దేశవ్యాప్తంగా రాష్ట్రాల్లో ఘనంగా సంక్రాంతి - ఏ స్టేట్​లో ఎలా చేస్తారో తెలుసా?

తెలుగు రాష్ట్రాల్లో వైభవంగా సంక్రాంతి సంబరాలు - దేశవ్యాప్తంగా వివిధ రాష్ట్రాల్లో ఘనంగా సంక్రాంతి - సంస్కృతి, సంప్రదాయాలకు అనుగుణంగా వేడుకలు - నదుల్లో పుణ్యస్నానాలు ఆచరించి ప్రత్యేక పూజలు

Sankranti Celebrations 2026
Sankranti Celebrations 2026 (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 15, 2026 at 4:38 PM IST

Sankranti Celebrations 2026 : తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అత్యంత వైభవంగా జరిగే సంక్రాంతిని దేశవ్యాప్తంగా వివిధ రాష్ట్రాల్లోనూ ఘనంగా చేసుకుంటారు. ప్రాంతాల బట్టి పేర్లు మారినా అక్కడి సంస్కృతీ సంప్రదాయాలకు అనుగుణంగా వేడుకలు నిర్వహించటం ఆనవాయితీ. పేర్లు వేరైనా పండగ మాత్రం అదే. వేడుక ఉద్దేశం ఒకటే అయినా ఆయా ప్రాంతాల్లో వారు జరుపుకునే తీరు వివిధ రకాలుగా ఉంటుంది. మొత్తం మీద కొత్త ఏడాదిలో దేశవ్యాప్తంగా జరుపుకునే పండగలో సంక్రాంతి ఒకటి.

సంక్రాంతి అంటే ముదుగా గుర్తుకొచ్చేవి తెలుగు రాష్ట్రాలు. అయితే ఈ పండగను మనదేశంలో దాదాపుగా ప్రతి రాష్ట్రంలోనూ చేసుకుంటారు. వేడుక రోజున నదుల్లో పుణ్యస్నానాలు ఆచరించి, సూర్యుడికి అర్ఘ్యతర్పణాలర్పించడం ప్రధానంగా కనిపిస్తుంది. కానీ దేశవాప్తంగా కొన్ని రాష్ట్రాల్లో పండగ జరుపుకునే తీరు కారణంగా అందరిదృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాయి ఈ వేడుకలు.

దేశవ్యాప్తంగా వివిధ రాష్ట్రాల్లో ఘనంగా సంక్రాంతి (ETV)

తమిళనాడులో సంక్రాంతిని పొంగల్ పేరుతో 4 రోజుల పాటు చేసుకుంటారు. భోగి రోజున కొత్త బియ్యం, పాలతో పాయసం చేసి, ఇంద్రుడికి నైవేద్యం పెడతారు. మరుసటి దినం పొంగల్ రోజున సూర్యుడిని పూజిస్తారు. మట్టు పొంగల్ నాడు పశువులను అలంకరిస్తారు. నాలుగోరోజున కన్యా పొంగల్‌ ను జరుపుతారు.

కేరళలో సంక్రాంతిని శబరిమలలో వైభవంగా జరుపుకుంటారు. మకరజ్యోతి దర్శనం అవ్వడమే ఇక్కడి పండగ ప్రత్యేకత. పండగ సందర్భంగా పడవపందేలు నిర్వహిస్తారు. కర్ణాటకలో సంక్రాంతి ని సుగ్గీ అని పిలుస్తారు. కొత్తగా పెళ్లయిన చెల్లెళ్ల ఇంటికి సోదరులు వెళ్లి కొత్తబట్టలు పెట్టడం ఇక్కడి ఆనవాయితీ.

మహారాష్ట్రలో తిల్‌గుల్ అనే పేరుతో హల్వా అలాగే నువ్వులు, బెల్లం, చక్కెర కలిపి లడ్డూలు చేస్తారు. వీటిని గోడ్ గోడ్ బోలా అని ఒకరికొకరు చెప్పుకుంటూ పంచుకుంటారు. పాత కోపాలు మరిచిపోయి స్నేహంగా ఉండాలని దీని అర్థం. గోవాలో కూడా దాదాపుగా మహారాష్ట్రలో మాదిరిగానే సంక్రాంతి వేడుకలు ఉంటాయి.

గుజరాత్‌ సంక్రాంతి వేడుకల్లో నువ్వులు, మిఠాయిలు పంచిపెడతారు. పండగ నాడు పెద్దలందరూ చిన్నవాళ్లకు బహుమతులు ఇవ్వడం ఇక్కడి ఆచారం. అహ్మదాబాద్‌లో అంతర్జాతీయ గాలిపటాల ఉత్సవం కూడా జరుగుతుంది అదే గుజరాత్ సంక్రాంతి వేడుకల ప్రత్యేకత.

