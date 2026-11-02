చాలా ఖర్చు చేస్తున్నాం - ఓ 10 లీటర్లు తిరిగిచ్చేద్దాం - వృథా నీటిని పొదుపు చేద్దామిలా
Impact Of EL Nino On Ground Water : ఎల్నినో ప్రభావంతో వర్షాలు కురవడం లేదు. బోరుబావులు ఇష్టానుసారం వాడటంతో భూగర్భజలాలు అడుగంటిపోతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో నీటి వృథాను తగ్గించాలని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
Published : November 2, 2026 at 1:03 PM IST
నీటిని మనం నిరంతరం వృథా చేస్తున్నాం. మరి మనం భూమికి ఎంత నీటిని తిరిగి అందిస్తున్నాం? ప్రస్తుత ఎల్నినో పరిస్థితుల్లో ఇది చాలా ముఖ్యమైన సమస్య. వృథా అవుతున్న ప్రతి నీటి చుక్కను సేకరిస్తే, ఈ పరిస్థితిని కొంత మేరకు అధిగమించవచ్చని పర్యావరణవేత్తలు అంటున్నారు. దీని గురించి ఆలోచిస్తే భూగర్భ జలాలను గణనీయంగా పెంచవచ్చని వారు సూచిస్తున్నారు.
లేకపోతే జలాలు మరింత తగ్గిపోయే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు. ఇళ్లలో వృథా అయ్యే నీటిని ఎలాంటి ఖర్చు లేకుండా ప్రకృతికి తిరిగి అందించవచ్చని చెబుతున్నారు. ప్రతి ఇంటి నుంచి రోజుకు కనీసం 10 లీటర్ల నీటిని భూమికి తిరిగి అందించడం ద్వారా వేల లీటర్ల నీటిని భూమి గ్రహించగలదని వారు చెబుతున్నారు.
ఎల్నినో ప్రభావంతో అడుగంటిపోతున్న భూగర్భ జలాలు
పసిఫిక్ మహా సముద్రంపై ఉపరితల గాలులు వేడెక్కడం వల్ల వాతావరణంలో ఊహించని మార్పులు సంభవించాయి. ఈ ప్రభావం నైరుతి రుతుపవనాలపై పడి వర్షాలను నిరోధించింది. ఫలితంగా భూమి పునర్జన్మ పొందలేదు. బోరుబావుల నుంచి నీటి ప్రవాహం ఆగలేదు. దీని ఫలితంగా బోర్వెల్స్ ఎండిపోతున్నాయి. ఈ ఎల్నినో సూపర్ ఎల్నినోగా మారుతోందని, దీని ప్రభావం వచ్చే ఏడాది మార్చి వరకు కొనసాగవచ్చని వాతావరణ శాస్త్రవేత్తలు చెబుతున్నారు. ఆ తర్వాత వేసవి వాతావరణం మెరుగుపడి వర్షాలు కురిస్తే, జులై-ఆగస్టు నాటికి పరిస్థితి కొంత మెరుగుపడే అవకాశం ఉంది. అప్పటి వరకు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. నీటి సంరక్షణ తప్పనిసరి.
ఎందుకు వృథా చేయాలి? ఇలా చేద్దాం
ప్రతి ఇంట్లో, పాత్రలు కడగడానికి, బట్టలు ఉతకడానికి, ఇతర అవసరాలకు ఉపయోగించే నీరు వృథా అవుతుంది. ఈ నీటిని వడపోసి మొక్కలకు పోయవచ్చు. లేదా దీనిని భూమిలోకి ఇంకేలా చేయవచ్చు. ఇంటి ఆవరణలోని పాత లేదా ఉపయోగించని బోర్వెల్లోకి వర్షపు నీరు ప్రవేశించేలా మీరు ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు. నీరు ప్రవేశించే చోట ఒక జాలీని అమర్చాలి. ఇలా చేయడం వల్ల మట్టి, వ్యర్థాలు లోపలికి ప్రవేశించవు.
వర్షపాతం లేకపోవడం వల్ల భూగర్భ జలాలు నిలిచిపోతున్నాయి. ఈ సంవత్సరం 17 శాతం లోటు వర్షపాతం కారణంగా జలాశయాలు, చెరువులు, నీటి తొట్టెలలో నీటి కొరత ఏర్పడింది. అంతేకాకుండా బోర్ల వినియోగం వాడకం పెరగడం వల్ల భూగర్భ జలమట్టం పడిపోయింది. అందువల్ల నీరు భూమిలోకి ఇంకడానికి వీలుగా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం ఇప్పుడు మన ముందున్న కర్తవ్యం. - కె. లక్ష్మా, తెలంగాణ భూగర్భ జలవనరుల శాఖ డైరెక్టర్
ఇంకుడు గుంతలను ఇలా ఏర్పాటు చేసుకోవాలి
వర్షపు నీరు, ఇంట్లో ఉపయోగించే మురుగు నీరు భూమిలోకి ఇంకడానికి వీలుగా ఇంటి ఆవరణలో ఇంకుడు గుంతలను ఏర్పాటు చేయాలి. అడుగున పెద్ద రాళ్లను ఉంచి, వాటిపై కంకర వేయాలి. ఆ తర్వాత నైలాన్ మెష్, జియోటెక్ ఫ్యాబ్రిక్ వేసి, ఇసుక, బొగ్గుతో నింపాలి. ఇంటి నుంచి పడే వర్షపు నీరు, ఇంట్లో ఉపయోగించే నీరు కాలువల ద్వారా ఈ గుంతలోకి ప్రవహించేలా ఏర్పాట్లు చేయాలి. ఇలా చేస్తే ఇంట్లోని నీరు నిల్వ ఉంటుంది.
అపార్ట్మెంట్లు, భవనాలు, ఇంటి చుట్టూ టైల్స్, మార్బుల్ వేస్తున్నారు. దీని కారణంగా ఇంటి ఆవరణలో వర్షపు నీరు నిల్వ ఉండటం లేదు. దానికి బదులుగా వర్షపు నీరు, మురుగునీరు నిల్వ చేయడానికి ఇంటి చుట్టూ రెండు నుంచి మూడు అడుగుల కందకం తవ్వి, కంకర, ఇసుకతో నింపవచ్చు. అయితే ఈ కందకాలు భవనం పునాదులు, స్తంభాలకు దూరంగా ఉండేలా జాగ్రత్త తీసుకోవాలి.
పొలంలో కుంటలు తవ్వితే ఇంత లాభమా? - సంగారెడ్డికి చెందిన రైతు వెంకటయ్య ఏం చేశాడంటే?
పైపులకు చిల్లులు - వృథాగా పారుతున్న నీరు - హైదరాబాద్ నీటి సరఫరాకు ఇక ట్యాంకర్లే దిక్కు!