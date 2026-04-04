మీ రేషన్​కార్డులో తప్పులున్నాయా? - కొత్త సభ్యుడిని చేర్చాలా - ఇలా చేయండి

తొమ్మిది రకాల సేవలను మీసేవ కేంద్రాల ద్వారా అందించే ఏర్పాట్లు - ఏఏ సేవలంటే? - కుటుంబ రేషన్‌ కార్డులో కొత్తగా వివాహమైన యువతిని కూడా చేర్చే వెసులుబాటు

Ration Cards Changes In Mee Seva
Ration Cards Changes In Mee Seva (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 4, 2026 at 5:35 PM IST

Ration Cards Changes In Mee Seva : మీ రేషన్​ కార్డ్​లో ఏవైనా తప్పులున్నాయా? వాటిని మార్పించాలనుకుంటున్నారా? లేదా కొత్త రేషన్ కార్డు అప్లై చేయాలనుకుంటున్నారా? అయితే మీకో గుడ్​న్యూస్. రేషన్‌ కార్డుల్లో మార్పులు, చేర్పులు చేయడానికి కూటమి ప్రభుత్వం మీసేవ కేంద్రాల ద్వారా అవకాశం కల్పించింది. ఇంతవరకు గ్రామ, వార్డు సచివాలయాల ద్వారా మాత్రమే ఈ సేవలు అందుబాటులో ఉండగా, ఇప్పుడు మీసేవ కేంద్రాల్లో కూడా దరఖాస్తు చేసుకునే వీలు కల్పించడంతో దరఖాస్తుదారులు, కేంద్రాల నిర్వాహకులు ఇద్దరికీ ప్రయోజనం చేకూరుతుందని అధికారులు అంటున్నారు.

మీ సేవ కేంద్రాల ద్వారా మార్పులు చేర్పులు : వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో రేషన్‌ కార్డులలో మార్పులు చేర్పులు, కొత్త కార్డుల జారీ ప్రక్రియ పూర్తిగా నిలిపివేశారు. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత కొత్త రేషన్‌ కార్డుల జారీతోపాటు స్మార్ట్‌ కార్డులు అందజేసింది. ఇప్పుడు కార్డులో మార్పులు, చేర్పులకు కూడా అనుమతి ఇచ్చింది. ఈ మేరకు తొమ్మిది రకాల సేవలను మీసేవ కేంద్రాల ద్వారా అందించే ఏర్పాట్లు చేసింది. ప్రజలు నేరుగా మీసేవ కేంద్రాలకు వెళ్లి ఈ సేవలను సద్వినియోగం చేసుకోవచ్చు.

ఆ తొమ్మిది రకాల సేవలు ఇవే:

  • కొత్త రేషన్‌ కార్డు కోసం దరఖాస్తు
  • చనిపోయిన సభ్యుడి పేరు తొలగింపు
  • కొత్తగా సభ్యులను చేర్చడం
  • కార్డు విభజన
  • స్వాధీనం
  • వివరాలు సరిదిద్దడం
  • ఆధార్‌ అనుసంధానం
  • నకలు మంజూరు
  • రేషన్‌ దుకాణాల నవీకరణ

ప్రస్తుతం కొత్త కార్డుల జారీ, కార్డు విభజన తప్ప మిగతా ఏడు రకాల చేర్పులు, మార్పులు మీసేవ కేంద్రాల్లో జరుగుతున్నాయని గ్రామ/వార్డు సచివాలయాల సిబ్బంది, మీసేవ నిర్వాహకులు తెలిపారు. కొత్తగా వివాహమై అత్తవారింటికి వచ్చిన యువతి పేరు ఆ కుటుంబ రేషన్‌ కార్డులో చేర్చడం జరుగుతోందని, కానీ కొత్త జంటకు ప్రత్యేకంగా కార్డు జారీ చేయడం లేదని వారు వివరించారు.

అవసరమైన పత్రాలు ఏంటంటే :

  • మీసేవ కేంద్రాల్లో దరఖాస్తు చేయాలంటే సంబంధిత సేవకు అనుగుణంగా నిర్ధారణ పత్రాలు తప్పనిసరిగా జత చేయాలి.
  • కొత్త కార్డు కోసం అప్లై చేయాలంటే వివాహ రిజిస్ట్రేషన్‌ పత్రం, శుభలేఖ, ఆధార్‌ కార్డు జిరాక్స్, ఫొటో కావాలి.
  • పిల్లలు, కొత్త సభ్యులను చేర్చాలంటే పుట్టిన తేదీ ధ్రువపత్రం, పాస్‌పోర్టు సైజు ఫొటో, ఆధార్‌ కార్డు అవసరం.
  • వివరాలు, చిరునామా మార్చడానికి ఆధార్‌ కార్డుతో పాటు విద్యార్హత ధ్రువపత్రం కూడా కావాలి.

