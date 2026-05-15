మీ పాస్పోర్టు కనిపించట్లేదా? - ఈ ఒక్క పని చేస్తే మళ్లీ పొందొచ్చు
ఏదైనా ప్రభుత్వ గుర్తింపు కార్డుతో పాస్పోర్టు ఆఫీస్లో అధికారులను సంప్రదిస్తే చాలు - డాక్యుమెంట్ లాస్ట్ లేదా పాస్పోర్టు లాస్ట్ పేరుతో ఫిర్యాదు - అధికారిక వెబ్సైట్లో దరఖాస్తు చేసుకునే అవకాశం
Published : May 15, 2026 at 12:53 PM IST
How to Apply for Lost Passport : విద్య, ఉద్యోగ, వ్యాపారం, టూర్ ఇలా రకరకాల పనుల కోసం అనేక మంది విదేశాలకు వెళ్లేందుకు సిద్ధమవుతుంటారు. అలాంటి వారికి బయటి దేశాలకు వెళ్లాలంటే పాస్పోర్టు తప్పనిసరిగా ఉండాల్సిందే. కొందరు ముందు జాగ్రత్తగా ఆలోచించి తర్వాత ఎప్పుడైనా విదేశాలకు వెళ్లొచ్చని ముందస్తుగా పాస్పోర్టు తీసి పెట్టుకుంటారు. తీరా విదేశాలకు వెళ్లే అవకాశం వచ్చే సమయానికి పాస్పోర్టు కనిపించదు. ఈ పరిస్థితిలో లాస్ అయిన పాస్పోర్ట్ను తిరిగి పొందాలా? లేక కొత్తది తీసుకోవాలా? అనే అయోమయంలో ఉన్నారా? అయితే అలాంటి వారు పాస్పోర్ట్ ఆఫీస్కు వెళ్లి ఈ ఒక్క పని చేస్తే చాలు. మరి అదేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఇలా చేయండి :
- ప్రభుత్వ గుర్తింపు కార్డు ఏదైనా సరే దాన్ని తీసుకొని మీ ప్రాంతీయ పాస్పోర్టు కార్యాలయానికి వెళ్లి అధికారులను సంప్రదిస్తే ఆ వ్యక్తి పేరు, తండ్రి, భర్త లేదా భార్య పేరు వంటి వివరాలను పరిశీలించి పాత పాస్పోర్టు నంబరు ఇస్తారు.
- ఆ నంబరు ఆధారంగా మీ సేవా కేంద్రంలో రూ.1080 చెల్లించి దరఖాస్తు చేస్తే, అది డాక్యుమెంట్ లాస్ట్ లేదా పాస్పోర్టు లాస్ట్ ఫిర్యాదు కింద అక్కడి నుంచి సంబంధిత ఠాణాకు వెళ్తుంది.
- తర్వాత పాస్పోర్టు ఎలా పోయిందో తెలుపుతూ పోలీస్ స్టేషన్లోనూ ఫిర్యాదు చేయొచ్చు. అధీకృత అధికారి విచారణ అనంతరం ధ్రువీకరణ పత్రం తిరిగి ఆన్లైన్లో అప్లోడ్ చేస్తారు. ఆ తర్వాత అది సిద్ధమైనట్లు మొబైల్కు మెసేజ్ వస్తుంది.
- ఆ పాస్పోర్టుకు కొత్తగా దరఖాస్తు చేసుకున్నా లేదా రీఇష్యూ కోసమైనా అధికారిక వెబ్సైట్ www.passportindia.gov.in లో దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. మీకు నచ్చిన రోజున స్లాట్ బుకింగ్ చేసుకొని, ఆన్లైన్లోనే రూ.1500 చెల్లించాలి. ఇదంతా 36 పేజీల పాస్పోర్టుకు మాత్రమే. అదే 60 పేజీల పాస్పోర్టు అయితే రూ.2000 చెల్లించాలి.
- అప్లికేషన్ రిఫరెన్స్ నంబరుతో కూడిన దరఖాస్తును ప్రింట్ తీసుకొని సంబంధిత ఇతర ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్స్తో కలిపి ఎంపిక చేసుకున్న పాస్పోర్టు సేవా కేంద్రానికి వెళ్తే దరఖాస్తు ప్రక్రియ పూర్తవుతుంది. అదే విధంగా తత్కాల్లో కూడా చేసుకోవచ్చు. 36 పేజీల పాస్పోర్టు కోసం రూ.3,500, 60 పేజీల పాస్పోర్టు కోసం రూ.4000 చెల్లించాలి.
ఇటీవల జరిగిన ఘటన : బంజారాహిల్స్కు చెందిన సునీల్ 15 ఏళ్ల క్రితం పాస్పార్ట్ తీసుకున్నారు. ఇప్పుడు ఆయనకు విదేశాలకు వెళ్లే అవకాశం రావడంతో పాస్పోర్టు కోసం వెతకగా కనిపించలేదు. ఈ మేరకు గడువు తీరింది కదా కొత్తది తీసుకుంటే సరిపోతుందని భావించి అపాయింట్మెంట్ బుక్ చేశారు. తీరా పాస్పోర్టు సేవా కేంద్రానికి వెళ్తే దరఖాస్తును తిరస్కరించారు. తనకు ఇంతకు ముందు పాస్పోర్టు ఉందని పంపించేశారు. చాలా మందికి ఈ సమస్య ఎదురవుతుంటుంది. పాస్పోర్టు పోగొట్టుకున్న వ్యక్తి దగ్గర కనీసం జిరాక్స్ కాపీ లేకపోయినా మళ్లీ పొందొచ్చని అధికారులు తెలిపారు.
కొత్తగా చేస్తే ఏవేం అవసరమంటే? : పాస్పోర్టును పొందాలనుకునే వ్యక్తి బర్త్ సర్టిఫికేట్, చిరునామాతో పాటు 12 రకాల పత్రాల్లో ఏదైనా ఒకటి, దరఖాస్తు, నిర్ణీత ఫీజును చెల్లించిన రసీదు తదితర వాటి అసలు, జిరాక్స్ పత్రాలను పాస్పోర్ట్ సేవలు అందించే తపాలా సిబ్బందికి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది.
రుసుములు ఎలా ఉంటాయి : కొత్తగా పాస్పోర్టు దరఖాస్తు చేసుకునే వారికి పెద్దలకు అయితే రూ.1500, పిల్లలకు రూ.1000 యూపీఐ ద్వారా చెల్లించిన తర్వాత స్లాట్లో పేర్కొన్న తేదీల్లో సంబంధిత పోస్ట్ ఆఫీస్కు వెళ్లి పత్రాలను సమర్పించాల్సి ఉంటుంది.
పాస్పోర్ట్ కావాలా? - పోస్టాఫీసుల్లోనే సులభంగా పొందండిలా
పాస్పోర్టుకు అప్లై చేస్తున్నారా? - ఈ మిస్టేక్స్ ముందే చెక్ చేసుకోవడం బెటర్