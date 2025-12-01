ETV Bharat / state

యువతకు గుడ్​న్యూస్ - ఈనాడు స్పోర్ట్స్​ లీగ్ దరఖాస్తుల ప్రక్రియ షురూ - ఇలా అప్లై చేసుకోండి

ఈఎస్​ఎల్​​ దరఖాస్తుల ప్రక్రియ షురూ - ఔత్సాహికులైన యువ ప్లేయర్లకు సువర్ణ అవకాశం - డిసెంబర్​ 12న ప్రారంభమవ్వనున్న క్రికెట్ టోర్నీ

EENADU SPORTS LEAGUE REGISTRATION
EENADU SPORTS LEAGUE REGISTRATION (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 1, 2025 at 8:07 AM IST

3 Min Read
How To Apply For Eenadu Sports League Cricket tourney : రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల కళాశాలల క్రికెట్లో సంచలనం ఈనాడు స్పోర్ట్స్‌ లీగ్‌ (ఈఎస్‌ఎల్‌). ఎంతోమంది గ్రామీణ ప్రాంతాల ప్రతిభావంతులకు వేదికగా నిలుస్తూ కళాశాల స్థాయిలో ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద క్రికెట్‌ టోర్నీగా గిన్నిస్‌ బుక్‌ రికార్డ్స్​లో చోటు సంపాదించినటువంటి ఈఎస్‌ఎల్‌ పండగకు సమయం ఆసన్నమైంది. డిసెంబరు 12వ తేదీన ప్రారంభమయ్యే ధనిక్‌ భారత్‌ ఎడ్యుకేషనల్‌ ఇన్‌స్టిట్యూషన్స్‌ ఈఎస్‌ఎల్‌ క్రికెట్‌ టోర్నీకి దరఖాస్తు ప్రక్రియ మొదలైంది. ఏవిధంగా దరఖాస్తు చేసుకోవాలి? అర్హత? తదితర వివరాలు మీ కోసం.

కళాశాలల స్థాయిలో ఎన్నో రికార్డులు, సంచలనాలతో చరిత్ర సృష్టించిన ఈనాడు క్రికెట్‌ పండగ ఈ ఏడాది మళ్లీ వచ్చేసింది. ఈనాడు క్రికెట్‌ 15వ సీజన్‌కు రంగం సిద్ధమైంది. జూనియర్‌ విభాగంలో ఇంటర్మీడియట్, పాలిటెక్నిక్, ఐటీఐ సీనియర్‌ కేటగిరీలో డిగ్రీ, ఇంజినీరింగ్, మెడికల్, పోస్ట్​ గ్రాడ్యుయేషన్, ఫార్మా కళాశాలలు ఈఎస్‌ఎల్‌-2025లో పాల్గొనవచ్చు. జిల్లా, రీజియన్​ స్థాయిలో క్రికెట్​ మ్యాచ్‌లు నాకౌట్‌ పద్ధతిలో జరుగుతాయి. అమ్మాయిల క్రికెట్లో జిల్లా స్థాయి క్రికెట్‌ సంఘాల తరఫున మహిళల జట్టు ఈనాడు స్పోర్ట్స్​లీగ్​లో ప్రాతినిధ్యం వహించొచ్చు. ఏపీ, తెలంగాణ రాష్ట్రాలలో ఉమ్మడి జిల్లాలే ప్రాతిపదిక. అనంతరం ప్రాంతీయ స్థాయిలో నాకౌట్‌ పద్ధతిలో మ్యాచ్‌లను నిర్వహిస్తారు. ప్రాంతీయ స్థాయి విజేతలు అమరావతిలో ఫైనల్​ రౌండ్ పోటీల్లో తలపడనున్నాయి. తుది దశ పోరు లీగ్‌ కం నాకౌట్‌ పద్ధతిలో నిర్వహించనున్నారు.

నాకౌట్‌ పద్ధతిలో : జిల్లా, ప్రాంతీయ, తుది దశల్లో ఈ ఈఎస్ఎల్​ పోటీలు జరుగుతాయి. ఆంధ్రప్రదేశ్​, తెలంగాణ రాష్ట్రాలలో ఉమ్మడి జిల్లాల ప్రాతిపదికన పోటీలు నిర్వహిస్తారు. తెలంగాణలో హైదరాబాద్, మెదక్‌, రంగారెడ్డిలకు ఒకే జిల్లాగా పోటీలు ఉంటాయి.

ఇవి తప్పనిసరి : మ్యాచ్‌ సమయంలో రెండు టీంల ఆటగాళ్లు తమ కళాశాల గుర్తింపు కార్డు (ఒరిజినల్ ఐడీ కార్డు), వయసు ధ్రువీకరణకు పదో తరగతి మెమో (ఒరిజినల్‌)ను నిర్వాహకులకు తప్పనిసరిగా చూపించాల్సి ఉంటుంది. అమ్మాయిలు ఆధార్‌ కార్డు లేదా పుట్టిన రోజు ధ్రువీకరణ పత్రాన్ని తీసుకురావాల్సి ఉంటుంది. మ్యాచ్‌ జరిగే సమయంలో బ్యాటర్లు, వికెట్‌ కీపర్‌ తప్పనిసరిగా హెల్మెట్లు, లెగ్‌ ప్యాడ్లు, హ్యాండ్‌ గ్లోవ్స్, అండర్‌ గార్డ్స్, వైట్‌ డ్రెస్, వైట్‌ షూ ధరించాలి. ఈ పోటీలకు సంబంధించి అన్ని విషయాల్లో నిర్వాహకులదే తుది నిర్ణయం.

