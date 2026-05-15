మీ పాస్​పోర్టు కనిపించట్లేదా? - ఈ ఒక్క పని చేస్తే మళ్లీ పొందొచ్చు

ఏదైనా ప్రభుత్వ గుర్తింపు కార్డుతో పాస్​పోర్టు ఆఫీస్​లో అధికారులను సంప్రదిస్తే చాలు - డాక్యుమెంట్​ లాస్ట్​ లేదా పాస్​పోర్టు లాస్ట్​ పేరుతో ఫిర్యాదు - అధికారిక వెబ్​సైట్​లో దరఖాస్తు చేసుకునే అవకాశం

How to Apply for Lost Passport
By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 15, 2026 at 12:53 PM IST

How to Apply for Lost Passport : విద్య, ఉద్యోగ, వ్యాపారం, టూర్​ ఇలా రకరకాల పనుల కోసం అనేక మంది విదేశాలకు వెళ్లేందుకు సిద్ధమవుతుంటారు. అలాంటి వారికి బయటి దేశాలకు వెళ్లాలంటే పాస్​పోర్టు తప్పనిసరిగా ఉండాల్సిందే. కొందరు ముందు జాగ్రత్తగా ఆలోచించి తర్వాత ఎప్పుడైనా విదేశాలకు వెళ్లొచ్చని ముందస్తుగా పాస్​పోర్టు తీసి పెట్టుకుంటారు. తీరా విదేశాలకు వెళ్లే అవకాశం వచ్చే సమయానికి పాస్​పోర్టు కనిపించదు. ఈ పరిస్థితిలో లాస్​ అయిన పాస్​పోర్ట్​ను తిరిగి పొందాలా? లేక కొత్తది తీసుకోవాలా? అనే అయోమయంలో ఉన్నారా? అయితే అలాంటి వారు పాస్​పోర్ట్​ ఆఫీస్​కు వెళ్లి ఈ ఒక్క పని చేస్తే చాలు. మరి అదేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

ఇలా చేయండి :

  • ప్రభుత్వ గుర్తింపు కార్డు ఏదైనా సరే దాన్ని తీసుకొని మీ ప్రాంతీయ పాస్​పోర్టు కార్యాలయానికి వెళ్లి అధికారులను సంప్రదిస్తే ఆ వ్యక్తి పేరు, తండ్రి, భర్త లేదా భార్య పేరు వంటి వివరాలను పరిశీలించి పాత పాస్​పోర్టు నంబరు ఇస్తారు.
  • ఆ నంబరు ఆధారంగా మీ సేవా కేంద్రంలో రూ.1080 చెల్లించి దరఖాస్తు చేస్తే, అది డాక్యుమెంట్​ లాస్ట్​ లేదా పాస్​పోర్టు లాస్ట్ ఫిర్యాదు కింద​ అక్కడి నుంచి సంబంధిత ఠాణాకు వెళ్తుంది.
  • తర్వాత పాస్​పోర్టు ఎలా పోయిందో తెలుపుతూ పోలీస్​ స్టేషన్​లోనూ ఫిర్యాదు చేయొచ్చు. అధీకృత అధికారి విచారణ అనంతరం ధ్రువీకరణ పత్రం తిరిగి ఆన్​లైన్​లో అప్​లోడ్​ చేస్తారు. ఆ తర్వాత అది సిద్ధమైనట్లు మొబైల్​కు మెసేజ్​ వస్తుంది.
  • ఆ పాస్​పోర్టుకు కొత్తగా దరఖాస్తు చేసుకున్నా లేదా రీఇష్యూ కోసమైనా అధికారిక వెబ్​సైట్​ www.passportindia.gov.in లో దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. మీకు నచ్చిన రోజున స్లాట్​ బుకింగ్​ చేసుకొని, ఆన్​లైన్​లోనే రూ.1500 చెల్లించాలి. ఇదంతా 36 పేజీల పాస్​పోర్టుకు మాత్రమే. అదే 60 పేజీల పాస్​పోర్టు అయితే రూ.2000 చెల్లించాలి.
  • అప్లికేషన్​ రిఫరెన్స్​ నంబరుతో కూడిన దరఖాస్తును ప్రింట్​ తీసుకొని సంబంధిత ఇతర ఒరిజినల్​ సర్టిఫికేట్స్​తో కలిపి ఎంపిక చేసుకున్న పాస్​పోర్టు సేవా కేంద్రానికి వెళ్తే దరఖాస్తు ప్రక్రియ పూర్తవుతుంది. అదే విధంగా తత్కాల్​లో కూడా చేసుకోవచ్చు. 36 పేజీల పాస్​పోర్టు కోసం రూ.3,500, 60 పేజీల పాస్​పోర్టు కోసం రూ.4000 చెల్లించాలి.

ఇటీవల జరిగిన ఘటన : బంజారాహిల్స్​కు చెందిన సునీల్​ 15 ఏళ్ల క్రితం పాస్​పార్ట్​ తీసుకున్నారు. ఇప్పుడు ఆయనకు విదేశాలకు వెళ్లే అవకాశం రావడంతో పాస్​పోర్టు కోసం వెతకగా కనిపించలేదు. ఈ మేరకు గడువు తీరింది కదా కొత్తది తీసుకుంటే సరిపోతుందని భావించి అపాయింట్​మెంట్​ బుక్​ చేశారు. తీరా పాస్​పోర్టు సేవా కేంద్రానికి వెళ్తే దరఖాస్తును తిరస్కరించారు. తనకు ఇంతకు ముందు పాస్​పోర్టు ఉందని పంపించేశారు. చాలా మందికి ఈ సమస్య ఎదురవుతుంటుంది. పాస్​పోర్టు పోగొట్టుకున్న వ్యక్తి దగ్గర కనీసం జిరాక్స్​ కాపీ లేకపోయినా మళ్లీ పొందొచ్చని అధికారులు తెలిపారు.

కొత్తగా చేస్తే ఏవేం అవసరమంటే? : పాస్‌పోర్టును పొందాలనుకునే వ్యక్తి బర్త్​ సర్టిఫికేట్, చిరునామాతో పాటు 12 రకాల పత్రాల్లో ఏదైనా ఒకటి, దరఖాస్తు, నిర్ణీత ఫీజును చెల్లించిన రసీదు తదితర వాటి అసలు, జిరాక్స్‌ పత్రాలను పాస్‌పోర్ట్‌ సేవలు అందించే తపాలా సిబ్బందికి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది.

రుసుములు ఎలా ఉంటాయి : కొత్తగా పాస్‌పోర్టు దరఖాస్తు చేసుకునే వారికి పెద్దలకు అయితే రూ.1500, పిల్లలకు రూ.1000 యూపీఐ ద్వారా చెల్లించిన తర్వాత స్లాట్‌లో పేర్కొన్న తేదీల్లో సంబంధిత పోస్ట్​ ఆఫీస్​కు వెళ్లి పత్రాలను సమర్పించాల్సి ఉంటుంది.

