 'విదేశాల్లో మీకు బంగారు భవిష్యత్తు' అంటూ నకిలీ కన్సల్టెన్సీలు ఆకర్షణీయమైన ప్రకటనలు ఇస్తున్నాయి. సామాజిక మాధ్యమాల్లో నిరుద్యోగులకు వల వేస్తున్నాయి. విదేశీ కొలువుల ఆశ చూపి లక్షల రూపాయలు వసూలు చేస్తున్నాయి. కల్లబొల్లి మాటలతో నిరుద్యోగ యువతను నిలువునా ముంచుతున్నాయి.
సౌజన్య, శ్రీనివాస్ అనే దంపతులు 'ఫ్లయింగ్ బోర్డర్స్' పేరుతో రాష్ట్రంలో పలు కన్సల్టెన్సీలు తెరిచారు. నిరుద్యోగులకు వల వేశారు. వారిని నమ్మించేందుకు నకిలీ ఇంటర్వ్యూలు నిర్వహించారు. విదేశీయుల పేర్లతో నకిలీ ఈ-మెయిల్స్ పంపారు. తమ ముఠా సభ్యులతోనే 'మాకు ఉద్యోగాలు వచ్చాయి' అంటూ సోషల్ మీడియాలో పోస్టులు పెట్టించారు. ఇదంతా నిజమేనని నిరుద్యోగులు నమ్మారు. ఐరోపా దేశాల్లో ఉద్యోగాల కోసం అప్పులు చేసి మరీ లక్షల రూపాయలు చెల్లించారు. ఇలా సుమారు 750 మందికి పైగా యువత నుంచి ఆ దంపతులు రూ.11.46 కోట్లు వసూలు చేశారు. కృష్ణా జిల్లాలో వీరిపై పలు కేసులు నమోదయ్యాయి. తాజాగా విశాఖ పరిధిలోనూ పదుల సంఖ్యలో బాధితులు వెలుగులోకి వచ్చారు.
విజిట్ వీసాతో మలేషియాకు : మలేషియాలో మంచి జీతం వస్తుందని ఓ కన్సల్టెన్సీ నమ్మబలికింది. గాజువాకకు చెందిన ఆ ఏజెన్సీ మాటలు నమ్మి రాజమహేంద్రవరానికి చెందిన దంపతులు రూ.4 లక్షలు చెల్లించారు. తీరా అక్కడికి వెళ్లాక కానీ తెలియలేదు. తమను కేవలం విజిట్ వీసాపై పంపారని. అక్కడ వారు నరకం అనుభవిస్తున్నారు. ఇచ్చే అరకొర జీతం కూడా ఆపేశారు. ఇండియాకు తిరిగి పంపబోమంటూ ఏజెంట్లు బెదిరింపులకు దిగారు. దీంతో ఆ దంపతులు భయాందోళనకు గురయ్యారు. తమను కాపాడాలంటూ ఇటీవల సీఎం, డిప్యూటీ సీఎంలకు మొరపెట్టుకుంటూ ఓ వీడియో విడుదల చేశారు.
మోసపోకుండా ఉండాలంటే : విదేశాలకు వెళ్లేముందు అభ్యర్థులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. పలు సూచనలు చేస్తున్నారు. అవేంటంటే.
- కన్సల్టెన్సీ లీగల్ స్టేటస్ తనిఖీ చేయాలి. భారత విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖలో నమోదు చేసుకున్నారో లేదో చూడాలి.
- కేంద్ర ప్రభుత్వ 'ఈ-మైగ్రేట్' వెబ్సైట్ను సందర్శించాలి. సదరు కన్సల్టెన్సీకి గుర్తింపు ఉందో లేదో లైవ్ స్టేటస్ చెక్ చేయాలి.
- కేవలం ఫోన్ కాల్స్, వాట్సప్ చాట్లనే నమ్మకూడదు. కన్సల్టెన్సీ శాశ్వత కార్యాలయానికి నేరుగా వెళ్లాలి.
- ఎంఈఏ లైసెన్స్ ఎప్పుడూ ప్రధాన కార్యాలయానికే ఉంటుంది. సబ్ ఏజెంట్లకు రిక్రూట్మెంట్ చేసే అర్హత ఉండదు. దళారులను అస్సలు నమ్మకూడదు.
- విదేశాల్లో పనిచేయాలంటే కచ్చితంగా 'ఎంప్లాయ్మెంట్ వీసా' ఉండాలి. విజిట్, టూరిస్ట్ వీసాలపై వెళ్లి ఉద్యోగం చేసుకోవచ్చని చెబితే నమ్మొద్దు.
- ఆఫర్ లెటర్లోని కంపెనీ పేరు, ఈ-మెయిల్ ఐడీని గూగుల్లో వెతకాలి. ఉచిత ఈ-మెయిల్స్ నుంచి వచ్చే ఆఫర్లను విశ్వసించకూడదు.
- ఆఫర్ లెటర్ నిజమో కాదో తెలుసుకోవడానికి సంబంధిత దేశపు ఎంబసీ హెల్ప్లైన్ను సంప్రదించి నిర్ధారించుకోవాలి.
- వీసా, విమాన టికెట్లు రాకముందే లక్షల్లో అడ్వాన్స్ అడిగితే ఇవ్వకూడదు. చెల్లింపులు బ్యాంకు ఖాతా ద్వారానే చేయాలి.
- మీ పాస్పోర్టు, ఒరిజినల్ సర్టిఫికెట్లను ఏ కన్సల్టెన్సీ వద్దా ఎప్పుడూ డిపాజిట్ చేయకూడదు.
"కన్సల్టెన్సీకి సీనియారిటీ ఉందా లేదా ముందుగా చూడాలి. వారి జీఎస్టీ, పాన్, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రికార్డులు ఎన్ని రోజుల నుంచి ఉన్నాయో తనిఖీ చేయాలి. కన్సల్టెన్సీ క్రెడిబిలిటీని కచ్చితంగా పరిశీలించాలి. స్థానిక ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్, సీఐఐ, ఇతర ట్రేడ్ బాడీస్ వద్ద వారి గురించి ఆరా తీయాలి. ఇప్పటివరకు నిరుద్యోగులను మోసం చేసిన ప్రమోటర్లు, కన్సల్టెన్సీల వివరాలను ఆన్లైన్ గ్యాలరీలో పెడితే, మరింత మంది మోసాల బారిన పడకుండా ఉంటారు. కన్సల్టెన్సీలపై ఏమాత్రం అనుమానం వచ్చినా వెంటనే పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయాలి." -ఒ.నరేష్కుమార్, రుషికొండ ఐటీ ఉపాధ్యక్షుడు, ఎయిర్ ట్రావెల్స్ అసోసియేషన్ ఉపాధ్యక్షుడు
యూకే వీసా మోసం కేసు - విచారణకు హాజరైన యూట్యూబర్ రమానందన
ఆర్థిక మోసాల కేసు - లుకౌట్ సర్క్యులర్ ఎత్తేస్తే లండన్ పోతా : యూట్యూబర్ రమానందన