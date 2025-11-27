ETV Bharat / state

మీ ఫోన్​ పోయిందా? - వెంటనే ఇలా చేయండి - కనీసం డబ్బులైనా మిగులుతాయ్!

ఫోన్​ దొంగిలించి డబ్బులు కొట్టేస్తున్న కేటుగాళ్లు - ఫోన్​ పోగొట్టుకుంటే డబ్బులు ఎంత వరకు సేఫ్​?

Your Money safe on Your Phone
Your Money safe on Your Phone (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 27, 2025 at 2:38 PM IST

Is Your Money safe on Your Phone : అరె నాన్న! కొత్త స్మార్ట్​ఫోన్​ కొన్నాము కదా. ఫోన్​లో ఫోన్​ పే, గూగుల్​ పే, పేటీఎం వంటి ఆన్​లైన్​ పేమెంట్స్​ చేయడానికి యాప్​లను ఎక్కించరా అని కుమారుడిని అడిగాడు. సరే అని చెప్పిన ఆ కుర్రాడు యాప్​ను ఎక్కించి ఏ పాస్​వర్డ్​ పెట్టాలని వాళ్ల నాన్నను అడిగాడు. అందుకు 123456 నంబర్లు పెట్టు అని చెప్పాడు. సరే అని అదే నంబరును పాస్​వర్డ్​గా పెట్టాడు. కొన్ని రోజులు గడిచిన తర్వాత ఆ ఫోన్​ ఎవరో దొంగిలించారు. ఆ సమయంలో ఖాతాలో రూ.2 లక్షల నగదు ఉంది. ఫోనే కదా పోయిందని ఎలాంటి కంగారు పడకుండా తన పనులను తాను చేసుకుంటున్నాడు ఆ వ్యక్తి. వ్యవసాయానికి ఎరువులు తీసుకురావడానికి డబ్బులు అవసరం కావడంతో బ్యాంకుకు వెళ్లి నగదు డ్రా చేయాలని అనుకున్నాడు. కానీ అక్కడకు వెళ్లి చూస్తే బ్యాంకు ఖాతాలో డబ్బులు లేవు. దీంతో అతడు లబోదిబోమన్నాడు.

ఈ ఘటనలో ఫోన్​ పోగొట్టుకోవడం కంటే బ్యాంకు ఖాతాల్లోని డబ్బు కొట్టేయడం అనేది బాధితుడిని ఎక్కువగా కలవరపెట్టింది. ఇది కేవలం ఆ ఒక్క వ్యక్తికి మాత్రమే జరిగింది కాదు. నిత్య జీవితంలో ఇలాంటివి అనేకం జరుగుతూనే ఉన్నాయి. ఫోన్​ పోయిన తర్వాత యజమానులు వాటి ఆచూకీ కోసం గంటల తరబడి వెతుకుతుంటే దొంగలు మాత్రం క్షణం ఆలస్యం చేయకుండా డబ్బంతా బదిలీ చేసుకుంటున్నారు.

కొన్నాళ్లుగా రాజధానిలో ఈ తరహా కేసుల సంఖ్య విపరీతంగా పెరుగుతున్నాయి. సీఈఐఆర్ ​(సెంట్రల్​ ఎక్విప్​మెంట్​ ఐడెంటిటీ రిజిస్టర్​) సాఫ్ట్​వేర్​ రాకతో కొట్టేసిన ఫోన్లను పోలీసులు రికవరీ చేస్తున్నా, డబ్బు తిరిగిరావడం కష్టంగా మారుతోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే ఫోన్లు పోయినా, చోరీ జరిగినా ఏ మాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా యూపీఐ యాప్​లు, బ్యాంకు ఖాతాలను బ్లాక్​ చేయాలని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు.

దొంగలు ఏం చేస్తున్నారు? :

  • చాలా మంది యూపీఐ పిన్​/ పాస్​వర్డ్​లను తేలిగ్గా పెట్టేస్తుంటారు. ఫోన్​ నంబరులోని తొలి అంకెలను మాత్రమే పాస్​వర్డ్​గా సెట్​ చేసుకుంటారు. ఇలాంటివి తేలిగ్గా గుర్తిస్తున్న దొంగలు ఈజీగా డబ్బులను ఖాతాల నుంచి దొంగిలించేస్తున్నారు.
  • కొట్టేసిన ఫోన్​లో బ్యాంకు ఖాతాలకు అనుసంధానమైన సిమ్​నే ఉంటుంది. దీనిద్వారా కొత్త పిన్ క్రియేట్​ చేస్తున్నారు. ఇదంతా గంట, అరగటంలోనే జరుగుతోంది.

ఇప్పుడేం చేయాలి? :

  • ఫోన్​ పోగొట్టుకుంటే ఆలస్యం చేయకుండా మొదట సిమ్​కార్డు, యూపీఐ ఖాతాలకు లింకైన బ్యాంకు ఖాతాలను బ్లాక్​ చేయాలి.
  • సమీపంలోని పోలీస్​ స్టేషన్​లో ఫోన్​ చోరీ గురించి ఫిర్యాదు చేయాలి. దీనివల్ల సీఈఐఆర్​ పోర్టల్​ ద్వారా ఆచూకీ కనుక్కోవచ్చు.

జరిగిన కొన్ని ఘటనలు :

  • తారామతిపేటకు చెందిన రైతు ఇటీవల మార్కెట్‌కు వెళ్లాడు. అతని జేబులోని ఫోన్‌ కొట్టేసిన దొంగలు యూపీఐ యాప్‌ ద్వారా ఖాతాలోని రూ.4.26 లక్షలను బదిలీ చేసుకున్నారు. రైతు కొత్త ఫోన్‌ కొని సిమ్‌ కార్డు యాక్టివేట్‌ చేయించుకుని బ్యాంకు ఖాతాల్ని తనిఖీ చేయగా విషయం బయటపడింది.
  • సోమాజిగూడకు చెందిన ప్రైవేటు ఉద్యోగి బస్సులో వెళ్తుండగా ఫోన్‌ చోరీకి గురైంది. సిమ్‌ బ్లాక్‌ చేయించేలోపు రూ.34 వేలు కొట్టేశారు. బ్యాంకు ఖాతాలు బ్లాక్‌ చేయించడంతో ఖాతాలోని మిగతా డబ్బును కాపాడుకోగలిగాడు.