వయసు నిబంధన :

బాలురలో జూనియర్స్‌

18 ఏళ్లలోపు (2007, ఆ తర్వాత జన్మించిన వాళ్లు).

సీనియర్స్‌- 25 ఏళ్ల లోపు (2000, ఆ తర్వాత జన్మించిన వాళ్లు).

అమ్మాయిల క్రికెట్​కు సంబంధించి క్రీడాకారిణుల కనీస వయసు 16 ఏళ్లు, గరిష్ట వయసు 24 ఏళ్లు (2001 నుంచి 2009 మధ్య జన్మించిన వారే అర్హులు)

పోటీలకోసం నమోదు చేసుకోవడం ఎలా :

ఈఎస్‌ఎల్‌లో పాల్గొనాలనే ఆసక్తి ఉన్న ప్రతి టీం ఈ కింద పేర్కొన్న డాక్యుమెంట్లను ఈనాడు ఆఫీస్​కు పంపాల్సి ఉంటుంది.

పురుషులు

డాక్యుమెంట్‌-1 : కళాశాల లెటర్‌ హెడ్‌పై టీమ్‌ మెంబర్ల పేర్లు, క్లాస్​ రాసి ప్రిన్సిపల్‌ సంతకం, కాలేజ్‌ సీల్‌/ప్రిన్సిపల్‌ స్టాంప్‌తో పంపాలి.

డాక్యుమెంట్‌-2: ప్లేయర్ల వివరాలు పేరు, ఫోన్‌ నంబర్లు, పుట్టిన తేదీ, తరగతి లాంటి వివరాలతో పాటు ఆటగాళ్ల ఫొటోలు అంటించిన లిస్ట్‌పై ఫిజికల్‌ డైరెక్టర్, ప్రిన్సిపల్‌ సంతకంతో కూడిన కాలేజ్‌ సీల్‌/ ప్రిన్సిపల్‌ స్టాంప్‌తో పంపాలి.

డాక్యుమెంట్‌-3: పోటీలకు సంబంధించిన గైడ్‌లైన్స్‌తో ఉన్న డిక్లరేషన్‌ ఫామ్‌ చివరన ప్రిన్సిపల్‌ సంతకం, కాలేజ్‌ సీల్‌/ ప్రిన్సిపల్‌ స్టాంప్‌తో పంపాల్సి ఉంటుంది.

మహిళలు

డాక్యుమెంట్‌-1: అసోసియేషన్‌ లెటర్‌ హెడ్‌పై టీమ్‌ మెంబర్ల పేర్లు, తరగతిని రాసి అధ్యక్షుడు/ కార్యదర్శి సంతకం, సీల్‌ లేదా స్టాంప్‌తో పంపాలి.

డాక్యుమెంట్‌-2: ప్లేయర్ల పేర్లు, సెల్​ఫోన్​ నంబర్లు, పుట్టిన తేదీ, తరగతి తదితర వివరాలతో పాటు ప్లేయర్‌ ఫొటోలు అంటించిన లిస్ట్‌పై అధ్యక్షుడు/ కార్యదర్శి సంతకం సీల్‌/ స్టాంప్‌తో పంపాలి.

డాక్యుమెంట్‌-3: గైడ్‌లైన్స్‌తో ఉన్న డిక్లరేషన్‌ ఫామ్‌ చివర డిస్ట్రిక్ట్‌ అసోసియేషన్‌ అధ్యక్షుడు/ కార్యదర్శి సంతకాన్ని, సీల్‌/ స్టాంప్‌తో పంపాలి.

డాక్యుమెంట్‌-4: నిబంధనలతో ఉన్న డిక్లరేషన్‌ ఫామ్‌ చివర తల్లిదండ్రుల సంతకం, సెల్​ఫోన్​ నంబరుతో పంపాలి.

రిజిస్ట్రేషన్‌ చేసుకోవడం ఎలా :

రిజిస్ట్రేషన్‌ కోసం www.eenadu.net వెబ్‌సైట్‌ నుంచి అప్లికేషన్​ను డౌన్‌లోడ్‌ చేసుకుని ప్రిన్సిపల్‌ సంతకం, రబ్బరు స్టాంప్‌తో ‘ఈనాడు’ కార్యాలయంలో అందజేయాల్సి ఉంటుంది. ఈనాడు ఆఫీస్​లో కూడా అప్లికేషన్లు అందుబాటులో ఉంటాయి. వీటికి సంబంధించి మరిన్ని వివరాలకు www.eenadu.net లో చూడగలరు

దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు తుది గడువు డిసెంబరు 8

దరఖాస్తులు పంపాల్సిన చిరునామా :

  • పోస్టు చేయాల్సిన చిరునామా : ఈనాడు స్పోర్ట్స్ లీగ్, ఈనాడు ఈవెంట్స్, ఈనాడు, సోమాజిగూడ, హైదరాబాద్ -500082
  • వివరాలకు : 9063445060, 9063445058 (ఉదయం 9 నుంచి సాయంత్రం 5 వరకు) ఫోన్​ నంబర్లలో సంప్రదించొచ్చు.

నిజామాబాద్ జిల్లా ఉన్నవారు : ఈనాడు స్పోర్ట్స్‌ లీగ్(ఈఎస్​ఎల్), ఈనాడు ఈవెంట్స్, ఈనాడు ఆఫీస్‌ (గ్రా।।) బర్దిపూర్, (మం।।) డిచ్‌పల్లి నిజామాబాద్‌ - 503230 చిరునామాకు పంపించాలి.

మరిన్ని వివరాలకు వివరాలకు: 89854 58082

(ఉదయం 9 నుంచి సాయంత్రం 5 వరకు) ఫోన్‌ నంబర్లలో సంప్రదించొచ్చు.

