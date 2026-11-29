'సిటీకి దూరమైనా - ప్రశాంతత ముఖ్యం' - హైదరాబాద్లో మారుతున్న ఇళ్ల కొనుగోలుదారుల అభిరుచి
How To Approach Purchase Home : హైదరాబాద్లో ఇళ్లు కొనడం ఒక పెద్ద సమస్యగా మారుతోంది. ప్రస్తుతం కొనుగోలుదారులు ట్రాఫిక్, శబ్ధాలకు దూరంగా ఇళ్లు కొనాలని భావిస్తున్నట్లు నిర్మాణ సంస్థలు చెబుతున్నాయి.
Published : November 29, 2026 at 7:42 PM IST
హైదరాబాద్లో ప్రధాన రహదారుల సమీపంలో నివసిస్తున్న వారికి వాహనాల నుంచి వెలువడే పొగ, దుమ్ము, కాలుష్యం వల్ల ఆస్తమా, అలర్జీల వంటి ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తున్నాయి. నిరంతర ట్రాఫిక్ శబ్ధం నిద్రలేమి, అధిక రక్తపోటు, మానసిక ఒత్తిడికి దారితీస్తుందని కూడా వారు చెబుతున్నారు. గృహిణులు తాము ఎంత శుభ్రం చేసినా, తమ ఇళ్లలో దుమ్ము పేరుకుపోతూనే ఉందని తరచుగా ఫిర్యాదు చేస్తుంటారు. ప్రజా రవాణాకు సమీపంలో ఉండటం వల్ల కలిగే సౌలభ్యం లేదా మంచి అద్దె ఆదాయం వచ్చే అవకాశం ఉంటుందని ఆశించి మొదట్లో ఈ ప్రదేశాలను ఎంచుకున్న చాలా మంది, ఇప్పుడు ఊహించని సవాళ్లను ఎదుర్కొని చింతిస్తున్నారు.
ఈ అనుభవాల నుంచి పాఠాలు నేర్చుకుని, కొత్తగా ఇల్లు కొనుగోలు చేసేవారు వాహనాల రద్దీ తక్కువగా ఉండే, ప్రశాంతమైన పరిసరాలను ఎక్కువగా కోరుకుంటున్నారు. ఇవి కుటుంబంలోని వృద్ధులకు శాంతిని, పిల్లల చదువుకు ఎలాంటి ఆటంకాలు లేని వాతావరణాన్ని అందిస్తాయని భావిసున్నారు. అపార్ట్మెంట్ కాంప్లెక్స్లు, విల్లా ప్రాజెక్టులు ప్రధాన రహదారులకు 500 మీటర్ల నుంచి రెండు కిలోమీటర్ల దూరంలో నిర్మిస్తున్నారు. ఈ నిర్మాణాలలో ప్రత్యేకమైన అపార్ట్మెంట్ భవనాలు, గేటెడ్ కమ్యూనిటీలు రెండూ ఉన్నాయి. పచ్చదనం ఎక్కువ మందిని ఆకర్షిస్తోంది.
ప్రశాంతంగా ఉండే ఇళ్లవైపు మొగ్గు
వ్యక్తిగత వాహనాల యాజమాన్యం పెరగడం గృహ కొనుగోలుదారుల ప్రాధాన్యతలను గణనీయంగా మార్చింది. పాఠశాల బస్సులు పిల్లలను వారి ఇంటి వద్దకే తీసుకువెళ్లడం, రాకపోకల కోసం కుటుంబాలు తరచుగా ఒకటి కంటే ఎక్కువ వాహనాలను కలిగి ఉండటంతో ప్రధాన రహదారి పక్కనే నివసించాలనే పట్టుదల తగ్గిపోయింది. కొనుగోలుదారులు ఇప్పుడు ప్రధాన రహదారులకు పక్కనే ఉన్న ఆస్తుల కంటే నిశ్శబ్దంగా, ఏకాంతంగా ఉండే ప్రదేశాల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. ప్రధాన రహదారుల పక్కన ఇళ్లు కొనుగోలు చేసేటప్పుడు కూడా ఎత్తైన అంతస్తులను ఎంచుకునే ధోరణి పెరుగుతోంది.
రహదారులకు ఎదురుగా ఇళ్లల్లో అధిక అద్దెలు
గతంలో ప్రధాన రహదారులకు ఎదురుగా ఉన్న ఇళ్లకు, బాల్కనీలు ఉన్న అపార్ట్మెంట్లకు అధిక డిమాండ్ ఉండేది. ఈ ఆస్తులు సాధారణంగా అధిక ధరలను పలికేవి. అయితే వాయు, శబ్ధ కాలుష్యంపై ఉన్న ఆందోళనల కారణంగా ఇప్పుడు ప్రధాన రహదారికి దూరంగా, నివాస సముదాయాలలో మరింత లోపల ఉన్న యూనిట్లకు ప్రాధాన్యత పెరుగుతోంది. ఈ యూనిట్లు మంచి అద్దెలు, అమ్మితే మంచి ధరలు వస్తున్నాయని నిర్మాణ సంస్థలు చెబుతున్నాయి.
