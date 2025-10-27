ETV Bharat / state

మీకు ఇది తెలుసా - వాన చినుకుకో లెక్కుందటా మరి!

ప్రతి మండలంలో తహసీల్దారు కార్యాలయ ఆవరణలో వర్షపాత నమోదు సూచిక - అసలు ఈ గణన ఎలా ఉంటుదంటే?

How is Rainfall Calculated in a Weather Report
How is Rainfall Calculated in a Weather Report (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 27, 2025 at 2:06 PM IST

How is Rainfall Calculated in a Weather Report: వాతావరణ శాఖ ఎండ, వాన, చలి, గాలి, తేమ వంటి విషయాలను ప్రకటిస్తుంది. గతంలో అయితే మానవ ప్రమేయం ద్వారా వాతావరణ విషయాలను తెలుసుకునేవారు. ఆ తర్వాత కొన్నేళ్ల క్రితం రాష్ట్రంలో పలు చోట్ల మానవ ప్రమేయంలేని ఆటోమేటిక్‌ వెదర్‌ స్టేషన్లు ప్రభుత్వంలోని ప్లానింగ్‌ డిపార్ట్‌మెంట్‌ ఏర్పాటు చేసింది. వీటి ద్వారా వాతావరణ విషయాలను వెల్లడించేవారు.

అదే విధంగా వాన కురిసినప్పుడు ఎంత వర్షపాతం నమోదైందో వంటి వివరాలు ఎలా చెబుతారో తెలుసా! వీటిని మిల్లీమీటర్లు, సెంటీమీటర్లలో రెవెన్యూ అధికారులు వివరాలు వెల్లడిస్తుంటారు అసలు వీటిని ఎలా లెక్కిస్తారంటే? వర్షపాత స్థాయిని బట్టి సాధారణమా, అధికమా, తక్కువా అనే కీలక అంశాలను ఎలా విశ్లేషిస్తారు. అసలు ఈ గణన ఎలా ఉంటుందో తెలుసా?

ప్రతి మండలంలోని తహసీల్దారు కార్యాలయంలో వర్షపాత నమోదు సూచిక (రెయిన్‌ గేజ్‌ స్టేషన్‌) అనేది ఉంటుంది. అందులో పై భాగంలోని గరాటు ద్వారా వర్షపు నీరు లోపల ఉన్న జాడీలోకి చేరుతుంది. నిర్ణీత సమయం పూర్తయ్యాక సహాయ గణాంక అధికారి ఆ జాడీని బయటకు తీస్తారు. దానిలో ఉన్న వాన నీటిని మిల్లీమీటర్ల వంతున నమోదు కోసం ప్రత్యేకించిన పరికరంలోకి పోసి, ఎంత వర్షం పడిందో నిర్ధారించిన తర్వాత ప్రకటిస్తారు.

రెయిన్‌ గేజ్‌ స్టేషన్‌: దీన్ని తహసీల్దారు కార్యాలయంలో వర్షపాతాన్ని కొలవడానికి రెయిన్​ గేజ్​ స్టేషన్​ను ఏర్పాటు చేస్తారు. వీటి ద్వారా ఒక నిర్దిష్ట ప్రాంతంలో, నిర్ణీత వ్యవధిలో ఎంత వాన కురిసిందో తెలుసుకునేందుకు ఉపయోగపడుతుంది. దీని ద్వారా సాధారణంగా ఈ కొలతలను మిల్లీమీటర్లలో నమోదు చేస్తారు. ఈ గేజ్​లో నీటి స్థాయిని చూసేటప్పుడు, ద్రవ ఉపరితలం నుంచి అడుగు భాగాన్ని చూడాలి. ఇక మంచు ప్రాంతాల్లో కూడా వర్షపాతాన్ని అంచనా వేసేందుకు దాన్ని కరిగించి కొలుస్తారు.

24 గంటల పాటు గణన ప్రక్రియ: సాధారణంగా ఉదయం 8:30 గంటల నుంచి మరుసటి రోజు ఉదయం 8:30 గంటల వరకు అంటే 24 గంటల పాటు గణన కోసం వర్షపు నీటి సేకరణ ఉంటుందని తెనాలి సహాయ గణాంక అధికారి వాసుబాబు తెలిపారు. దీన్ని ప్రకారం ఆదివారం ఉదయం నుంచి సోమవారం ఉదయం వరకు జరిగిన లెక్కింపును సోమవారం నాటి వర్ష పాతంగా నమోదు చేస్తారు.

తుపానులు, అల్పపీడనాలు వంటి సమయాల్లో అవసరాన్ని అనుసరించి ఈ గణన ప్రతి 6 గంటలకు ఒకసారి చేస్తారు. మండలాల నుంచి సబ్‌ కలెక్టర్‌ కార్యాలయానికి అటు నుంచి కలెక్టర్‌ కార్యాలయానికి ఆ వివరాలు పంపిస్తారు. అదే విధంగా ఆ మండలంలోని అన్ని ప్రాంతాల నుంచి వర్షపు నీటిని లెక్కించి సగటు వర్షపాతం వివరాలు వెల్లడిస్తారని వివరించారు.

ప్రత్యేకమైన వర్షమాపకం: ఆకాశం నుంచి వర్షం నీటి రూపంలోనే కాకుండా మంచు, మంచు గడ్డల రూపంలో ఎంత మొత్తం కురుస్తుందనే విషయాన్ని కొలవడానికి ఒక ప్రత్యేకమైన వర్షమాపకం ఉపయోగిస్తారు. ఈ పరికరం ఒక నిర్ణీతమైన ఘన పరిమాణం కలిగి ఉంటుంది. దీంట్లో నీరు వెలుపలికి వెళ్లే మార్గం లేకుండా నిర్మితమై ఉంటుంది. ఎప్పుడూ వర్షపాతాన్ని మిల్లీమీటర్ల ప్రమాణంలో కొలుస్తారు. వర్షమాపకం ద్వారా 25 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతాన్ని కొలిస్తే ఆ పరికరం అమర్చిన పరిసర ప్రాంతంలో నీరు ఇంకకుండా ఉంటే అక్కడి నేలపై 25 మిల్లీ మీటర్ల లోతు వర్షం కురిసిందని అర్థం అని వాతావరణ శాఖ అధికారులు తెలిపారు.

