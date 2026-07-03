బాలికల బంగారు భవిష్యత్కు 'సుకన్య సమృద్ధి యోజన' - ప్రయోజనాలు, దరఖాస్తు విధానం ఇలా
బాలికల ఉజ్వల భవిష్యత్కు సుకన్య సమృద్ధి యోజన పథకం - ఖాతా ప్రారంభించిన తేదీ నుంచి 21 ఏళ్ల తర్వాత పెద్దమొత్తంలో ప్రయోజనం - పథకానికి అర్హత, దరఖాస్తు విధానం వివరాలు మీకోసం
Published : July 3, 2026 at 10:25 PM IST|
Updated : July 3, 2026 at 10:49 PM IST
How to Apply Sukanya Samriddhi Yojana : ప్రజల కోసం కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఎన్నో సంక్షేమ పథకాలను అమలు చేస్తున్నాయి. అయితే చాలా మందికి వాటిపై సరైన అవగాహన లేకపోవడం కారణంగా పథకాలను సద్వినియోగం చేసుకోలేకపోతున్నారు. అలాంటి వాటిలో ఒకటి సుకన్య సమృద్ధి యోజన పథకం. బాలికల ఉజ్వల భవిష్యత్కు ఆర్థిక మద్ధతును ఇచ్చేందుకు ఈ ఫథకాన్ని కేంద్రం ప్రారంభించింది. అత్యధిక వడ్డీ, ఎలాంటి ట్యాక్స్ లేని ఈ పథకం ఆడబిడ్డల భవిష్యత్ అవసరాల కోసం పెద్ద మొత్తంలో నిధి కూడబెట్టాలనుకునే తల్లిదండ్రులకు ఈ స్కీమ్ ఓ వరం అని చెప్పొచ్చు. మరి ఈ పథకానికి ఎవరు అర్హులు? నెలకు ఎంతమొత్తంలో చెల్లించాలి? ప్రయోజనాలేంటి? అనే విషయాలను తెలుసుకుందాం.
అసలేంటీ ఈ పథకం : ఆడబిడ్డల సంక్షేమం కోసం 2015లో కేంద్ర ప్రభుత్వం సుకన్య సమృద్ధి యోజనను అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది. "బేటీ బచావో బేటీ పడావో" కార్యక్రమంలో భాగంగా దీనిని ప్రవేశపెట్టింది. ఆడబిడ్డల చదువులు, పెళ్లిళ్లకు అయ్యే ఖర్చులు తీర్చే ఉద్దేశంతో వారి తల్లిదండ్రులు పెట్టుబడులు పెట్టేవిధంగా ప్రోత్సహించడమే ఈ పథకం ముఖ్య లక్ష్యం.
ఎవరు చేరొచ్చంటే ?: అప్పుడే పుట్టిన శిశువు నుంచి 10 సంవత్సరాల వయసులో గల ఆడబిడ్డల పేరుమీద సుకన్య సమృద్ధి పథకంలో చేరొచ్చు. ఒక ఫ్యామిలీలోని ఇద్దరు బాలికలకు ఈ పథకం వర్తిస్తుంది. ఒక ఆర్థిక సంవత్సరంలో రూ.250 నుంచి రూ.1.50 లక్షల వరకు జమ చేసుకోవచ్చు. ఖాతా ప్రారంభించిన నాటి నుంచి సంవత్సరాల వరకు డబ్బులు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఆ తర్వాత కూడా మీరు జమ చేసిన నగదుపై వడ్డీ వస్తుంది. బాలికకు 18 ఏళ్లు నిండిన తర్వాత ఉన్నత విద్యాభ్యాసం కోసం జమ అయిన మొత్తంలో 50 శాతం విత్డ్రాకు అవకాశం ఉంటుంది. అకౌంట్ ప్రారంభించి 21 ఏళ్లు పూర్తయిన తర్వాత అసలు, వడ్డీ మొత్తాన్ని తీసుకోవచ్చు.
గరిష్ఠంగా ఎంత మొత్తం పొందొచ్చు? : సుకన్య సమృద్ధి పథకంపై ప్రస్తుతం 8.2 శాతం వార్షిక వడ్డీని ప్రభుత్వం చెల్లిస్తోంది. ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ పథకాలు, ఇతర ప్రభుత్వ పథకాలతో పోల్చినట్లయితే అత్యధిక వడ్డీ లభిస్తోంది. పథకంలో చేరిన తొలి ఏడాది నుంచే ఏటా నిర్ణయించిన గరిష్ఠ పరిమితి రూ.1.50 లక్షలు చొప్పున 15 ఏళ్ల పాటు జమ చేసినట్లయితే 21 ఏళ్లకు ఆ మొత్తం రూ.70 లక్షలు అవుతుంది. ఇందులో వాస్తవంలో చెల్లించేది రూ.22.5 లక్షలు అయితే, మిగిలిన రూ.40 లక్షలకు పైగా వడ్డీ రూపంలోనే లబ్దిదారునికి సమకూరుతుంది. అందువల్ల ఈ పథకంలో వీలైనంత తక్కువ వయసులో చేరడం ఉత్తమం. అప్పుడే బాలికకు యుక్త వయసు వచ్చే సరికి పెద్దమొత్తంలో నగదు చేతికందుతుంది.
ఖాతా తెరవడం ఇలా :
- 10 సంవత్సరాల వయసులోపు ఇద్దరు ఆడపిల్లలు అర్హులు.
- పోస్ట్ ఆఫీస్లో రూ.250తో ఖాతా తెరవాలి.
- అప్పుడే పుట్టిన ఆడ బిడ్డకు కూడా ఈ పథకం వర్తిస్తుంది.
- ఆడపిల్ల పుట్టిన తేదీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ సర్టిఫికెట్ జిరాక్స్, తల్లి లేదా తండ్రి ఆధార్ కార్డు, ఏదైనా ఐడీ కార్డు జిరాక్స్, 3 పాస్పోర్టు ఫొటోలు పోస్ట్ ఆఫీస్లో అందజేయాలి.
- ఒక ఆర్థిక సంవత్సరంలో రూ.250 నుంచి రూ.1,50,000 వరకు ఎంతైనా, ఎన్ని సార్లైనా క్రెడిట్ చేసుకోవచ్చు.
- ఖాతా ప్రారంభించిన తేదీ నుంచి 21 ఏళ్ల వరకు కొనసాగాలి.
- అమ్మాయి వయసు 18 ఏళ్లు నిండిన తర్వాత అప్పటి వరకు అకౌంట్లో జమ అయిన మొత్తంలో 50 శాతం వరకు నగదు విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు.
- ఈ పథకంలో జమ చేసిన మొత్తానికి, వచ్చే వడ్డీకి, ఖాతా కాల పరిమితి ముగిసిన అనంతరం అందుకునే మొత్తానికి పన్ను మినహాయింపు వర్తిస్తుంది.
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