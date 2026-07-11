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'10 నిమిషాలు కేటాయిస్తే చాలు' : మీ నిద్రలేమి సమస్య, ఒత్తిడి తగ్గుతుందిలా!

నిద్రలేమి, ఒత్తిడితో రాత్రి నిద్రపట్టక ఇబ్బంది పడుతున్నారా? - పరిష్కార మార్గాల కోసం ఏం చేసినా ప్రయోజనం శూన్యమా? - ఇలా చేశారంటే మీరు బాగా నిద్రపోవచ్చు!

Insomia Pressure Solution
Insomia Pressure Solution (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 11, 2026 at 1:32 PM IST

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Insomia Pressure Solution : రేపు ఏమవుతుందోననే ఆలోచన ప్రతి ఒక్కరినీ ఈరోజే ఆందోళన చెందేలా చేస్తుంది. రోజు మొదలు ఏది ముందు, ఏది వెనుక, ఎలా ముందుకెళ్లాలి?, జీవితంలో ఎలా విజయం సాధించాలనే ఆలోచనలతో వేదన చెందుతుంటారు. హైదరాబాద్​ వంటి బిజీ నగరంలో ఉదయం లేస్తే చాలు ఉరుకులు, పరుగులు పెట్టాల్సిందే. ఆఫీస్​లో ఉన్నంత సేపు మాత్రమే కాకుండా పని ఒత్తిడి కారణంగా ఇంటికి వెళ్లినా పని చేయాల్సి వస్తుంది. రాత్రి పడుకున్నప్పటికీ నిద్ర సరిపోక చాలా మంది ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు.

నగరంలో చాలా మందిలో నిద్రలేమి సమస్య పెరగడానికి ఈ ఒత్తిడి, ఆందోళన కారణం. ఇలాంటి పరిస్థితి నుంచి బయటపడటానికి సరికొత్త, సులభమైన మార్గాన్ని మానసిక నిపుణులు సిఫార్సు చేస్తున్నారు. దాని పేరే 'బ్రెయిన్​ డంప్​'. అంటే మెదడు నుంచి ఆలోచనలు పక్కన పెట్టి విశ్రాంతి కల్పించడం. రాత్రి పడుకునే ముందు పది నిమిషాలు కేటాయిస్తే చాలు మరుసటి రోజు ప్రశాంతంగా ఉండవచ్చని మానసిక నిపుణులు శ్రీనివాస్​ తెలిపారు.

రేపటి కోసం కొంచెం టైం కేటాయించాలి : ఎవరైనా రాత్రి పడుకునే ముందు ఆఫీసులో చేయబోయే పనులు ఎన్ని పెండింగ్​లో ఉన్నాయో అనే ప్రశ్నలు ఒత్తిడిని పెంచుతూ వేధిస్తుంటాయి. పడుకునే ముందు వీటిని ఒక కాగితంపై లేదా ఫోన్​ నోట్స్​ యాప్​లో రాసిపెట్టుకోవాలి. ఎందుకంటే పనులను పదే పదే గుర్తు చేసుకోవడం ద్వారా మెదడు అలర్ట్ మోడ్​లోనే ఉంటుంది. దీనివల్ల నిద్రపై ప్రభావం పడుతుంది.

నిద్రలేమి వల్ల మరుసటి రోజు మరింత ఆందోళనకు దారి తీస్తుంది. అంతేకాక ఆరోగ్యాన్నీ దెబ్బ తీస్తుంది. అన్నింటినీ ఒక కాగితంపై రాసిపెట్టగానే మర్చిపోలేను అనే సంకేతం మెదడుకు వెళ్లి ఉపశమనం కలుగుతుంది. ఇలా చేయడం వల్ల ఇతరుల కంటే 15 నిమిషాలు ముందే త్వరగా నిద్రపోతారని అధ్యయనాలూ చెబుతున్నాయి.

ఎలా చేయాలంటే :

  • ఒక డైరీ లేదా ఫోన్​ యాప్​లో రేపు చేయాల్సిన పనులన్నీ రాసుకోవాలి. అలా రాసుకున్న తర్వాత ఆ జాబితాలో కచ్చితంగా చేయాల్సిన ముఖ్యమైన 3 నుంచి 4 పనులను ఎంచుకోవాలి. వాటికే మొదటి ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి. మిగిలిన వాటిని తాత్కాలికంగా పక్కన పెట్టాలి.
  • అలాగే ముఖ్యమైన పనులను మరుసటి రోజు ఏ సమయానికి చేస్తారో ముందే ప్లాన్​ చేసుకోవాలి. అప్పుడే వాటికి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ సమయాన్ని కేటాయించాలి. రోజూ ఇలా చేయడం వల్ల భారం తగ్గుతుంది. ఒత్తిడి దూరం అవుతుంది. జీవితంలో కాసింత ప్రశాంతత, నిద్ర పడుతుంది.
  • కొన్నిసార్లు ప్రణాళికలో రాసినవి కాకుండా ఎదురైన అత్యవసర పనులను పూర్తి చేసుకోవాలి.

నిద్ర బాగా రావాలంటే :

  • మీ బెడ్​రూంలో టీవీ, ఫోన్​, ల్యాప్​టాప్​ వినియోగించకూడదు.
  • మొబైల్​ను అవసరం కోసం వాడాలి తప్ప అనవసరంగా వాడకూడదు.
  • ప్రతిరోజూ ఒకే సమయానికి నిద్రపోవడం అలవాటు చేసుకోవాలి. ఒకరోజు ఏదైనా కారణం వల్ల నిద్ర ఆలస్యమైతే మరుసటి రోజు ఎప్పటిలా సమయానికి నిద్రపోవాలి. దీనివల్ల మెదడులో ఉత్పత్తయ్యే మెలటోనిన్​ సమతుల్య స్థాయిలో ఉంటుంది.
  • వ్యాయామం, వేళకు ఆహారం తినడం, యోగా, ధ్యానం చేయడం మంచిది. రూంలో గాలి, వెలుతురు రెండు సమంగా ఉండేలా చూసుకోవాలి.
  • రాత్రిల్లో అధిక ఆహారం తినడం, మద్యం తాగడం వంటివి చేయకూడదు.
  • సాయంత్రం 5 తర్వాత టీ, కాఫీ తాగకపోవడమే మంచిది.
  • మధ్యాహ్నం భోజనం తర్వాత గంటల కొద్దీ పడుకుంటే అది రాత్రి వేళల్లో నిద్ర రాకుండా చేస్తుంది.

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