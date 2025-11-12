ETV Bharat / state

వ్యాయామమే శరీరానికి మంచి ఔషధం - ప్రతిరోజు అరగంట చాలు ఆరోగ్యమైన జీవితానికి!!

శరీరాన్ని కష్టపెడితేనే ఆరోగ్యకరమైన జీవితం - జీవన విధానంపై అవగాహన పెంచుకొని అడుగేస్తే ఆరోగ్యానికి పూలబాట - నిత్యం అరగంట వ్యాయామం తప్పనిసరి అంటున్న నిపుణులు

Tips for Healthy Lifestyle
Tips for Healthy Lifestyle (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 12, 2025 at 2:08 PM IST

Tips for Healthy Lifestyle : ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం అన్నారు పెద్దలు. ఇది సొంతమైతే అంతకుమించిన సంపన్నులు ఎవరూ ఉండరని పెద్దలు ఎప్పుడో చెప్పారు. నాటితరం వారైతే ఆరోగ్యం పరంగా ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొలేదు. కానీ నేటి ఆధునికతరం యువత మాత్రం ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ అనేది వహించడం లేదు. కాస్త దూరం నడవడానికైనా బైక్​నే వాడుతున్నారు. శరీరాన్ని కష్టపెట్టకుండా సుఖానికి బానిసలు చేస్తున్నారు. దీంతో మానవ శరీరంపై అనేక రోగాలు పంజా విసురుతున్నాయి. అలాగే బయట దొరికే ఫాస్ట్​ఫుడ్​కు అలవాటు పడి సుమారు 70 ఏళ్ల జీవితాన్ని మధ్యలోనే తుంచుకుంటున్నారు.

ప్రస్తుత ఉరుకులు పరుగుల జీవనంలో వయసుతో భేదం లేకుండా ఎంతో మంది అనారోగ్యం బారినపడుతున్నారు. యువత సైతం దీర్ఘకాలిక వ్యాధులతో సతమతం అవుతున్నారు. కానీ ఇవన్నీ మళ్లీ మారాలంటే చక్కటి జీవన శైలితో సాధ్యమవుతుంది. జీవన విధానంపై అవగాహన పెంచుకొని అడుగేస్తేనే ఆరోగ్యానికి పూలబాట వేసుకోవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

నిత్యం అరగంట వ్యాయామం తప్పనిసరి : నిత్యం అరగంట వ్యాయామం చేయడం తప్పనిసరి. వారంలో మొత్తంగా 4-6 గంటల సమయం ఇందుకు కేటాయించాలి. వ్యాయామం, యోగా లేదంటే క్రీడల్లో ఏదో ఒకటి ఎంచుకోవాలి. లేదంటే సైకిల్​ సవారీ చేయాలి. తల్లిదండ్రులు పిల్లలను ఏదో ఒక ఆటవైపు మళ్లించాలి. ఇందుకు మైదానం చక్కటి వేదిక కావాలి.

మానసిక ఆరోగ్యం ముఖ్యం : సంపూర్ణ ఆరోగ్యవంతులు కావాలంటే మానసిక ఆరోగ్యం అనేది ఎంతో ముఖ్యం. ఆశావహు దృక్పథం కలిగి ఉండాలి. ధ్యానంతో మనసును ముందుగా మెరుగుపర్చుకోవాలి. ఆందోళనలు వేధిస్తే మానసిక వైద్యులను సంప్రదించాలి. ప్రణాళికతో అడుగేస్తే జీవనశైలిని మార్చుకోవడం అనేది సులభం.

మానవ శరీరానికి తాగునీటి పాత్ర ఎంతో కీలకం : రోజులో సాధారణం కంటే ఒక వ్యక్తి వేసవిలో మరో 2 లీటర్లు పెంచాలి. మూత్రం లేత పసుపు రంగులో వస్తుందంటే నీటి శాతం తగ్గిందని తెలుసుకోవాలి. అందుకు అనుగుణంగా నీటి స్థాయిని పెంచాలి. అంటే ఎక్కువగా నీటిని తాగాలి.

6-8 గంటల నిద్ర : రోజులో కనీసం 6-8 గంటలు నిద్రపోవాలి. మత్తు పదార్థాలకు దూరంగా ఉండాలి. ఫోన్​ ఇతర డిజిటల్​ స్క్రీన్​ సమయాన్ని తగ్గించుకోవాలి. రాత్రి 8 గంటల తర్వాత అత్యవసరమైతేనే స్క్రీన్లను వినియోగించాలి. ఎక్కువగా స్క్రీన్​లను చూడటం వల్ల నిద్ర సమయం తగ్గిపోతుంది. కంటి మీద భారం పడి ఎన్నో అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తుతాయి.

స్వచ్ఛమైన ఆహారం : సంపూర్ణంగా ఆరోగ్యం కావాలనుకునే వారికి స్వచ్ఛమైన ఆహారం అనేది ముఖ్యం. ఎలాంటి రసాయనాలు వాడని, సేంద్రీయ ఆహార పదార్థాలనే తినాలి. బయట నుంచి తీసుకొచ్చిన కూరగాయలు, పండ్లను కడుక్కొని తినాలి. ఇలా చేయడం వల్ల కొంతైనా ఆరోగ్యాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకున్నవాళ్లమి అవుతాం.

'ప్రతి ఒక్కరికీ ఆరోగ్య స్పృహ అవసరం. శారీరకంగా, మానసికంగా దృఢంగా ఉంటే సంపూర్ణ ఆరోగ్యం అనేది సిద్ధిస్తోంది. వ్యాయామం ఇందుకు చక్కటి ఔషధంగా మారుంది. పాఠశాల దశ నుంచే భౌతిక ఆరోగ్యం, సామాజికంగా ఎలా మెలగాలనే విషయాలపై దృష్టి సారిస్తే మంచిది' - తరుణ్​కుమార్​, మండల వైద్యాధికారి, నాంపల్లి

