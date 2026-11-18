పెరుగుతున్న నిత్యావసరాల ధరలు - కుటుంబ బడ్జెట్ను కాపాడుకోవడం ఎలాగంటే?
How To Manage Family Budge : తెలంగాణలో ఎల్నినో ప్రభావంతో నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు పెరుగుతున్నాయి. అయితే కొన్ని చిన్న చిన్న పొదుపు చిట్కాలు పాటించడం ద్వారా నెలవారీ ఖర్చులను కొంతవరకు తగ్గించుకోవచ్చు.
Published : November 18, 2026 at 10:51 PM IST
ఎల్నినో ప్రభావంతో ఆశించిన స్థాయిలో వర్షాలు కురవకపోవడం వ్యవసాయ రంగంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది. ధాన్యం, ఇతర పంటల దిగుబడులు గణనీయంగా తగ్గడంతో నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు పెరుగుతున్నాయి. ఇప్పటికే బియ్యం, వంట నూనెలు, పప్పుల ధరల భారంతో సామాన్య ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. ఈ పరిస్థితుల్లో కుటుంబ బడ్జెట్ను సమర్థంగా నిర్వహించడం ప్రతి ఒక్కరికీ సవాలుగా మారింది. అయితే కొన్ని చిన్న చిన్న పొదుపు చిట్కాలు పాటించడం ద్వారా నెలవారీ ఖర్చులను కొంతవరకు తగ్గించుకోవచ్చు.
ముందస్తు ప్రణాళికతో కొనుగోళ్లు
సూపర్ మార్కెట్లకు వెళ్లి అవసరం లేని వస్తువులు కొనుగోలు చేయడం వల్ల అనుకున్న బడ్జెట్ దాటిపోతుంది. అందుకే మార్కెట్కు వెళ్లే ముందు అవసరమైన వస్తువుల జాబితా సిద్ధం చేసుకోవాలి. హోల్సేల్ దుకాణాలు, పేరొందిన సూపర్ మార్కెట్లలో ధరలు పోల్చి కొనుగోలు చేయడం మంచిది. కూరగాయలను గ్రామీణ అంగళ్లలో లేదా రైతు మార్కెట్లలో కొనుగోలు చేస్తే కొంత డబ్బు ఆదా చేసుకోవచ్చు.
బియ్యం, పప్పుల నిల్వలో జాగ్రత్తలు
అవసరానికి మించి బియ్యం, పప్పుదినుసులు కొనుగోలు చేస్తే పురుగులు పట్టి వృథా అయ్యే ప్రమాదం ఉంది. బియ్యం నిల్వ చేసే డబ్బాల్లో వేప ఆకులు, ఎండు మిర్చి వేయడం ద్వారా పురుగుల సమస్యను తగ్గించుకోవచ్చు. పప్పులను బాగా ఆరబెట్టి గాలి చొరబడని డబ్బాల్లో నిల్వ చేయాలి. అవసరానికి సరిపడా మాత్రమే కొనుగోలు చేయడం ఉత్తమం.
వంట నూనె వినియోగాన్ని తగ్గించాలి
వంటల్లో నూనెను అతిగా ఉపయోగించడం వల్ల ఆరోగ్య సమస్యలతో పాటు ఖర్చులు కూడా పెరుగుతాయి. ప్యాకెట్ నుంచి నేరుగా నూనె పోయకుండా స్ప్రే బాటిళ్లు లేదా చిన్న కొలతలతో వినియోగించాలి. వేపుళ్లను తగ్గించి ఉడికించిన ఆహారానికి ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి. ఇలా చేయడం వల్ల నెలవారీ నూనె వినియోగం తగ్గి డబ్బు ఆదా అవుతుంది.
కూరగాయలు పాడవకుండా నిల్వ చేయాలి
కూరగాయలు, ఆకుకూరలను ఎక్కువగా కొనుగోలు చేయడం వల్ల అవి పాడైపోయే అవకాశం ఉంది. రెండు మూడు రోజులకు సరిపడా మాత్రమే కొనుగోలు చేయాలి. ఆకుకూరలను శుభ్రంగా ఉంచి కాగితంలో చుట్టి ఫ్రిజ్లో నిల్వ చేయవచ్చు. పచ్చిమిర్చి కాడలు తొలగించి తడి లేకుండా భద్రపరచాలి. పాడైన కూరగాయలను వెంటనే మిగిలిన వాటి నుంచి వేరు చేయాలి.
మసాలా దినుసుల విషయంలో జాగ్రత్త
కారం, పసుపు, ఉప్పు వంటి పదార్థాలు తేమ కారణంగా గడ్డకట్టకుండా గాలి చొరబడని డబ్బాల్లో నిల్వ చేయాలి. డబ్బాలను ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రంగా ఉంచాలి. అవసరమైనంత మాత్రమే కొనుగోలు చేస్తే వృథాను నివారించవచ్చు.
ఆహార పదార్థాల వృథాను అరికట్టాలి
ప్రతి ఇంట్లో వండిన అన్నం, కూరలు కొంతమేర వృథా అవుతుంటాయి. కుటుంబ సభ్యుల సంఖ్యను బట్టి ఆహారాన్ని వండుకోవాలి. అన్నం మిగిలితే పరిశుభ్రంగా భద్రపరిచి మరుసటి రోజు తగిన విధంగా ఉపయోగించుకోవచ్చు. పాలు విరిగిపోయినా పారబోయకుండా ఇతర వంటకాల్లో వినియోగించుకోవచ్చు.
చిన్న పొదుపే పెద్ద మేలు
నిత్యావసరాల ధరలు పెరుగుతున్న ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ప్రతి రూపాయిని ఆలోచించి ఖర్చు చేయాలి. కొనుగోళ్లలో ప్రణాళిక, ఆహార పదార్థాల సరైన నిల్వ, వృథా నివారణ, మితమైన వినియోగం వంటి అలవాట్లు పాటించాలి. చిన్న చిన్న మార్పులే నెలాఖరులో గణనీయమైన పొదుపునకు దోహదపడతాయి. కుటుంబ బడ్జెట్ అదుపులో ఉండాలంటే ప్రతి ఒక్కరూ పొదుపు పద్ధతులను అలవర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది.
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