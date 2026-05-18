కొట్టేసిన ఫోన్లను ట్రేస్ చేయకుండా దొంగలు ఏం చేస్తారో తెలుసా? - ఇలా చేస్తే మీ మొబైల్ సేఫ్!

బైక్‌పై వచ్చి క్షణాల వ్యవధిలో ఫోన్​ కొట్టేసిన దుండగులు - క్షేత్రస్థాయి విచారణతో నిందితుల కదలికలను ట్రాక్ చేసిన పోలీసులు - ట్రేస్ కాకుండా ఉండేందుకు ఫోన్​ను పార్టులుగా విడదీసి అమ్ముతున్న ముఠాలు

Kanchanbagh Police Station Mobile Theft
By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 18, 2026 at 6:40 PM IST

4 Min Read
Kanchanbagh Police Station Mobile Theft : ఎవరైనా సరే మొబైల్ ఫోన్ పోయిన వెంటనే చేసే పని పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేస్తుంటారు. ఐఎంఈఐ నంబర్ ట్రాక్ చేసి పోలీసులు ఎప్పటికైనా తమ ఫోన్​ను వెతికిపెడతారని చిన్న ఆశ. కానీ ఆ గ్యాంగ్ చేతిలో మీ ఫోన్ పడితే ఇక జీవితంలో అది తిరిగి రాదు. ఫోన్ ఆన్ చేస్తే కదా సిగ్నల్ ట్రేస్ అయ్యేది. అసలు ఫోనే లేకుండా చేస్తే? ఇదే వాళ్ల మాస్టర్ ప్లాన్. పోలీసుల కళ్లు గప్పేందుకు, టెక్నాలజీకి చిక్కకుండా ఉండేందుకు ఆ అంతర్రాష్ట్ర ముఠా వేసిన స్కెచ్ చూసి ఖాకీలే ఖంగుతిన్నారు. ఇంతకీ దొంగిలించిన ఫోన్లు ట్రేస్ కాకుండా ఆ ముఠా చేస్తున్న మాయజాలం ఏంటి? ఆ అంతరాష్ట్ర ముఠాను పోలీసులు ఎలా పట్టుకున్నారు? అనేది ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.

జనం రద్దీగా ఉండే ప్రాంతాలే వారి టార్గెట్. బస్టాపులు, మార్కెట్లలో కొంచెం ఏమరుపాటుగా ఉన్నా మీ మొబైల్‌ మాయం అవుతుంది. కన్ను మూసి తెరిచేలోపు సెల్ ఫోన్లను కొట్టేసే ఈ గ్యాంగ్, ఫోన్ చోరీ చేసిన తరువాతే అసలు స్కెచ్ మొదలు పెడుతుంది. సాధారణంగా దొంగలు చోరీ చేసిన ఫోన్లను సెకండ్ హ్యాండ్‌లో అమ్మేయడం లేదా ఎవరికైనా తక్కువ ధరకు అంటగట్టడం చేస్తుంటారు. కానీ అలా చేస్తే ఈజీగా దొరికిపోతామని ఈ ముఠా సరికొత్త ప్లాన్ వేసింది. దొంగిలించిన ఫోన్లను డైరెక్ట్​గా విక్రయించకుండా వాటిని ముక్కలు ముక్కలుగా విడదీసి మదర్ బోర్డులు, కెమెరాలు, బ్యాటరీలను విడిభాగాలుగా మార్చేసి రిపేరింగ్ షాపులకు విక్రయిస్తూ పోలీసులకు చిక్కకుండా తప్పించుకుతిరుగుతున్నారు.

కదలికలను ట్రాక్​ చేసిన పోలీసులు : గత నెల ఏప్రిల్ 15న హైదరాబాద్ లోని డీఎంఆర్ఎల్ ఎక్స్ రోడ్​లో సయ్యద్ నజీర్ అహ్మద్ అనే వ్యక్తి రోడ్డుపై నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాడు. ఇంతలో బైక్‌పై వచ్చిన దుండగులు క్షణాల వ్యవధిలో అతడి చేతిలోని ఖరీదైన శాంసంగ్ గెలాక్సీ జెడ్ ఫోల్డ్-5 మొబైల్‌ను లాక్కొని ఉడాయించారు. షాక్​కు గురైన బాధితుడు కంచన్‌బాగ్ పోలీసులను ఆశ్రయించాడు. కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. చోరీ చేసింది మామూలు దొంగలు కాదని దీని వెనుక ఒక పెద్ద అంతర్రాష్ట్ర ముఠా ఉందని గ్రహించారు. సీసీ ఫుటేజ్, సాంకేతిక సమాచారం, క్షేత్రస్థాయి విచారణతో నిందితుల కదలికలను ట్రాక్ చేసిన పోలీసులు వారిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

