దీపావళి పండుగను ఏ రాష్ట్రంలో ఎలా చేస్తారు? - వాటి ప్రత్యేకతలేంటో తెలుసా?
చెడుపై మంచి సాధించిన విజయానికి ప్రతీకగా దీపావళి వేడుకలు - ఒక్కో ప్రాంతంలో ఒక్కో విధంగా వెలుగుల పండుగ - విభిన్న సంస్కృతులు, ఆచారాలకు అద్దం పడుతున్న దీపాల వేడుక
Published : October 19, 2025 at 3:51 PM IST
How Diwali is celebrated in different states of India : దీపావళి వెలుగుల పండుగ. ఇది భిన్న ధార్మిక, సామాజిక, సాంస్కృతిక వైవిధ్యాలను ప్రతిబింబించే గొప్ప వేడుక. చెడుపై మంచి సాధించిన విజయానికి ప్రతీకగా ఈ పండుగను చేస్తారు. అయితే పురాణాలు, పౌరాణిక కథలు, ప్రాంతీయ సంప్రదాయాలకు అనుగుణంగా ఒక్కో రాష్ట్రంలో ఒక్కో విధంగా నిర్వహించుకుంటారు. ఆయా ప్రాంతాల ఆచారాలు, పూజా విధానాలు ప్రాంతాలు, సమాజాల వారీగా వేర్వేరుగా ఉంటాయి. ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలో లక్ష్మీదేవిని పూజిస్తారు. మరికొందరు కేదారేశ్వర నోములను నిర్వహించుకుంటారు. ఉపాధి, వ్యాపారం దృష్ట్యా అనేక రాష్ట్రాలకు చెందిన ప్రజలు ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాకు వచ్చి స్థిరపడ్డారు. వారు దీపావళిని ఎలా జరుపుకొంటారు అనే విషయంపై ఈటీవీ భారత్ ప్రత్యేక కథనం.
ఐదు రోజుల పండగ : 'ఉమ్మడి జిల్లాలో దాదాపు 20,000 రాజస్థానీ కుటుంబాలున్నాయి. మా ఇళ్లలో దీపావళిని 5 రోజులపాటు నిర్వహించుకుంటాం. ధన్తేరాస్తో పండగ మొదలుకాగా, ఆ రోజు లక్ష్మీదేవి, కుబేరులకు పూజలు చేస్తాం. కొత్త వ్యాపార లావాదేవీలను ప్రారంభిస్తాం. అభ్యంగన స్నానాలు ఆచరించి ఇంటిని దీపాలతో అందంగా అలంకరిస్తాం. దీపావళి రోజున లక్ష్మీదేవిని పూజిస్తాం. నాలుగో రోజు పలు రకాల వంటలతో దేవతలకు నైవేద్యాన్ని సమర్పిస్తాం. బంధువుల ఇళ్లకు వెళ్లి శుభాకాంక్షలు తెలుపుతాం. అయిదో రోజు భాయ్దూజ్ పేరుతో స్నేహితులు, బంధువుల ఇళ్లకు వెళ్లి ఆనందంగా గడుపుతాం' అని రాజస్థాన్కు చెందిన శాంతాబాయి ఓజా తెలిపారు.
కాళికామాతను పూజిస్తాం : పశ్చిమ బెంగాల్లో దీపావళి పర్వదినం సందర్భంగా చాలా మంది కాళికామాతను, మరికొందరు లక్ష్మీదేవిని భక్తితో పూజిస్తారు. రకరకాల పూజలు, వంటకాలు, దీపాలతో ఇళ్లన్నీ కోలాహలంగా ఉంటాయి. 'మేము వుట్ చతుర్దశి అనే పేరుతో కాళికామాతకు పూజలు చేస్తాం. పండగ రోజు 14 రకాల ఆకుకూరలతో పలు రకాల వంటకాలు చేస్తాం. 14 కొవ్వొత్తులను ఇంటి పూజా మందిరంలో వెలిగిస్తాం. పాయసాన్ని చేసి దేవుళ్లకు నివేదిస్తాం. సాయంత్రం ఇళ్ల ముందు బాణాసంచా పేల్చుతూ సంబరాలను నిర్వహించుకుంటాం. ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లాలో దాదాపు 1000 బెంగాలీ కుటుంబాలున్నాయి'అని మౌమితా ఘోష్ తెలిపారు.
ఉత్సవమూర్తికి కొండపై పూజలు : ఛత్తీస్గఢ్లో దీపావళిని అయిదు రోజులపాటు నిర్వహించుకుంటామని ఆ రాష్ట్రానికి చెందిన ముఖేష్ జంగల్ తెలిపారు. మొదటి రోజు త్రయోదశి నాడు ఇంటిని అందంగా అలంకరిస్తామని వివరించారు. రెండో రోజు నరక చతుర్దశి నాడు 14 దీపాలు వెలిగిస్తామన్నారు. మూడో రోజు లక్ష్మీదేవి పూజలు చేస్తాం. నాలుగో రోజు శ్రీకృష్ణుడి ఉత్సవమూర్తిని ఎత్తుకొని కొండపైకి వెళ్లి పూజలు చేస్తాం. ఏడు రకాల కూరగాయలతో కిచిడి నైవేద్యాన్ని వండి, ఆరగిస్తారు. అయిదో రోజు భాయ్దూజ్ పేరుతో వేడుక నిర్వహిస్తారు. ఉమ్మడి జిల్లాలో ఛత్తీస్గఢ్కు చెందిన వెయ్యి కుటుంబాలు నివసిస్తున్నాయి. దీపావళి పండుగ సమీపిస్తుండటంతో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మార్కెట్లు రద్దీగా మారాయి. ప్రజలు పూజావస్తువులు, టపాసులు కొనుగోలు చేసేందుకు ఆయా దుకాణాల ముందు పెద్దఎత్తున బారులు తీరుతున్నారు.
