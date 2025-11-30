పంచాయతీ పోరు : 'పరిశీలన'లోనే అసలు పరీక్ష - దాటితేనే ఎన్నికల బరిలోకి
తొలి విడత పంచాయతీ ఎన్నికలకు ముగిసిన నామినేషన్ల గడువు - ఇవాళ నామపత్రాలను పరిశీలించనున్న అధికారులు - తీసుకువెళ్లాల్సిన పత్రాల వివరాలు ఇవే
Published : November 30, 2025 at 9:50 AM IST
Telangana Panchayat Election Nominations scrutiny : తెలంగాణలో ఏ పల్లెలో చూసినా గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల సందడే కనిపిస్తోంది. ఇప్పటికే తొలి విడత నామినేషన్ల దాఖలుకు గడువు ముగిసింది. అభ్యర్థుల నామినేషన్లను ఇవాళ (ఆదివారం) పరిశీలిస్తారు. గ్రామ పంచాయతీల వారీగా ఎంపిక చేసిన రిటర్నింగ్ అధికారి (ఆర్ఓ) లేదా సహాయ రిటర్నింగ్ అధికారి(ఏఆర్ఓ) ఆధ్వర్యంలో ఈ క్రతువు జరగనుంది. అయితే నామినేషన్ల పరిశీలన ప్రక్రియ ఏ విధంగా జరుగుతుంది? వెంట తీసుకువెళ్లాల్సిన పత్రాలు ఏవి? నామినేషన్ల తిరస్కరణకు కారణాలేంటి? తదితర విషయాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ముగ్గురికి మాత్రమే ఛాన్స్ : నామపత్రాల పరిశీలన సమయంలో అభ్యర్థి లేదా ప్రతిపాదకుడు/ ప్రతిపాదకురాలు లేదా అభ్యర్థి చేత రాతపూర్వకంగా అవకాశమిచ్చిన మరో వ్యక్తిని మాత్రమే కేంద్రం లోపలికి అనుమతిస్తారు. అభ్యర్థితో కలుపుకొని హాజరైన ముగ్గురు వ్యక్తులు అన్ని నామినేషన్లను పరిశీలించవచ్చు. ఏదైనా నామినేషన్కు సంబంధించి అనుమానాలుంటే అధికారులకు తెలియజేయవచ్చు. అంతేకానీ అసంబద్ధమైన ఆక్షేపణలు చేయకూడదు.
తీసుకువెళ్లాల్సిన పత్రాలు ఇవే :
- గ్రామ పంచాయతీ ఓటరు లిస్ట్లో అభ్యర్థి పేరు, ప్రతిపాదకుని పేరు ఉన్న భాగాన్ని వెంట తీసుకెళ్లాలి.
- పోటీ చేసే అభ్యర్థి వయసుకు సంబంధించిన ఆధారం.
- నామినేషన్ దాఖలు చేసినప్పుడు సంబంధిత అధికారి నుంచి పొందిన రసీదు, పరిశీలన నోటీసు ప్రతి.
- ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ వర్గాలకు చెందిన రిజర్వ్ సీటు నుంచి అభ్యర్థి పోటీ చేస్తున్నట్లయితే సదరు కులాలకు సంబంధించిన ఆధారాలు (పత్రాలు).
- అభ్యర్థి నామినేషన్పై ఇతరులు లేవనెత్తిన ఆక్షేపణలను ఎదుర్కొనేందుకు, సరైన సమాధానం ఇవ్వటానికి అవసరమైన ఇతర డాక్యుమెంట్లు.
ఇలాగైతే తిరస్కరణే :
- పంచాయతీరాజ్ చట్టంలోని 19వ విభాగం ప్రకారం అభ్యర్థులుగా ఉండటానికి అర్హులు కాని సందర్భంలో
- నామినేషన్ నిర్దిష్ట సమయంలో దాఖలు చేయకపోతే
- నామపత్రాలను ఎన్నికల అధికారులకు కాకుండా ఇతరులకు సమర్పించినట్లయితే
- నామినేషన్ పత్రాలు నిర్దేశిత నమూనాలో లేకపోతే
- నామపత్రాలపై అభ్యర్థి సంతకం, ప్రతిపాదకుల సంతకాలు వాస్తవం కాకపోతే
- నేర చరిత్ర, ఆస్తులు, అప్పులు, విద్యార్హతల సమాచారాన్ని రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్ ద్వారా నిర్దేశించిన నమూనాలో ఇద్దరు సాక్షుల ధ్రువీకరణతో దాఖలు చేయకపోతే
అభ్యర్థుల జాబితా ప్రచురణ : నామినేషన్ల పరిశీలన ప్రక్రియ ముగిసిన వెంటనే అర్హులైన అభ్యర్థుల జాబితాను ఆర్ఓ (రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్) రూపొందించి నోటీసు బోర్డుపై ఉంచుతారు. ఈ జాబితాలో అభ్యర్థుల పేర్లు, ఇతరత్రా తప్పులున్నట్లయితే సదరు అధికారి దృష్టికి తీసుకెళ్లి దిద్దుబాటు చర్యలను తీసుకోవాలి. అభ్యర్థులు నామినేషన్ పత్రాలు సమర్పించిన తేదీల వారీగా ఈ జాబితాను ప్రచురిస్తారు. నామినేషన్ తిరస్కరణకు గురైన వ్యక్తి రిటర్నింగ్ అధికారి (ఆర్ఓ) నిర్ణయంపై రెవెన్యూ డివిజనల్ (ఆర్డీవో) లేదా సబ్ కలెక్టర్ వద్ద అప్పీలు చేసుకోవచ్చు.
పంచాయతీ ఎన్నికల తేదీలు ఇవే : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 12,728 సర్పంచ్ స్థానాలకు, 1,12,242 వార్డు స్థానాలకు మొత్తం 3 విడతల్లో ఎన్నికలు నిర్వహించనున్నట్లుగా రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం ఇప్పటికే తెలిపింది. పంచాయతీ ఎన్నికలకు సంబంధించి డిసెంబర్ 11, 14, 17వ తేదీల్లో పోలింగ్ నిర్వహించనున్నట్లుగా ఎస్ఈసీ రాణి కుముదిని ఇటీవల వివరించారు. ఉదయం 7 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 1 గంట వరకు పోలింగ్ నిర్వహించి, అదే రోజు మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి ఓట్ల లెక్కింపు ప్రక్రియ ఉంటుందని ఆమె తెలిపారు. ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ విడుదలైన నేపథ్యంలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఎన్నికల నియమావళి అమల్లో ఉంది.
