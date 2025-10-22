ETV Bharat / state

BH సిరీస్​తో రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకోండి - దేశమంతా టెన్షన్ లేకుండా తిరిగేయండి

ఉద్యోగ రీత్యా ఇతర రాష్ట్రాలకు బదిలీ అయితే BH సిరీస్​తో నో టెన్షన్ - రీ రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకునే అవసరం లేదు - ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు ఉద్యోగులు, రక్షణ శాఖ వారు అర్హులు

Bharat Series Number Plate
Bharat Series Number Plate (EEnadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 22, 2025 at 10:52 AM IST

2 Min Read
Bharat Series Number Plate : కొత్త వాహనం కొన్నామంటే దానిని సొంత రాష్ట్రంలోనే రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకుంటాము. ఉద్యోగ రీత్యా ఇతర రాష్ట్రాలకు బదిలీపై వెళ్లినప్పుడు అక్కడికి బదిలీ చేయించుకుంటాము. సాధారణంగా అందరూ ఇలానే చేస్తూ ఉంటారు. అయితే ఇలా మార్చుకునే అవసరం లేకుండా 'భారత్ సిరీస్'(బీహెచ్) వచ్చింది. ఇది 2021లోనే రోడ్డు రవాణా, రహదారి మంత్రిత్వ శాఖ అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఇది ఇంకా జనాల్లోకి అంతగా వెళ్లలేదు.

దీనిలో ఏముందంటే :

  • 25- వాహనం రిజిస్ట్రేషన్ చేసిన సంవత్సరం
  • BH- భారత్ సిరీస్
  • 1234- వాహన నెంబరు
  • G- యూనిక్ కోడ్

ఈ నెంబరు ప్లేటుకు వీరు అర్హులు :

  • కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, రక్షణ సిబ్బంది దీన్ని తీసుకోవచ్చు.
  • ఈ నంబరు ప్లేటును ప్రైవేటు ఉద్యోగులూ తీసుకోవచ్చు. అయితే వారు పనిచేస్తున్న కంపెనీ కార్యాలయాలు దేశంలోని కనీసం నాలుగు రాష్ట్రాలు లేదా కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల్లో ఉండాలి.

ఇలా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు : ఈ నంబరు ప్లేటు కోసం వాహన్ - పోర్టల్ ద్వారా దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు అయితే అధికారిక ఐడీ కాపీ ఇతర పత్రాలను సమర్పించాలి. తర్వాత రాష్ట్ర రవాణా అధికారులు వాటిని పరిశీలించి బీహెచ్​ ప్లేట్​ను అందిస్తారు. ప్రైవేటు వారు సైతం వారికి సంస్థ జారీ చేసిన కార్డుతో పాటు రిజిస్ట్రేషన్​కు అవసరమైన ఇతర పత్రాలు అందించాల్సి ఉంటుంది.

కొత్త వాహనం కొనుగోలు చేసేవారు ఇలా చేయండి : కొత్తగా బైక్ లేదా ఏదైనా వాహనం కొనేటప్పుడే బీహెచ్ (BH) నంబరు ప్లేటును పొందొచ్చు. ఇందుకోసం మీకు వాహనం విక్రయించే అధీకృత వాహన డీలర్​ను కలిసి బీహెచ్​ (BH) నంబరు ప్లేటు కావాలని తెలియజేయాలి. దీంతో ఆ డీలర్ వాహన్ పోర్టల్​లో బీహెచ్ నంబరు కోసం మీ తరఫున దరఖాస్తు చేస్తారు.

ఇప్పటికే వాహనం ఉన్నవారు కూడా నేరుగా బీహెచ్​ నంబరు కోసం వాహన్ పోర్టల్​లో అప్లై చేయవచ్చు. అయితే అందుకు తాము అర్హులమని రుజువు చేసే ధ్రువ పత్రాలు, వాహన రికార్డులను సమర్పించాల్సి ఉంటుంది. తరువాత అధికారులు వాటిని సరి చూసి నంబరు ప్లేటును మంజూరు చేస్తారు.

ఈ నంబరు ప్లేటు వల్ల లాభాలు : రాష్ట్ర రిజిస్ట్రేషన్ నెంబరు ఉన్న వాహనాన్ని మరో రాష్ట్రానికి తీసుకెళ్లి అక్కడే ఉండాల్సి వస్తే ఏడాదిలో రిజిస్ట్రేషన్ మార్చుకోవాలి. బీహెచ్​ సిరీస్ వాహనమైతే ఆ అవసరం ఉండదు. రాష్ట్ర నంబరు ప్లేట్​తో కారు లేదా ఇతర వాహనం తీసుకుంటే 15 సంవత్సరాల రోడ్డు పన్ను ఒకేసారి చెల్లించాలి. బీహెచ్​ సిరీస్ వాటికి రెండేళ్లకోసారి చెల్లించే వెసులుబాటు ఉంటుంది.

రీ రిజిస్ట్రేషన్ అవసరం లేదు : ఓ వ్యక్తి భారత సైన్యంలో పనిచేస్తున్నారు. ఆయన కోల్​కతాలో వాహనాన్ని కొనుగోలు చేశారు. ఉద్యోగ విరమణ అనంతరం నిర్మల్​కు వచ్చేశారు. భారత్ సిరీస్​తో రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకోవడంతో మళ్లీ ఇక్కడ రీ రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకునే అవసరం రాలేదు.

మెత్తం మీద బీహెచ్ సిరీస్ నంబరు ప్లేటు అనేది దేశంలో వాహన రిజిస్ట్రేషన్ ప్రక్రియను క్రమబద్ధీకరించే దిశగా అడుగలు వేస్తోంది. దీంతో వాహనాలకు దేశవ్యాప్తంగా ప్రభుత్వ పరంగా ఎటువంటి ఆటంకాలు ఉండవు. వాహనదారులకు ఎనలేని సౌకర్యాన్ని కల్పిస్తుంది.

