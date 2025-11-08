మీకు మ్యారేజ్ సర్టిఫికెట్ ఉందా? - లేదంటే ఈ సింపుల్ స్టెప్స్తో ఈజీగా పొందండి
పెళ్లి వేడుకలను హంగూ ఆర్బాటాలతో జరుపుకొంటున్న యువ జంటలు - వివాహ రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకోవడంలో మాత్రం అశ్రద్ధ - ఈ పత్రాలుంటే మూడు నెలల్లోపే మ్యారేజ్ సర్టిఫికెట్!
Published : November 8, 2025 at 7:55 PM IST
How to Apply For Marriage Certificate Online In Telangana : ఈ తరం యువ జంటలు పెళ్లి వేడుకలను హంగూ ఆర్భాటాలతో ఎంతో ఘనంగా జరుపుకొంటున్నారు. ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలోనూ వివాహం అనేది ఒక మరిచిపోలేని మధురమైన ఘట్టం. అయితే ఈ వేడుకల హడావిడిలో పడి చాలా మంది యువ దంపతులు తమ వివాహాన్ని ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకోవడంలో మాత్రం అశ్రద్ధ చూపుతున్నారు.
ఫలితంగా వివాహమైన అమ్మాయి, అబ్బాయిలు ఆధార్ కార్డులో పేర్లు, అడ్రస్ మార్పులతో పాటు దంపతులకు వివిధ అవసరాలు, పథకాలను అందిపుచ్చుకునే తరుణంలో ఇబ్బందులు పడాల్సి వస్తోంది. పెళ్లి తంతు ముగిసిన వెంటనే మ్యారేజ్ రిజిస్ట్రేషన్పై దృష్టి సారిస్తే అవసరమైన వేళ ఇబ్బంది ఉండదు. అసలు వివాహ రిజిస్ట్రేషన్ ఏవిధంగా చేసుకోవాలి? ఏఏ డాక్యుమెంట్లు అవసరముంటాయి? తదితర వివరాలు మీకోసం.
మూడు నెలల లోపే : వివాహమైన మూడు నెలల లోపు పట్టణ పరిధిలో పురపాలక సంఘం, గ్రామాల్లో అయితే పంచాయతీ ఆఫీసుల్లో సంప్రదించి వివాహం జరిగినట్లుగా పత్రాలు తీసుకున్నప్పటికీ కొన్ని అవసరాలకు ఈ డాక్యుమెంట్లు ఉపయోగపడటం లేదు. కచ్చితంగా సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయానికి వెళ్లి మళ్లీ రిజిస్ట్రేషన్ నమోదు చేసుకోవడం ఉత్తమం. ప్రస్తుతం ఆయా ఆఫీసుల్లో హిందూ వివాహ రిజిస్ట్రేషన్లు మాత్రమే జరుగుతుండగా క్రైస్తవులు, ముస్లింలు ఆయా చర్చి, మసీదుల్లో నమోదు అనంతరం సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయాల్లో కూడా ప్రక్రియను పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుంది.
వివాహ రిజిస్ట్రేషన్కు కావాల్సిన డాక్యుమెంట్లు ఇవే : వివాహం చేసుకున్న ఇరువురి శుభలేఖ, వధూవరుల ధ్రువీకరణ పత్రాల జిరాక్సులు, పెళ్లి జరిగిన తర్వాతి ఫొటోలు దరఖాస్తుతోపాటు జత చేయాల్సి ఉంటుంది. విద్యావంతులైతే పదో తరగతి సర్టిఫికెట్ జిరాక్సును సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. ఇరువురి తరఫున ఇద్దరేసి సాక్షులు సంతకాలు చేసి వారి ఆధార్ కార్డుల జిరాక్సు, దరఖాస్తు పూర్తయ్యాక ఆయా ధ్రువీకరణ పత్రాలపై గెజిటెడ్ అధికారితో సంతకాలు చేయించి, ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు రుసుము చెల్లించాలి. అనంతరం సబ్ రిజిస్ట్రార్ కార్యాలయంలో సమర్పించాలి. కొన్ని రోజుల్లో వివాహ రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికెట్ అందుతుంది. పూర్తి వివరాలకు అధికారిక వెబ్సైట్ www.registretion.telangana.gov.inను సందర్శించండి. మీ సేవా కేంద్రాన్ని సందర్శించి కూడా వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు.
ఇతర మార్గాల్లో పెళ్లి చేసుకున్న నెల గడువు : సెక్షన్-16 ప్రకారం హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం కాకుండా ఇతర మార్గాల్లో వివాహం చేసుకుని ధ్రువీకరణ పత్రం కోసం వచ్చే వారికి సైతం నెలరోజుల పాటు గడువు విధించి, పై నిబంధనల ప్రకారమే ధ్రువీకరణ పత్రాన్ని జారీ చేస్తారు. కులాంతర వివాహాలు సైతం ప్రత్యేక వివాహాల కిందకే వస్తాయి.
మ్యారేజ్ రిజిస్ట్రేషన్ చేయించడం మర్చిపోవద్దు : పెళ్లి జరిగాక వివాహ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవడం అతి ముఖ్యమైనది. అయితే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో చాలా మందికి దీనిపై అవగాహన లేకపోవడం వల్ల చేయించుకోవడం లేదు. తద్వారా భవిష్యత్తులో ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సిన అవసరం ఉండదు. మ్యారేజ్ సర్టిఫికెట్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకునే ప్రక్రియ కూడా చాలా సులభం.
