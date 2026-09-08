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నేడు ప్రపంచ ఫిజియోథెరపీ దినోత్సవం - ఆధునిక వైద్య రంగంలో కీలకంగా మారుతున్న ఫిజియోథెరపీ

దలికలను తిరిగితెచ్చి మనిషి ఆరోగ్యానికి రక్షణ కవచంలా ఫిజియోథెరపీ - నొప్పి లేని జీవితానికి సంజీవనిగా మారిన ఫిజియో సేవలు - కదల్లేని వారికి నడక నేర్పి సాధారణ స్థాయికి తీసుకురావడంలో కీలకం

WORLD PHYSIOTHERAPY DAY
ఆధునిక వైద్య రంగంలో కీలకంగా మారుతున్న ఫిజియోథెరపీ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 8, 2026 at 8:45 PM IST

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Physiotherapy for Joint Pain Stroke Paralysis : కాళ్లు, కీళ్లు, మెడ, నడుం నొప్పులతో బాధపడుతున్నారా? బ్రెయిన్ స్ట్రోక్, పక్షవాతం లాంటి అనారోగ్య సమస్యలు విరుగుడు కోసం వెతుకుతున్నారా? అయితే మీరు ఎక్కడికి వెళ్లాల్సిన పనే లేదు. మాత్రలు మింగాల్సిన అవసరమే లేదు. నేటి యాంత్రిక జీవనంలో మరి వ్యాధి ఎలా నయం అవుతుందని ఆలోచిస్తున్నారా? అసలైన కిటుకు మీ చేతుల్లోనే ఉంది. కదలికలను తిరిగితెచ్చి మనిషి ఆరోగ్యానికి రక్షణ కవచంలా నిలుస్తోంది 'ఫిజియోథెరపీ'. సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేని, నొప్పి లేని జీవితానికి సంజీవనిగా గుర్తింపు తెచ్చుకుంటోంది. ప్రపంచ ఫిజియోథెరపీ దినోత్సవం సందర్భంగా ఫిజియో సేవలపై ఈటీవీ భారత్​ ప్రత్యేక కథనం.

నేడు ప్రపంచ ఫిజియోథెరపీ దినోత్సవం - ఆధునిక వైద్య రంగంలో కీలకంగా మారుతున్న ఫిజియోథెరపీ (ETV Bharat)

భారతదేశంలో ఏటా సుమారు 18 లక్షలకు మందికి పైగా బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ బారిన పడుతున్నట్లు అధికారిక గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. ప్రతి 20 సెకన్లకు ఒకరు బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ వల్ల పక్షవాతానికి గురై మంచానికే పరిమితమవుతున్నారు. కాళ్లు, చేతులు కదిలించలేక కుటుంబసభ్యులపైనే ఆధారపడుతున్నారు. మరోవైపు ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ నివేదిక ప్రకారం ప్రతి 10 మందిలో ఐదుగురు జాయింట్ పెయిన్స్, బ్యాక్ పెయిన్, నెక్ పెయిన్ లాంటి సమస్యలతో ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఇలాంటి వారికి మందుల వాడకం తాత్కాలిక ఉపశమనాన్ని మాత్రమే ఇస్తుండగా వ్యాయామాలు, శారీరక కదలికల ద్వారా రోగుల్ని తిరిగి మాములు మనుషులుగా మారుస్తోంది ఫిజియోథెరపీ.

జియోథెరపీ పాత్ర రోజురోజుకూ కీలకం : నొప్పిని తగ్గించడమే కాకుండా ప్రభావిత విభాగాల పనితీరు పునరుద్ధరించటమే ఫిజియోథెరపీ ప్రధాన లక్ష్యం. ప్రమాదంలో గాయపడి కదల్లేని బాధితులకు తిరిగి నడక నేర్పడం నుంచి పక్షవాతం బారిన పడిన వ్యక్తులను సాధారణ జీవనానికి చేరువ చేయడం, శస్త్రచికిత్స అనంతరం పునరావాసం పొందటం, ఆధునిక వైద్య రంగంలో ఫిజియోథెరపీ పాత్ర రోజురోజుకూ మరింత కీలకంగా మారుతోంది. నొప్పి లేని జీవితానికి సంజీవనిగా మారడంతో చాలా మంది ఫిజియోథెరపీకే ఓటేస్తున్నారు. ఎన్ని శస్త్ర చికిత్సలు అందుబాటులో ఉన్నా ఉత్తమ ఫలితాల కోసం రోగులు ఫిజియోథెరపీనే ఆశ్రయిస్తున్నట్లు వైద్యులు చెబుతున్నారు. సర్జరీలకు భయపడే వారి కోసం అధునాతన వైద్య సేవలు అందించేందుకు నాన్-సర్జికల్ స్పైనల్ డికంప్రెషన్ మెషిన్ లాంటి పరికరాలు కూడా అందుబాటులోకి వచ్చాయంటున్నారు.

"నొప్పిని తగ్గించడమే కాకుండా ప్రభావిత విభాగాల పనితీరు పునరుద్ధరించటమే ఫిజియోథెరపీ ప్రధాన లక్ష్యం. నొప్పి లేని జీవితానికి సంజీవనిగా మారడంతో చాలా మంది ఫిజియోథెరపీకే ఓటేస్తున్నారు. ఎన్ని శస్త్ర చికిత్సలు అందుబాటులో ఉన్నా ఉత్తమ ఫలితాల కోసం రోగులు ఫిజియోథెరపీనే ఆశ్రయిస్తున్నారు. సర్జరీలకు భయపడే వారి కోసం అధునాతన వైద్య సేవలు అందించేందుకు నాన్-సర్జికల్ స్పైనల్ డికంప్రెషన్ మెషిన్ లాంటి పరికరాలు కూడా అందుబాటులోకి వచ్చాయి."-మహమ్మద్ ఇమ్రాన్, ఫిజియోథెరపిస్ట్

ఫిజియోథెరపీ పాత్రపై. వైద్యులు ప్రజల్లో అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. నొప్పులు, అనారోగ్య సమస్యలకు ఫిజియోథెరపీ వైద్య విధానం చూపే పరిష్కారాలను వివరిస్తున్నారు.

స్టార్ షట్లర్ సింధుతో పాటు కోచ్, ఫిజియో​

తెదేపా కౌన్సిలర్ అభ్యర్థి ఫిజియోథెరపీ కేంద్రంపై దాడులు

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