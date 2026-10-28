తుపాను తీరం దాటే సమయంలో ఏం జరుగుతుంది - నేలపైకి వచ్చాక ఏమవుతుంది?
How Does Cyclone Cross the Coast : తుపాను అనేది వందల కిలోమీటర్ల మేర విస్తరించిన ఒక భారీ మేఘాల గుంపు. అసలు తుపాను తీరం ఎలా దాటుతుందో తెలుసా!
Published : October 28, 2026 at 4:43 PM IST
How Does Cyclone Cross the Coast : ఎక్కడో సముద్రంలో ఏర్పడుతుంది. మెల్లిగా కదులుతుంది. తాను ఉన్న చోటును ప్రశాంతంగానే ఉంచుతుంది. కానీ చుట్టూ ఉన్న ప్రాంతాలను అల్లకల్లోలం చేస్తుంది. కుండపోత వానలు, భీకర గాలులతో అపార ఆస్తి, ప్రాణ నష్టం కల్గిస్తుంది. ప్రస్తుతం అర్నాబ్ తుపాను తీరం దాటుతోంది. అది అడుగుతీసి అడుగువేసినట్టు ఒక్క క్షణంలో జరిగేది కాదు. సముద్రంలో పుట్టిన ఒక మహా గాలి చక్రం, నెమ్మదిగా నడుచుకుంటూ భూమి మీదికి రావడాన్నే తీరం దాటడం అని అంటారు.
తుపాను కన్ను అంటే ఏంటి ?
తుపాను అనేది వందల కిలోమీటర్ల మేర విస్తరించిన ఒక భారీ మేఘాల గుంపు. దాని సరిగ్గా మధ్యలో ఒక ఖాళీ ప్రదేశం ఉంటుంది. శాస్త్రవేత్తలు దాన్ని తుపాను కన్ను అంటారు. తుపాను మొత్తం సముద్రంలో ఉన్నప్పుడు ఎవరికీ పెద్దగా ముప్పు ఉండదు. ఎప్పుడైతే ఆ మధ్యలోని కన్ను సముద్రపు నీటిని వదిలి, నేల మీదకు అడుగు పెడుతుందో, సరిగ్గా దాన్నే తీరం దాటడం లేదా ల్యాండ్ఫాల్ అంటారు.
బొంగరం ఆటతో సులువైన పోలిక
గిరగిరా తిరిగే బొంగరాన్ని నేల మీద వదులుతాం కదా. ఆ బొంగరం ఒకేచోట తిరుగుతూనే, మెల్లగా పక్కకు జరుగుతుంది. తుపాను కూడా ఆకాశంలో తిరిగే ఒక పెద్ద రాక్షస బొంగరం లాంటిదే. సముద్రపు నీటి మీద ఉన్నంత సేపు దానికి నీటి ఆవిరి అనే బలం దొరుకుతుంది. ఆ బలంతో అది మరింత వేగంగా తిరుగుతుంది. అలా తిరుగుతూ తిరుగుతూ నేల సరిహద్దును తాకి, భూమి మీదికి అడుగుపెడుతుంది.
బ్యాటరీ బొమ్మ కారు ఉదాహరణ
తుపానును ఒక రిమోట్ కంట్రోల్ బొమ్మ కారు అనుకుందాం. సముద్రం అనేది ఆ కారుకు కరెంటు ఇచ్చే ఛార్జర్ లాంటిది. సముద్రంలో ఉన్నంత సేపు దానికి నిరంతరం శక్తి అందుతూనే ఉంటుంది. అందుకే అది మహా వేగంగా పరుగులు తీస్తుంది. ఎప్పుడైతే ఆ కారు సముద్రం దాటి నేల మీదికి వస్తుందో, అప్పుడు ఛార్జర్ వైర్ ఊడిపోతుంది. కొత్తగా శక్తి అందడం ఆగిపోతుంది. అయితే అప్పటికే దానిలో నిండి ఉన్న పవర్ అంతా ఆ చుట్టుపక్కల నేల మీద ఒకేసారి ఖర్చు చేస్తుంది. అందుకే తీరం దాటే సమయంలో గంటకు వంద కిలోమీటర్ల పైగా వేగంతో పెనుగాలులు వీస్తాయి, భారీ వర్షాలు కురుస్తాయి.
తుపాను కన్ను చేసే పెద్ద మాయ
- తీరం దాటే సమయంలో ఒక విచిత్రం జరుగుతుంది. దీనిలో మూడు అంచెలు ఉంటాయి. మొదట తుపాను ముందు భాగం నేలను తాకుతుంది. భయంకరమైన ఈదురుగాలులు వీస్తాయి, కుండపోత వర్షం పడుతుంది.
- ఆ తర్వాత తుపాను మధ్య భాగం, అంటే కన్ను నేల మీదికి వస్తుంది. ఆ సమయంలో ఉన్నట్టుండి వర్షం ఆగిపోతుంది. ఆకాశం నిర్మలంగా మారుతుంది. గాలి అస్సలు వీచదు. తుపాను వెళ్లిపోయింది అనుకుని జనం బయటకు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది.
- కానీ అసలైన ట్విస్ట్ అక్కడే ఉంది. కాసేపటికే తుపాను వెనుక భాగం ఊరి మీదికి వస్తుంది. ఈసారి గాలి అంతకుముందు వీచిన వైపు కాకుండా, దానికి పూర్తి ఎదురు దిశ నుంచి అంతకంటే ఎక్కువ వేగంతో విరుచుకుపడుతుంది.
నేల మీదికి వచ్చాక ఏమవుతుంది?
తీరం దాటడానికి సాధారణంగా మూడు నుంచి నాలుగు గంటల సమయం పడుతుంది. నేల మీదకు వచ్చాక తుపానుకు ఆహారమైన సముద్రపు తేమ అందదు. ఊళ్లు, చెట్లు, కొండలు దానికి అడ్డంకులుగా నిలుస్తాయి. దాంతో ఆహారం అందని మనిషిలాగా తుపాను క్రమంగా నీరసించిపోతుంది. గంటలు గడిచేకొద్దీ బలహీనపడి, సాధారణ వర్షంగా మారి కనుమరుగైపోతుంది.
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