పని ప్రదేశంలో ప్రమాదంతో వైకల్యమా? - ఉచితంగా రూ.5 లక్షల సాయం - ఇలా అప్లై చేయండి
కార్మికులు పని చేసే ప్రాంతాల్లో ప్రమాదం జరిగే అవకాశాలు - ఈ నేపథ్యంలో వారికి గాయాలతో పాటు వైకల్యం ఏర్పడే అవకాశం - వీరికి ఆర్థిక సాయం అందించేందుకు ప్రత్యేక పథకం
Published : February 11, 2026 at 8:20 PM IST
How To Apply For Disability Relief Scheme : రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కార్మికులను ఉద్దేశించి అనేక రకాల సంక్షేమ పథకాలను అమలు చేస్తోంది. ఈ పథకాల ద్వారా కార్మికులకు అనేక ప్రయోజనాలు కల్పిస్తూ వారి బతుకుల్లో వెలుగును నింపుతోంది. అయితే ప్రత్యేకంగా తమ విధులను నిర్వహిస్తుండగా గాయాలపాలై వైకల్యం పొందే వారికోసం ఓ ప్రతేక పథకాన్ని అమలు చేస్తోంది. ఈ పథకం పేరే 'డిసేబిలిటీ రిలీఫ్ స్కీమ్'.
రూ. 5 లక్షల ఆర్థిక సాయం : కార్మికులు పని చేసే ప్రాంతాల్లో ఏదైనా ప్రమాదం జరిగే అవకాశాలు ఉంటాయి. ఇలాంటి ఘటనలు చోటుచేసుకునే క్రమంలో కార్మికుడి శరీరానికి గాయాలు కావడంతో పాటు వైకల్యం సంభవించే అవకాశాలూ ఉన్నాయి. ఈ విధంగా ప్రమాదాలు సంభవించి శాశ్వత వైకల్యం ఏర్పడితే ప్రభుత్వం రూ. 5 లక్షల ఆర్థిక సాయం చేస్తుంది. అదే పాక్షిక వైకల్యానికి రూ.4 లక్షల వరకు పొందవచ్చు. అయితే ఈ పథకానికి అర్హతలు ఏమిటి? దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు ఏయే పత్రాలు అవసరం? ఎలా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి? అనే పూర్తి విషయాన్ని ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
అర్హతలు : తెలంగాణ ప్రభుత్వం అందించే ఈ ఆర్థిక సాయం పొందాలంటే పలు నిబంధనలు తప్పనిసరి. అవేంటంటే కార్మికులు తెలంగాణ భవన, నిర్మాణ లేదా ఇతర నిర్మాణ రంగాల కార్మిక సంక్షేమ బోర్డులో సభ్యత్వం పొంది ఉండాలి. అనగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం కార్మికులకు జారీ చేసిన లేబర్ కార్డు (గుర్తింపు కార్డు) కలిగి ఉండాలి. దీనితో పాటు పని ప్రదేశంలోనే ప్రమాదం సంభవించడంతోనే వైకల్యం ఏర్పడి ఉండాలి.
దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు కావాల్సిన పత్రాలు :
- దరఖాస్తుదారుడి పాస్పోర్టు సైజ్ ఫొటో
- అధార్ కార్డు
- బాధిత కార్మికుడి రిజిస్ట్రేషన్ కార్డు (ఒరిజినల్)
- రెన్యూవల్ చలాన్ కాపీ
- డిసేబిలిటీ సర్టిఫికెట్ (ప్రభుత్వ అధికారులు జారీ చేసినది)
- ఎఫ్ఐఆర్ కాపీ (ఒక వేళ పోలీసు కేసు నమోదైతే)
- అడ్వాన్స్ స్టాంపెడ్ రశీదు
- బ్యాంకు పాస్పుస్తకం కాపీ
కార్మికుడు మరణిస్తే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రూ.లక్ష ఆర్థిక సాయం చేస్తుందనే విషయం గురించి ప్రజలకు పెద్దగా అవగాహన లేదు. అయితే దీనికోసం ఏవిధంగా అప్లై చేసుకోవాలి అనే విషయాన్ని ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
దరఖాస్తు విధానం :
- కార్మికులు పని చేస్తున్న ప్రదేశంలో ఏదైనా అనుకోని ప్రమాదం సంభవించి పాక్షిక లేదా శాశ్వత వైకల్యం పొందితే ఈ పథకానికి అప్లై చేయవచ్చు. ఈ పథకం కింద లబ్ధి పొందేందుకు అఫ్లైన్ పద్దతిలోనే దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. దీనికోసం దరఖాస్తు దారులు ముందుగా డిసెబిలిటీ పథకానికి సంబంధించిన అప్లికేషన్ ఫామ్ను పొందాలి.
- దీనికోసం దగ్గరలోని కార్మిక శాఖ కార్యాలయాన్ని సంప్రదించాలి. అక్కడే అప్లికేషన్ఫాం లభిస్తుంది. లేదా ఆన్లైన్లో కార్మిక శాఖ అధికారిక వెబ్సైట్లోకి వెళ్లి దీనికి సంబంధించిన ఫామ్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని ప్రింట్ తీసుకోవాలి.
- అయితే ఈ డిసేబిలిటీ ఫామ్ని పొందిన తర్వాత దీనిలో అడిగిన వివరాలన్నింటినీ మనం తప్పులు లేకుండా నింపాల్సి ఉంటుంది. తర్వాత వీటికి అదనంగా అవసరమైన పత్రాలను జత చేయాల్సి ఉంటుంది.
- తర్వాత చివరిగా ఈ ఫామ్పై దరఖాస్తుదారుని సంతకం చేయాలి. దీనిని కార్మిక శాకఖలోని సంబంధిత అధికారి వద్ద ఈ పత్రాలను సమర్పించాలి.
- అప్లికేషన్ అధికారులకు దరఖాస్తు చేసినట్లు వారి నుంచి బదులుగా ఓ రిసిప్ట్ను తీసుకోవాలి.
- ఆ రిసిప్ట్పై మనం అప్లికేషన్ అందజేసిన తేదీ, సమయంతో పాటు మరిన్ని ముఖ్యమైన వివరాలు సరిగా నమోదయ్యాయా లేదా అనే విషయాలను చెక్ చేసుకోవడం మంచిది.
- ఆపై మన దరఖాస్తు అసిస్టెంట్ కమిషనర్ స్థాయికి తగ్గని ప్రభుత్వ అధికారి వద్దకు చేరుతుంది. వారే దీనిపై పూర్తి విచారణ జరుపుతారు.
- అప్పుడు ప్రమాదవశాత్తుగా శాశ్వత లేదా పాక్షిక వైకల్యం పొందినట్లు నిర్ధారణ జరిగితే బాధిత కార్మికుడి బ్యాంకు ఖాతా లోనికి డబ్బులు జమ అవుతాయి.
