ఈ స్కూళ్లలో సీటొస్తే కార్పొరేట్ స్థాయి విద్య ఉచితం - దరఖాస్తుకు చివరి తేదీ ఎప్పుడంటే?
విలువలుతో కూడిన నాణ్యమైన విద్యనందిస్తున్న జవహర్ నవోదయ విద్యాలయాలు - ఆరోగతిలో అడ్మిషన్లకు దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తున్న సంస్థ - అర్హత, దరఖాస్తు విధానం, చివరి తేదీ తదితర వివరాలు మీకోసం
Published : July 19, 2026 at 5:08 PM IST
Jawahar Navodaya Vidyalaya Admission : విద్యార్థులకు ఉన్నత ప్రమాణాలు, నైతిక విలువలతో కూడిన నాణ్యమైన విద్యను అందించాలనే సదుద్దేశంతో కేంద్రప్రభుత్వం జవహర్ నవోదయ విద్యాలయాలను ఏర్పాటు చేసింది. విద్యతో పాటు సామాజిక, నైతిక అంశాలపై అవగాహన, క్రీడలు, వ్యాయామాల్లో విద్యార్థులు రాణించే విధంగా నవోదయ పాఠశాలలు కృషి చేస్తున్నాయి. 2027-28 విద్యా సంవత్సరానికి గాను ఆరో తరగతిలో ప్రవేశాలకు సంబంధించి నవోదయ విద్యాలయ సంస్థ ప్రకటన విడుదల చేసింది. అర్హతలు, ఎంపిక విధానం, దరఖాస్తునకు చివరి తేదీ తదితర వివరాలు తెలుసుకుందాం.
కార్పొరేట్కు దీటుగా బోధన : కార్పొరేట్ విద్యాసంస్థలకు ధీటుగా ఆరో తరగతి నుంచి ఇంటర్ వరకు ఇంగ్లిష్ మీడియంలో సీబీఎస్ఈ సిలబస్తో కూడిన విద్యా బోధనను నవోదయ విద్యాసంస్థల్లో అందిస్తున్నారు. విద్యార్థులకు అన్ని సౌకర్యాలతో కూడిన వసతి గృహాలు. పాఠశాల సిబ్బందికి అక్కడే నివాస సముదాయాలు, గేమ్స్ కోసం స్పోర్ట్స్ గ్రౌండ్ లాంటి ఎన్నో సదుపాయాలు ఈ పాఠశాలల ఆవరణలో ఉంటాయి. ఎన్సీసీ, స్కౌట్స్ అండ్ గైడ్స్, ఎన్ఎస్ఎస్ లాంటి క్రమశిక్షణ అలవర్చే సంస్థలు కూడా ఉన్నాయి.
అర్హతలు ఇవీ :
- ప్రస్తుత అకాడమిక్ ఇయర్లో ప్రభుత్వ, ప్రభుత్వ గుర్తింపు పొందిన పాఠశాలల్లో ఐదో తరగతి చదువుతున్న విద్యార్థులై ఉండాలి.
- నవోదయ విద్యాలయం ఉన్న సంబంధిత ఉమ్మడి జిల్లా పరిధిలో నివాసులై ఉండాలి.
- మే 1, 2015 నుంచి జులై 31వ తేదీ, 2017 మధ్య జన్మించిన వారే అర్హులు.
- గ్రామీణ ప్రాంతాలకు చెందిన విద్యార్థులకు 75 శాతం సీట్లు కేటాయించారు. వారు 3, 4, 5 తరగతులు గ్రామీణ ప్రాంత బడుల్లోనే చదివి ఉండాలి.
- మొత్తం సీట్లలో కనీసం 3వ వంతు బాలికలకు కేటాయింపు ఉంటుంది.
- ఎస్సీ, ఎస్టీ, ఓబీసీ దివ్యాంగ విద్యార్థులకు కేంద్రం నిబంధనల ప్రకారం రిజర్వేషన్లు వర్తిస్తాయి.
ప్రతిభ కనబరిస్తేనే : 40 సీట్లకు గాను ప్రవేశ పరీక్ష 3 విభాగాల్లో నిర్వహిస్తారు. అర్థమెటిక్, మెంటల్ ఎబిలిటీ అండ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ స్టడీస్, లాంగ్వేజ్ టెస్ట్ సంబంధించిన 100 మార్కులకు 80 ప్రశ్నలు ఉంటాయి. రెండు గంటల వ్యవధిలో పరీక్ష నిర్వహిస్తారు. ప్రశ్నాపత్రం ఉర్దూ, తెలుగు, ఇంగ్లిష్, మరాఠీ, కన్నడ మాధ్యమాల్లో ఉంటుంది. ఒక్కో సమాధానానికి 1.25 మార్కుల చొప్పున 100 మార్కులుగా లెక్కిస్తారు. ఇందులో ప్రతిభ చూపితేనే నవోదయంలో ప్రవేశం కల్పిస్తారు.
దరఖాస్తు చేసేందుకు చివరి తేదీ ఎప్పుడంటే : ఆసక్తి, అర్హత కలిగి ఉన్న అభ్యర్థులు ఈ నెల 31వ తేదీలోగా నవోదయ అధికారిక వెబ్సైట్ను సందర్శించి దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. విద్యార్థి ఫొటో, విద్యార్థి సంతకం, తల్లిదండ్రుల సంతకం, ధ్రువీకరణ పత్రం(రెసిడెన్స్), ఆధార్ వివరాలు, నివాస, కుల ధ్రువీకరణ పత్రాలు వంటివి అప్లోడ్ చేయాలి. ఎలాంటి ఫీజు ఉండదు. నవోదయ ప్రవేశ పరీక్ష సెప్టెంబరు 28వ తేదీన నిర్వహిస్తారు. అనంతరం వీటి ఫలితాలను 2027 మార్చి/ఏప్రిల్లో వెల్లడిస్తారు. ప్రవేశ పరీక్ష ఆధారంగా అభ్యర్థులకు సీటు కేటాయిస్తారు. నవోదయల్లో ప్రవేశం పొందిన వారికి ఇంటర్ వరకు పూర్తిగా ఉచిత విద్య, నాణ్యమైన భోజనంతో పాటు ఇతర విద్యా సౌకర్యాలను కల్పిస్తారు. తెలుగు, ఇంగ్లిష్, హిందీ భాషల్లో విద్యను అందించి భాషా నైపుణ్యాలను పెంపొందిస్తారు.
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