ఎత్తైన భవనాల్లో స్వచ్చమైన గాలి, కాంతి లభ్యం
ప్రధాన రహదారుల వెంబడి ఉన్న ఆస్తుల కోసం కొనుగోలుదారులు ఎక్కువగా పైఅంతస్తులను ఎంచుకుంటున్నారు. సాధారణంగా పదో అంతస్తు, అంతకంటే పై అంతస్తులకు వెళ్లే కొద్దీ రహదారి కాలుష్యం, ట్రాఫిక్ శబ్ధం ప్రభావం తగ్గుతుంది. అదే సమయంలో స్వచ్ఛమైన గాలి, సహజ కాంతి లభ్యత మెరుగుపడుతుంది. అంతేకాకుండా ఎక్కువ ఎత్తులో నివసించడం ఇప్పుడు ఒక హోదాగా పరిగణిస్తున్నారు. పదో అంతస్తు దాటిన తర్వాత ఫ్లోర్ రైజ్ ఛార్జీలు వర్తిస్తాయి. ఇవి సాధారణంగా ప్రతి చదరపు అడుగు ధరను రూ.20 నుంచి రూ.100 వరకు పెంచుతాయి. ఈ అదనపు ఖర్చు ఉన్నప్పటికీ చాలా మంది కొనుగోలుదారులు ఈ పైఅంతస్తులలోని యూనిట్ల కోసం చెల్లించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు.
నిర్మాణ సంస్థల సర్దుబాట్లు ఇలా
కొనుగోలుదారుల్లో మారుతున్న ప్రాధాన్యతలకు తగ్గట్టుగా నిర్మాణ సంస్థలు తమ డిజైన్ విధానాలను మారుస్తున్నాయి.
- ప్రధాన రహదారికి, అపార్ట్మెంట్ భవనాలకు మధ్య బఫర్ జోన్లను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. దుమ్ము, ధూళి, శబ్ధాల ప్రభావాన్ని తగ్గించడంలో సహాయపడటానికి, బిల్డర్లు దట్టమైన వృక్ష సంపదను పెంచడానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నారు.
- ప్రధాన రహదారి వైపు వాణిజ్య సముదాయాల కోసం వదిలిపెట్టి, లోపల వైపు నివాస టవర్లను నిర్మిస్తున్నాయి. కొన్ని సంస్థలు క్లబ్హౌస్లు వంటివి ఏర్పాటు చేస్తున్నాయి.
- ప్రధాన రహదారి వైపు వాణిజ్య సముదాయాల కోసం వదిలిపెట్టి, లోపల వైపు నివాస టవర్లను నిర్మిస్తున్నాయి.
- ఎదురుగా నిర్మాణం జరగాల్సిన సందర్భాల్లో డబుల్ గ్లేజ్డ్ గాజు కిటికీలను ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఇవి బయటి శబ్ధాన్ని 70 నుంచి 80 శాతం నిరోధించగలవు.
ఇంటికి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత వాతావరణం ప్రశాంతంగా ఉండాలి. ఆఫీసుకు, ఇంటికి ఆ తేడా ఉండాలి. చాలా కార్యాలయాలు ప్రధాన రహదారుల వెంబడి ఉంటాయి. అక్కడ కేవలం కొన్ని గంటలు మాత్రమే గడుపుతారు. అయితే ఇంట్లో రాత్రిపూట కూడా ట్రాఫిక్ శబ్ధం కొనసాగితే ప్రశాంతతను పొందడం అసాధ్యం అవుతుంది. నిద్రలేమి ఆరోగ్యంపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతుంది. మేం చేపట్టే అన్ని ప్రాజెక్టుల కోసం, ప్రధాన రహదారులకు దూరంగా ఉన్న భూమిని ప్రత్యేకంగా ఎంచుకుంటాం. దీనివల్ల రెండు రకాల ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. పెద్ద, ఇబ్బందికరమైన శబ్ధం లేకపోవడమే కాకుండా కొనుగోలుదారులకు ధర కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది. - విజయసాయి మేక, మాజీ అధ్యక్షుడు, నరెడ్కో తెలంగాణ
కొనుగోలుదారుల కోసం జాగ్రత్తలు
- ప్రధాన రహదారులకు దూరంగా, నివాస కాలనీల లోపలి భాగంలో ఉన్న ఆస్తులు తరచుగా ఇరుకైన ప్రవేశ మార్గాల సమస్యతో బాధపడతాయి. ఇది చాలా అసౌకర్యంగా ఉంటుంది. ప్రవేశ మార్గం తగినంత వెడల్పుగా ఉందో లేదో తనిఖీ చేయడం చాలా అవసరం.
- ఇప్పటికే అటువంటి ఆస్తులను కొనుగోలు చేసిన వారు, ప్రధాన రహదారికి మరీ దూరంగానూ, మరీ దగ్గరగానూ లేని మధ్యే మార్గం మేలని చెబుతున్నారు. దీనిని కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి.
- సెలవుల్లో ప్రశాంతంగా ఉండే రోజుల్లోనే కాకుండా రద్దీ ఎక్కువగా ఉండే సమయాల్లో ఆ స్థలాన్ని సందర్శించడం కూడా మేలని చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా రాత్రిపూట సందర్శించడం వల్ల చీకటి పడిన తర్వాత వాతావరణం ఎలా ఉంటుందో బాగా అర్థం చేసుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు.
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