పంజాబ్‌లో సంక్రాంతి రోజున మిఠాయిలతో గోపాల వ్రతం చేస్తారు. మకర సంక్రాంతికి ముందురోజున భోగి మాదిరిగా లోహ్రీ అనే ఉత్సవం జరుపుతారు. ఈ రోజున వారు హోలి పండగ మాదిరిగా ప్రతీచోట మంటలు వేసి, వాటిలో కాలుతున్న కట్టెల్ని నేలపై కొడుతూ ఆనందిస్తారు. అక్కడ మకర సంక్రాంతి ఉత్సవాన్ని మాఘీ అంటారు. చిన్నా పెద్దా అందరూ కలిసి భాంగ్రా నృత్యం చేసి, విందు చేసుకుంటారు.

ఉత్తర్ ప్రదేశ్‌లో సంక్రాంతినాడు గంగ, యమున, సరస్వతి నదులు కలిసే ప్రయాగలో స్నానం చేయడం అక్కడి ఆచారం. అక్కడి సంక్రాంతిని కిచెరి అంటారు.

ఒడిశాలో సంక్రాంతిని సంప్రదాయాలతో పాటు స్నేహానికి ప్రతీకగా జరుపుకునే పండగ సంక్రాంతి. దీన్నే అక్కడ మకర్ బసిబా అని పిలుస్తారు.

పశ్చిమ బంగలో సంక్రాంతిని పౌష్ సంక్రాంతి అని పిలుస్తారు. బియ్యం పిండి, కొబ్బరి పాలతో తయారు చేసే పిథా మిఠాయి తయారు చేయటం పండగ ప్రత్యేకత. రాజస్థాన్‌, మధ్య ప్రదేశ్‌లో సంక్రాంతి సంబరాలను సంక్రాత్ పేరుతో నిర్వహిస్తా రు. అక్కడి ప్రత్యేకతను చాటే మిఠాయిలతో పండగ చేసుకోవటం ఆనవాయితీ.

దిల్లీ, హరియాణాలో కూడా సంక్రాంతి వేడుకల్ని సంక్రాత్ అనే పిలుస్తారు. ఈ రోజున హల్వా ఖీర్‌ వండటం అక్కడి ప్రత్యేకత, బిహార్ ఝార్ఖండ్​లో సంక్రాంతిని సంక్రాత్‌ లేదా కిచిడీ అని పిలుస్తారు. గుజరాత్ మాదిరిగానే ఇక్కడ కూడా గాలిపటాలు ఎగరవేయడం ఆనవాయితీ

హిమాచల్ ప్రదేశ్​లో మాఘా సాజి పేరుతో సంక్రాంతిని జరుపుకుంటారు.

సంక్రాంతినాడు గంగాసాగర్‌, హరిద్వార్‌, ప్రయాగ, నాసిక్‌, ఉజ్జయిని వంటి ప్రాంతాల్లో ఎక్కడ లేని సందడి అంతా కనిపిస్తుంది. అయితే నేపాల్‌, బంగ్లాదేశ్‌, శ్రీలంక, కాంబోడియా వంటి దేశాల్లోనూ ఇదే విధంగా వేడుకలు జరగడం విశేషం. నేపాల్‌లో మకర సంక్రాంతి పండుగను మాఘె సంక్రాంతి అంటే బంగ్లాదేశ్‌లో పౌష్‌సంక్రాంతి అంటారు. శ్రీలంకలో మకరసంక్రాంతిని సూర్యపకరణ్ అని పిలిస్తే కాంబోడియాలో సంక్రాంతిని మోహ సాంగ్‌క్రాన్ అంటారు. వాళ్లకూ ఇది పంటల పండుగే కావడంతో మతాలతో సంబంధం లేకుండా అందరూ పాల్గొంటారు.

పాకిస్థాన్‌లోని సింధ్ ప్రాంతంతో పాటు వియత్నాంలో కూడా కొత్త ఏడాదిలో సంక్రాంతి వేడుకులుంటాయి. ఈ దేశాల్లో తేదీలు మారినా అందరూ పంటలు చేతికందే సమయంలోనే జరుపుకోవడం ఆనవాయితీ. ప్రకృతి, పంటలతో మమేకమైన పండగ కావడం వల్ల మతాలతో సంబంధం లేకుండా కలివిడిగా ఈ వేడుకలు చేసుకోటమే పండగ ప్రత్యేకత.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

