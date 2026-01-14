ETV Bharat / state

మీకు రోడ్డు ప్రమాదంలో గాయాలయ్యాయా? - ఇలా చేస్తే రూ.50 వేలు వస్తాయని తెలుసా?

హిట్‌ అండ్‌ రన్‌ జరిగితే పరిహారం - అవగాహన లేకపోవడం వల్ల నష్టపోతున్న బాధిత కుటుంబాలు - హిట్‌ అండ్‌ రన్‌ పరిహార పథకం గురించి ప్రచారం అవసరం

Hit and Run Compensation Scheme
Hit and Run Compensation Scheme (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 14, 2026 at 4:57 PM IST

3 Min Read
Hit and Run Compensation Scheme : భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా మణుగూరు మండల పరిధిలో గత ఏడాది గుర్తు తెలియని వాహనం ఢీకొని ఓ వ్యక్తి మృతి చెందాడు. ఈ ఘటన స్థానికంగా కలకలం రేపింది. అయితే ఆ కుటుంబానికి రావాల్సిన న్యాయమైన పరిహారం అందలేదు. కారణం ఒక్కటే హిట్‌ అండ్‌ రన్‌ పథకం గురించి అవగాహన లేకపోవడం. దేశవ్యాప్తంగా అనేక కుటుంబాలు ఇదే సమస్యను ఎదుర్కొంటున్నాయి. ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న మంచి పథకం ఉన్నప్పటికీ, దాని గురించి తెలియకపోవడం వల్ల బాధితులు తమ హక్కులను కోల్పోతున్నారు.

రోడ్డు ప్రమాదాల్లో గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు వాహనాలతో ఢీకొని పారిపోతున్న ఘటనలు పెరుగుతున్నాయి. ఇలాంటి సందర్భాల్లో నిందితుల వాహనం గుర్తించకపోవడంతో కేసులు ముందుకు సాగడం కష్టం అవుతోంది. ఈ పరిస్థితిలో బాధిత కుటుంబాలకు ఆర్థికంగా పెద్ద నష్టం జరుగుతుంది. ఈ సమస్యను దృష్టిలో పెట్టుకొని కేంద్ర ప్రభుత్వం 2022లో హిట్‌ అండ్‌ రన్‌ పరిహార పథకాన్ని ప్రారంభించింది. ఈ పథకం ప్రకారం ప్రమాదంలో గాయపడితే రూ.50,000, మృతి చెందితే రూ.2 లక్షల వరకు పరిహారం అందజేస్తారు.

ఎలా పరిహారం పొందాలి : ఈ పథకం ద్వారా సహాయం పొందాలంటే ముందుగా ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వాలి. పోలీసులు సంఘటన స్థలానికి చేరుకుని కేసు నమోదు చేయాలి. మరణం జరిగితే ఆ కేసుకు సంబంధించిన ఎఫ్‌ఐఆర్‌ కాపీతో పాటు పూర్తి వివరాలతో ఆర్డీఓకు నివేదిక పంపాలి. ఆర్డీఓ విచారణ చేసి జిల్లా కలెక్టర్‌కు నివేదిక అందజేస్తారు. కలెక్టర్ కార్యాలయం ఆధ్వర్యంలో క్లెయిమ్స్‌ సెటిల్‌మెంట్‌ కమిషనర్‌, క్లెయిమ్స్‌ ఎంక్వైరీ అధికారి విచారణ పూర్తి చేసి బాధితులకు పరిహారం మంజూరు చేస్తారు.

ప్రమాదంలో గాయపడిన వ్యక్తి లేదా మరణించిన వారి కుటుంబ సభ్యులు ఫాం–1 ద్వారా దరఖాస్తు చేయాలి. ఇందులో వ్యక్తిగత వివరాలు, ప్రమాదం జరిగిన స్థలం, సమయం, గాయాల వివరాలు ఇవ్వాలి. దరఖాస్తుకు ఆధార్‌కార్డు, బ్యాంకు ఖాతా వివరాలు తప్పనిసరిగా జత చేయాలి. మరణించిన వ్యక్తి విషయంలో భార్య, భర్త లేదా తల్లిదండ్రుల బ్యాంకు ఖాతా వివరాలు ఇవ్వాలి.

ఒకవేళ బాధితుడు ఆసుపత్రిలో సొంత ఖర్చుతో చికిత్స పొందితే ఫాం–4 ద్వారా క్లెయిమ్‌ చేసుకోనే అవకాశం ఉంటుంది. ఆసుపత్రి బిల్లులు, రసీదులు, ఎఫ్‌ఐఆర్‌ కాపీ, పోస్టుమార్టం రిపోర్ట్, మరణ ధ్రువపత్రం వంటి పత్రాలు సమర్పించాలి. అధికారులు ఫాం–2, ఫాం–3 ద్వారా విచారణ వివరాలు నమోదు చేసి ఫైల్‌ను జిల్లా కలెక్టర్‌కు పంపిస్తారు. మొత్తం ప్రక్రియ పూర్తైన తరువాత సాధారణంగా 15 రోజుల్లో పరిహారం నేరుగా బ్యాంకు అకౌంట్​లో జమ అవుతుంది.

ఆరు నెలల్లోపే దరఖాస్తు చేయాలి : మణుగూరు సీఐ నాగబాబు మాట్లాడుతూ, ప్రమాదం జరిగిన ఆరు నెలల్లోపే దరఖాస్తు చేయాలి. ఆలస్యం అయితే పరిహారం కోల్పోయే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకే రోడ్డు ప్రమాద బాధితులు లేదా వారి కుటుంబాలు ఈ విషయాన్ని తప్పకుండా గుర్తుంచుకోవాలి.

హిట్‌ అండ్‌ రన్‌ పరిహార పథకం గురించి ప్రచారం అవసరం : హిట్‌ అండ్‌ రన్‌ పథకం పేద, మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు పెద్ద భరోసా. కానీ అవగాహన లేకపోవడం వల్ల చాలా మంది ఈ సాయాన్ని పొందలేకపోతున్నారు. గ్రామస్థాయిలో, మీడియా ద్వారా, పోలీసు - రెవెన్యూ శాఖల ద్వారా ఈ పథకం గురించి విస్తృత ప్రచారం అవసరం. ప్రతి రోడ్డు ప్రమాద బాధిత కుటుంబానికి ఈ సమాచారం చేరితేనే ప్రభుత్వ ఉద్దేశ్యం నెరవేరుతుంది. ప్రభుత్వం ఈ దిశగా పథకం గురించి ప్రచారం చేస్తే చాలా మంది నిరుపేదలు, మధ్య తరగతి వారికి ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.