దాదాపు 1500 ఫోన్లు చోరీ చేసిన ముఠా : నిందితులు దొంగిలించిన ఫోన్ల ఆనవాళ్లు దొరక్కుండా పన్నిన పన్నాగం చూసి పోలీసులే అవాక్కయ్యారు. వీరు కేవలం ఫోన్లు దొంగిలించడమే కాదు. వాటిని ట్రేస్ కాకుండా పార్టులుగా విడదీసి అమ్ముతున్నారని పోలీసులు గుర్తించారు. ఈ ముఠా ఇప్పటివరకు దాదాపు 1500 ఫోన్లు చోరీ చేసినట్లు పోలీసులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ కేసులో మొత్తం ఆరుగురు ముఠా సభ్యులను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. మొదటగా నరేష్, అరుణ్, చిరంజీవి అనే ముగ్గురు వ్యక్తులను అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు వారి దగ్గర నుంచి 10 మొబైల్స్ రికవరీ చేశారు. నిందితులంతా 2018 నుంచి ఒక ముఠాగా ఏర్పడి హైదరాబాద్, సైబరాబాద్, రాచకొండ కమిషనరేట్లతో పాటు రాజధాని సమీపంలోని జిల్లాల్లో రద్దీగా ఉండే ఏరియాలను గుర్తించి మొబైల్స్ చోరీ చేస్తున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు.

''కంచన్​బాగ్​ పోలీసులు ఒక మొబైల్​ స్నాచింగ్​ గ్యాంగ్​ని అరెస్ట్ చేశారు. ఇందులో మొత్తం 9 మంది ఉన్నట్లు తేలింది. అందులో ప్రస్తుతం ఆరుగురిని అరెస్టు చేశాం. గత నెల 14వ తేదీన ఇద్దరు దుండగులు ఎక్స్​రోడ్డులో సయ్యద్​ అనే వ్యక్తి మొబైల్​ కొట్టేశారు. వెంటనే అతను పోలీసులను ఆశ్రయించడంతో కేసు నమోదు చేశాం. ఈ కేసు దర్యాప్తులో భాగంగా సీసీ ఫుటేజ్​లు, ఇతర టెక్నాలజీని ఉపయోగించి మొదట ముగ్గురు వ్యక్తులను అరెస్ట్ చేశాం. దాదాపు ఈ గ్యాగ్​ 1500 మొబైల్స్​ని చోరీ చేశారు. ప్రత్యేక బృందంతో మరో వ్యక్తిని అరెస్ట్ చేశారు'' - సుధాకర్, చాంద్రాయణగుట్ట ఏసీపీ

ముగ్గురు వ్యక్తులు అరెస్టు : నిందితులు దొంగిలించిన ఫోనులన్నీ సందీప్ అనే వ్యక్తికి చేరవేస్తున్నట్టు పోలీసు విచారణలో తెలింది. ఉత్తరప్రదేశ్ నుంచి హైదరాబాద్​కు వలస వచ్చిన సందీప్ అనే వ్యక్తి నిందితులు ఇచ్చిన ఫోన్లను ముక్కలు ముక్కలుగా విడదీసి మదర్ బోర్డులు, కెమెరాలు, బ్యాటరీలను విడిభాగాలుగా మార్చేసి వాటిని రిపేరింగ్ షాపులకు విక్రయిస్తున్నట్టు పోలీసులు గుర్తించారు. ఈ కేసులో పోలీసులు తాజాగా చందు, సూర్య, సందీప్ అనే మరో ముగ్గురు వ్యక్తులను అరెస్ట్ చేశారు. నిందితుల నుంచి ఏకంగా 132 బ్యాటరీలు, మదర్‌ బోర్డుల్లేని 172 మొబైల్ బాడీలు, 73 కెమెరా పార్ట్స్​తో పాటు ఒక ఐఫోన్, రెండు వన్‌ప్లస్, మూడు శాంసంగ్, నాలుగు వివో ఇలా పలు బ్రాండ్లకు చెందిన ఖరీదైన మొబైల్స్​ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. దొంగతనాలకు ఉపయోగించిన బజాజ్ పల్సర్ బైక్​ను సీజ్ చేశారు.

ఫోన్ పోయిన వెంటనే ఇలా చేయండి : పబ్లిక్ ప్లేస్​లో తిరిగే ప్రజలు తమ స్మార్ట్ ఫోన్​ల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు. ఫోన్ పోయిన వెంటనే సిమ్ బ్లాక్ చేయించాలని హెచ్చరిస్తున్నారు. అలాగే, చౌకగా దొరుకుతున్నాయని గుర్తు తెలియని వ్యక్తుల దగ్గర స్పేర్ పార్ట్స్ కొనుగోలు చేయొద్దని మొబైల్ షాపుల యాజమానులకు పోలీసులు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. పరారీలో ఉన్న మిగతా నిందితులను కూడా త్వరలోనే పట్టుకుంటామని పోలీసులు చెబుతున్నారు.

