ETV Bharat / state

పని ప్రదేశంలో ప్రమాదంతో వైకల్యమా? - ఉచితంగా రూ.5 లక్షల సాయం - ఇలా అప్లై చేయండి

కార్మికులు పని చేసే ప్రాంతాల్లో ప్రమాదం జరిగే అవకాశాలు - ఈ నేపథ్యంలో వారికి గాయాలతో పాటు వైకల్యం ఏర్పడే అవకాశం - వీరికి ఆర్థిక సాయం అందించేందుకు ప్రత్యేక పథకం

How To Apply For Disability Relief Scheme
How To Apply For Disability Relief Scheme (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 11, 2026 at 8:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

How To Apply For Disability Relief Scheme : రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కార్మికులను ఉద్దేశించి అనేక రకాల సంక్షేమ పథకాలను అమలు చేస్తోంది. ఈ పథకాల ద్వారా కార్మికులకు అనేక ప్రయోజనాలు కల్పిస్తూ వారి బతుకుల్లో వెలుగును నింపుతోంది. అయితే ప్రత్యేకంగా తమ విధులను నిర్వహిస్తుండగా గాయాలపాలై వైకల్యం పొందే వారికోసం ఓ ప్రతేక పథకాన్ని అమలు చేస్తోంది. ఈ పథకం పేరే 'డిసేబిలిటీ రిలీఫ్​ స్కీమ్​'.

రూ. 5 లక్షల ఆర్థిక సాయం : కార్మికులు పని చేసే ప్రాంతాల్లో ఏదైనా ప్రమాదం జరిగే అవకాశాలు ఉంటాయి. ఇలాంటి ఘటనలు చోటుచేసుకునే క్రమంలో కార్మికుడి శరీరానికి గాయాలు కావడంతో పాటు వైకల్యం సంభవించే అవకాశాలూ ఉన్నాయి. ఈ విధంగా ప్రమాదాలు సంభవించి శాశ్వత వైకల్యం ఏర్పడితే ప్రభుత్వం రూ. 5 లక్షల ఆర్థిక సాయం చేస్తుంది. అదే పాక్షిక వైకల్యానికి రూ.4 లక్షల వరకు పొందవచ్చు. అయితే ఈ పథకానికి అర్హతలు ఏమిటి? దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు ఏయే పత్రాలు అవసరం? ఎలా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి? అనే పూర్తి విషయాన్ని ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

అర్హతలు : తెలంగాణ ప్రభుత్వం అందించే ఈ ఆర్థిక సాయం పొందాలంటే పలు నిబంధనలు తప్పనిసరి. అవేంటంటే కార్మికులు తెలంగాణ భవన, నిర్మాణ లేదా ఇతర నిర్మాణ రంగాల కార్మిక సంక్షేమ బోర్డులో సభ్యత్వం పొంది ఉండాలి. అనగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం కార్మికులకు జారీ చేసిన లేబర్​ కార్డు (గుర్తింపు కార్డు) కలిగి ఉండాలి. దీనితో పాటు పని ప్రదేశంలోనే ప్రమాదం సంభవించడంతోనే వైకల్యం ఏర్పడి ఉండాలి.

దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు కావాల్సిన పత్రాలు :

  • దరఖాస్తుదారుడి పాస్​పోర్టు సైజ్ ఫొటో
  • అధార్ కార్డు
  • బాధిత కార్మికుడి రిజిస్ట్రేషన్ కార్డు (ఒరిజినల్​)
  • రెన్యూవల్​ చలాన్​ కాపీ
  • డిసేబిలిటీ సర్టిఫికెట్​ (ప్రభుత్వ అధికారులు జారీ చేసినది)
  • ఎఫ్​ఐఆర్​ కాపీ (ఒక వేళ పోలీసు కేసు నమోదైతే)
  • అడ్వాన్స్​ స్టాంపెడ్​ రశీదు
  • బ్యాంకు పాస్​పుస్తకం కాపీ

కార్మికుడు మరణిస్తే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రూ.లక్ష ఆర్థిక సాయం చేస్తుందనే విషయం గురించి ప్రజలకు పెద్దగా అవగాహన లేదు. అయితే దీనికోసం ఏవిధంగా అప్లై చేసుకోవాలి అనే విషయాన్ని ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

దరఖాస్తు విధానం :

  • కార్మికులు పని చేస్తున్న ప్రదేశంలో ఏదైనా అనుకోని ప్రమాదం సంభవించి పాక్షిక లేదా శాశ్వత వైకల్యం పొందితే ఈ పథకానికి అప్లై చేయవచ్చు. ఈ పథకం కింద లబ్ధి పొందేందుకు అఫ్​లైన్​ పద్దతిలోనే దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. దీనికోసం దరఖాస్తు దారులు ముందుగా డిసెబిలిటీ పథకానికి సంబంధించిన అప్లికేషన్​ ఫామ్​ను పొందాలి.
  • దీనికోసం దగ్గరలోని కార్మిక శాఖ కార్యాలయాన్ని సంప్రదించాలి. అక్కడే అప్లికేషన్​ఫాం లభిస్తుంది. లేదా ఆన్​లైన్​లో కార్మిక శాఖ అధికారిక వెబ్​సైట్​లోకి వెళ్లి దీనికి సంబంధించిన ఫామ్​ని డౌన్​లోడ్​ చేసుకుని ప్రింట్ తీసుకోవాలి.
  • అయితే ఈ డిసేబిలిటీ ఫామ్​ని పొందిన తర్వాత దీనిలో అడిగిన వివరాలన్నింటినీ మనం తప్పులు లేకుండా నింపాల్సి ఉంటుంది. తర్వాత వీటికి అదనంగా అవసరమైన పత్రాలను జత చేయాల్సి ఉంటుంది.
  • తర్వాత చివరిగా ఈ ఫామ్​పై దరఖాస్తుదారుని సంతకం చేయాలి. దీనిని కార్మిక శాకఖలోని సంబంధిత అధికారి వద్ద ఈ పత్రాలను సమర్పించాలి.
  • అప్లికేషన్​ అధికారులకు దరఖాస్తు చేసినట్లు వారి నుంచి బదులుగా ఓ రిసిప్ట్​ను తీసుకోవాలి.
  • ఆ రిసిప్ట్​పై మనం అప్లికేషన్​ అందజేసిన తేదీ, సమయంతో పాటు మరిన్ని ముఖ్యమైన వివరాలు సరిగా నమోదయ్యాయా లేదా అనే విషయాలను చెక్​ చేసుకోవడం మంచిది.
  • ఆపై మన దరఖాస్తు అసిస్టెంట్ కమిషనర్​ స్థాయికి తగ్గని ప్రభుత్వ అధికారి వద్దకు చేరుతుంది. వారే దీనిపై పూర్తి విచారణ జరుపుతారు.
  • అప్పుడు ప్రమాదవశాత్తుగా శాశ్వత లేదా పాక్షిక వైకల్యం పొందినట్లు నిర్ధారణ జరిగితే బాధిత కార్మికుడి బ్యాంకు ఖాతా లోనికి డబ్బులు జమ అవుతాయి.

'లేబర్​ కార్డు'తో ఇన్ని ప్రయోజనాలున్నాయా? - అవగాహన రాహిత్యంతో పథకాలకు దూరం!

TAGGED:

APPLY FOR DISABILITY RELIEF SCHEME
వైకల్యం ఏర్పడితే ప్రభుత్వం సాయం
TELANGANA DISABILITY RELIEF SCHEME
DISABILITY RELIEF FOR WORKERS TG
DISABILITY RELIEF SCHEME TELANGANA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.